Meta 및 Twitter와 경쟁하는 Bluesky 800만 달러의 중요한 시드 펀딩 주입과 최초의 유료 서비스 출시를 발표함으로써 경쟁에서 우위를 점했습니다. 수요일에 게시된 블로그 게시물에서 회사는 공익 LLC에서 공익 C Corp로 전환하면서 여름 동안 종자 자금을 모으는 것에 대해 공개했습니다. 이와 함께 Bluesky 는 유료 서비스 배포를 추진하고 있습니다. 핸들 역할을 할 고유한 도메인을 소유하고자 하는 사용자를 위해 맞춤형 도메인을 제공합니다.

커뮤니티가 주도하는 회사인 Neo는 Code.org의 공동 창립자 Ali Partovi와 이전에 Twitter의 프로젝트 관리자였던 Suzanne Xie를 포함하여 여러 파트너 기업이 참여하는 시드 펀딩 라운드를 주도했습니다. 이 라운드의 투자자 목록에는 Kubernetes의 공동 발명가인 Joe Beda, Red Hat의 Bob Young 등 저명한 이름이 포함되었습니다.

이 시드 자금은 Bluesky 의 인력을 강화하고 운영 및 인프라 비용을 통제하며 Bluesky 애플리케이션의 핵심인 AT 프로토콜을 육성하는 데 사용됩니다.

Bluesky 가 개념화하고 개발한 분산형 소셜 네트워크 프로토콜은 ActivityPub의 대안을 제시하므로 분산형 Twitter 풀, Mastodon 및 Meta의 곧 출시될 앱인 Threads의 또 다른 경쟁자에 도전합니다.

자금 확보와 함께 Bluesky 수익 창출을 위한 수익성 있는 전략을 식별하고 견고한 소셜 네트워크를 육성하면서 사용자에게 막대한 가치를 제공하는 것이 무엇인지 식별하기 위해 다양한 기술과 서비스로 확인된 초기 시험을 확인하겠다고 약속했습니다.

일반적으로 소셜 미디어 회사는 사용자가 무료로 서비스를 이용할 수 있도록 광고에 의존하지만 이로 인해 사용자는 제품으로 전환됩니다. 틀에 박히지 않게 Bluesky 유료 서비스를 시작으로 네트워크를 유지하기 위한 새로운 방법을 발견하고자 합니다.

Bluesky 의 유료 서비스 제품군의 첫 번째 라인은 맞춤 도메인입니다. 널리 알려진 도메인 등록 기관인 Namecheap과 공동으로 제공되는 Bluesky 이전에 사용자가 자신의 핸들로 맞춤형 도메인을 설정할 수 있도록 하는 조항을 만들었습니다. 현재까지 100,000명 이상의 사용자 중 13,000명 이상이 이 서비스를 활용했습니다. 그러나 기존 솔루션을 사용하려면 사용자가 도메인 등록 기관 및 DNS 설정을 숙지해야 합니다. 새로운 프리미엄 서비스는 사용자가 몇 분 안에 맞춤형 도메인을 설정할 수 있도록 하여 이 프로세스를 쉽게 할 계획입니다.

회사의 별도이지만 관련된 발표는 Namecheap 유료 서비스의 운영 청사진을 자세히 설명하여 사용자가 선호하는 도메인 이름을 선택한 후 Bluesky 계정에 연결하는 방법을 설명합니다. Namecheap과의 계약 조건은 공개되지 않았지만 도메인 이름 구매에 대한 일종의 수익 공유 계획을 수반할 가능성이 있습니다.

블로그 게시물과 Bluesky 자체에 대한 관련 게시물에서 회사는 앞으로 사용자를 위해 통합할 수 있는 다른 잠재적 서비스를 탐색할 것이라고 밝혔습니다. 한편, 회사는 기능 세트와 정책 조항을 지속적으로 강화하고 맞춤형 피드와 새로운 조정 지침을 촉구하는 동시에 조정 및 안전에 대한 생각에 대한 광범위한 대중 피드백을 구하고 있습니다.

최근 여러 커뮤니티 구성원이 분산화 및 조정에 대한 접근 방식에 대해 회사를 비판한 후 Bluesky 이러한 문제를 해결하기 위한 적극적인 입장을 취하고 있습니다. 사용자의 다양한 요구를 충족하도록 설계된 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 Bluesky 소셜 네트워킹 공간에서 강력한 경쟁자로 빠르게 자리매김하고 사용자를 고유한 플랫폼으로 유도하고 있습니다.