Apple'ın en son geliştirmesinde, teknoloji devi yaklaşmakta olan macOS Sonoma'nın ilk genel beta sürümünü ortaya çıkardı. macOS ekosistemindeki bu büyük güncellemenin bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu güncellemede özetlenen önemli iyileştirmeler arasında, Apple'ın şifre yöneticisinin Google Chrome, Microsoft Edge ve Arc gibi üçüncü taraf web tarayıcılarıyla genişletilmiş uyumluluğu yer alıyor.

Bilmeyenler için, Apple'ın işletim sistemi macOS, kullanıcı parolalarını güvenli bir şekilde saklayabilen yerleşik bir parola yöneticisi içerir. Kullanıcılar, bilgisayar şifrelerini veya sadece parmak izlerini kullanarak kayıtlı şifrelerini sistem ayarlarından kolayca alabilirler.

Parola yöneticileri bir dizi avantajla birlikte gelir. Aralarındaki anahtar, her çevrimiçi hesap için benzersiz, karmaşık bir parola saklama yeteneğidir. Bu, diğer çevrimiçi hesaplarınız nispeten güvenli kaldığından, bir veri ihlali durumunda riski azaltır. Kullanıcıların tek yapması gereken, etkilenen sitedeki şifreyi güncellemek ve her zamanki gibi devam edebilirler.

Parolalarınızı Apple'ın parola yöneticisini kullanarak saklarsanız, bunlar iCloud sayesinde tüm Apple aygıtlarınızda otomatik olarak eşitlenir. Bu, sahip olabileceğiniz tüm iPhone'ları veya iPad'leri içerir. Ancak bir iPhone ve bir Windows bilgisayarı kullanırsanız ne olur?

Apple, bu demografiye hitap etmek için 2021'de, Windows için iCloud Şifreleri adlı bir Google Chrome uzantısını tanıttı. Firma, kısa süre sonra Microsoft Edge için de benzer bir uzantı başlattı.

Bununla birlikte, bu uzantılar macOS'ta desteklenmiyordu. Sonuç olarak, Apple'ın Mac'teki parola yöneticisini kullanmak için Safari'yi kullanmak gerekiyordu. Safari ile kullanıcılar, yeni hesap oluşturma sırasında oturum açma verilerinin otomatik olarak doldurulması ve şifrelerin oluşturulması gibi özelliklerin keyfini çıkardılar. Özellikle Apple'ın şifre yöneticisinde kullanıcıların şifrelerini kaydetti. Yine de kullanıcıların önemli bir kısmı Google Chrome'u da kullanıyor.

Apple'dan Ricky Mondello'nun Twitter duyurusu sayesinde artık bunun macOS Sonoma ile değişmek üzere olduğunu biliyoruz. Apple, iCloud Passwords uzantısını Mac'te Google Chrome'a ​​getirmeyi planlıyor.

Çoğu web tarayıcısının Chromium tabanlı olduğu göz önüne alındığında, doğal olarak Chrome uzantılarını desteklerler. Özellikle, Arc ve Brave gibi tarayıcılar, yaklaşan macOS Sonoma'da iCloud Passwords uzantısını destekleyebilecek.

Gelecekte daha fazla web sitesi geçiş anahtarlarını desteklemeye başladıkça, herhangi bir konumdan bir parola yöneticisine erişme yeteneğinin önemi artacaktır. Apple, bu adımla yalnızca parola yöneticilerinin kullanışlılığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ekosisteminin genel değerini de artırıyor ve onu daha uyumlu ve esnek hale getiriyor.