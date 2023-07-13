在苹果公司的最新进展中，这家科技巨头披露了其即将推出的macOS Sonoma的首个公开测试版。macOS生态系统的这一重大更新计划于今年秋季推出。此次更新的主要改进包括扩大苹果密码管理器与谷歌Chrome、微软Edge和Arc等第三方网络浏览器的兼容性。

对于那些不熟悉苹果操作系统的用户来说，macOS内置的密码管理器可以安全地存储用户密码。用户可以通过系统设置使用自己的计算机密码或指纹轻松找回保存的密码。

密码管理器具有多种优势。其中最主要的是能够为每个在线账户存储唯一、复杂的密码。这可以在发生数据泄露时降低风险，因为您的其他在线账户相对安全。用户只需在受影响的网站上更新密码，即可照常使用。

如果您使用苹果的密码管理器存储密码，它们会通过iCloud在您所有的苹果设备上自动同步。这包括您可能拥有的任何iPhone或iPad。但是，如果您使用iPhone和Windows电脑，会发生什么情况呢？

为了迎合这一人群的需求，苹果公司于2021年推出了一款名为iCloud Passwords的Windows版谷歌浏览器扩展。不久之后，该公司还为Microsoft Edge推出了类似的扩展。

然而，这些扩展在macOS上并不支持。因此，用户必须使用Safari才能在Mac上使用苹果的密码管理器。使用Safari，用户可以享受自动填写登录数据和在创建新账户时生成密码等功能。值得注意的是，它将用户的密码保存在苹果的密码管理器中。尽管如此，仍有相当一部分用户使用谷歌Chrome浏览器。

感谢苹果公司Ricky Mondello在Twitter上的声明，我们现在知道macOS Sonoma将改变这一现状。苹果打算在Mac上的谷歌浏览器中引入iCloud密码扩展。

鉴于大多数网络浏览器都基于Chromium，它们自然支持Chrome扩展。具体来说，Arc和Brave等浏览器将能够在即将发布的macOS Sonoma中支持iCloud密码扩展。

未来，随着越来越多的网站开始支持密码，从任何地点访问密码管理器的功能将变得越来越重要。通过这一步，苹果不仅增强了密码管理器的实用性，还提升了其生态系统的整体价值，使其对用户而言更具凝聚力和灵活性，这有点类似于AppMaster 平台的no-code 应用开发生态系统的目标。