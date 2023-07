No mais recente desenvolvimento da Apple, o gigante da tecnologia revelou a versão beta pública inicial do seu próximo macOS Sonoma. Esta grande atualização do ecossistema macOS tem lançamento previsto para o outono. Entre as principais melhorias descritas nesta atualização está a compatibilidade alargada do gestor de palavras-passe da Apple com navegadores web de terceiros, como o Google Chrome, o Microsoft Edge e o Arc.

Para quem não está familiarizado, o sistema operativo da Apple, macOS, inclui um gestor de palavras-passe incorporado que pode armazenar de forma segura as palavras-passe dos utilizadores. Os utilizadores podem recuperar facilmente as suas palavras-passe guardadas através das definições do sistema utilizando a palavra-passe do computador ou apenas a sua impressão digital.

Os gestores de palavras-passe têm uma série de vantagens. A principal delas é a capacidade de armazenar uma palavra-passe única e complexa para cada conta online. Isto reduz o risco no caso de uma violação de dados, uma vez que as suas outras contas online permanecem relativamente seguras. Tudo o que os utilizadores precisam de fazer é atualizar a palavra-passe no site afetado e podem continuar como habitualmente.

Se guardar as suas palavras-passe utilizando o gestor de palavras-passe da Apple, estas são automaticamente sincronizadas em todos os seus dispositivos Apple, cortesia do iCloud. Isto inclui quaisquer iPhones ou iPads que possua. Mas o que acontece se utilizar um iPhone e um computador Windows?

Em um movimento para atender a esse grupo demográfico, a Apple, em 2021, revelou uma extensão do Google Chrome para Windows chamada Senhas do iCloud. A empresa também lançou uma extensão semelhante para o Microsoft Edge logo depois.

No entanto, essas extensões não eram compatíveis com o macOS. Consequentemente, era necessário usar o Safari para utilizar o gerenciador de senhas da Apple no Mac. Com o Safari, os utilizadores usufruíram de funcionalidades como o preenchimento automático de dados de início de sessão e a geração de palavras-passe durante a criação de novas contas. O Safari guardava nomeadamente as palavras-passe dos utilizadores no gestor de palavras-passe da Apple. No entanto, uma parte significativa dos utilizadores também utiliza o Google Chrome.

Graças ao anúncio de Ricky Mondello da Apple no Twitter, sabemos agora que isto está prestes a mudar com o macOS Sonoma. A Apple pretende introduzir a extensão iCloud Passwords para o Google Chrome no Mac.

Dado que a maioria dos navegadores da web são baseados no Chromium, eles naturalmente suportam extensões do Chrome. Especificamente, navegadores como Arc e Brave serão capazes de suportar a extensão iCloud Passwords no próximo macOS Sonoma.

A capacidade de aceder a um gestor de palavras-passe a partir de qualquer local irá aumentar a sua importância no futuro, à medida que mais sites começarem a suportar passkeys. Com este passo, a Apple não só melhora a utilidade do seu gestor de palavras-passe, como também o valor global do seu ecossistema, tornando-o mais coeso e flexível para os utilizadores, algo semelhante ao que a plataforma AppMaster pretende com o seu ecossistema de desenvolvimento de aplicações no-code.