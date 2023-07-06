Соперничая с такими компаниями, как Meta и Twitter, Bluesky привносит свое преимущество в конкурентную борьбу, объявив о важном стартовом финансировании в размере 8 миллионов долларов и запуске своей первой платной услуги. В сообщении в блоге, опубликованном в среду, компания рассказала о том, что стартовое финансирование было получено летом, когда они переходили от общественно-полезной компании LLC к общественно-полезной компании C Corp. Вместе с этим Bluesky продвигается к развертыванию своей платной услуги, предлагая домены, созданные на заказ, для пользователей, которые хотят обладать отличительным доменом в качестве своего имени.

Компания Neo, движимая интересами сообщества, возглавила раунд начального финансирования, в котором приняли участие многочисленные партнеры, включая соучредителя Code.org Али Партови и Сюзанну Кси, ранее работавшую менеджером проектов в Twitter. В списке инвесторов раунда были такие известные имена, как Джо Беда, со-изобретатель Kubernetes, Боб Янг из Red Hat и некоторые другие.

Начальное финансирование будет направлено на увеличение штата Bluesky, контроль над операционными и инфраструктурными расходами, а также на развитие протокола AT, который является основой приложения Bluesky.

Протокол децентрализованной социальной сети, концептуально разработанный Bluesky, представляет собой альтернативу ActivityPub и, таким образом, бросает вызов другому конкуренту в пуле децентрализованного Twitter, Mastodon, и скорому запуску приложения Threads от Meta.

Наряду с получением финансирования, Bluesky также пообещала определить прибыльные стратегии для получения дохода и подтвердила начало испытаний различных методов и услуг, чтобы определить, что представляет огромную ценность для пользователей и одновременно способствует развитию прочной социальной сети.

Как правило, компании социальных сетей прибегают к рекламе, чтобы пользователи могли пользоваться их услугами бесплатно, но это приводит к тому, что пользователи превращаются в товар. Bluesky стремится найти новый способ поддержания своей сети, начиная с платных услуг.

Первыми в очереди на платные услуги Bluesky стоят пользовательские домены. Представленный в сотрудничестве с широко известным регистратором доменов Namecheap, Bluesky заранее предусмотрел возможность для пользователей установить индивидуальный домен в качестве своего имени. На сегодняшний день более 13 000 из 100 000+ пользователей воспользовались этой услугой. Однако существующее решение требует от пользователей знакомства с регистраторами доменов и настройками DNS. Новая услуга премиум-класса призвана облегчить этот процесс, позволяя пользователям создать индивидуальный домен в течение нескольких минут.

Отдельное, но связанное с этим объявление компании подробно описывает схему работы платной услуги Namecheap, показывая, как пользователи могут выбрать доменное имя по своему вкусу и впоследствии связать его со своей учетной записью Bluesky. Хотя условия соглашения с Namecheap остаются нераскрытыми, вполне вероятно, что они подразумевают некий план разделения доходов от покупки доменных имен.

В своем блоге и в соответствующих сообщениях на сайте Bluesky компания заявляет, что в ближайшее время она займется изучением других потенциальных услуг, которые она может предоставить своим пользователям. Между тем, компания настойчиво совершенствует набор своих функций и политические положения, предлагая персонализированные ленты и новые рекомендации по модерации, а также ищет широкую обратную связь с общественностью по поводу своих мыслей относительно модерации и безопасности.

После недавней критики в адрес компании со стороны некоторых членов сообщества за ее подход к децентрализации и модерации, Bluesky занимает активную позицию в решении этих проблем. Предлагая индивидуальные решения, разработанные для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей, Bluesky быстро позиционирует себя как сильного конкурента в пространстве социальных сетей, подталкивая пользователей к своей уникальной платформе. Используя мощные no-code инструменты, подобные AppMaster, платформа предлагает надежные функции и гибкость, которые потенциально могут обойти конкурентов.