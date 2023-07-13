Компания Apple представила первую публичную бета-версию своей новой операционной системы macOS Sonoma. Выпуск этого крупного обновления для экосистемы macOS запланирован на осень этого года. Среди ключевых улучшений, представленных в обновлении, - расширенная совместимость менеджера паролей Apple со сторонними веб-браузерами, такими как Google Chrome, Microsoft Edge и Arc.

Для тех, кто не знаком с операционной системой Apple macOS, в ней имеется встроенный менеджер паролей, который обеспечивает надежное хранение пользовательских паролей. Пользователи могут легко получить сохраненные пароли через системные настройки, используя пароль от компьютера или просто отпечаток пальца.

Менеджеры паролей обладают целым рядом преимуществ. Главное из них - возможность хранить уникальный сложный пароль для каждой учетной записи в Интернете. Это снижает риск в случае утечки данных, поскольку другие учетные записи остаются в относительной безопасности. Пользователю достаточно обновить пароль на пострадавшем сайте, и он может продолжать работать в обычном режиме.

Если вы храните свои пароли с помощью менеджера паролей Apple, они автоматически синхронизируются на всех устройствах Apple благодаря сервису iCloud. Это касается и iPhone, и iPad. Но что будет, если вы используете iPhone и компьютер под управлением Windows?

Стремясь удовлетворить потребности этой категории пользователей, компания Apple в 2021 году представила расширение Google Chrome для Windows под названием iCloud Passwords. Вскоре компания также выпустила аналогичное расширение для Microsoft Edge.

Тем не менее, на macOS эти расширения не поддерживались. Поэтому для работы с менеджером паролей Apple на Mac приходилось использовать Safari. В Safari пользователи могли пользоваться такими функциями, как автоматическое заполнение данных для входа в систему и генерация паролей при создании новой учетной записи. Кроме того, он сохранял пароли пользователей в менеджере паролей Apple. Тем не менее, значительная часть пользователей также использует Google Chrome.

Благодаря сообщению представителя Apple Рики Монделло в Twitter мы узнали, что в macOS Sonoma ситуация изменится. Apple намерена внедрить расширение iCloud Passwords в Google Chrome на Mac.

Поскольку большинство веб-браузеров основано на Chromium, они, естественно, поддерживают расширения Chrome. В частности, такие браузеры, как Arc и Brave, смогут поддерживать расширение iCloud Passwords в грядущей macOS Sonoma.

Возможность доступа к менеджеру паролей из любого места в будущем будет приобретать все большее значение по мере того, как все больше веб-сайтов начнут поддерживать пароли. Этим шагом Apple не только повышает полезность своего менеджера паролей, но и улучшает общую ценность своей экосистемы, делая ее более целостной и гибкой для пользователей, что в какой-то степени похоже на то, к чему стремится платформа AppMaster со своей экосистемой разработки приложений no-code.