Apple के नवीनतम विकास में, तकनीकी दिग्गज ने अपने आगामी macOS सोनोमा के प्रारंभिक सार्वजनिक बीटा का खुलासा किया है। MacOS इकोसिस्टम का यह प्रमुख अपडेट इस पतझड़ में लॉन्च होने वाला है। इस अद्यतन में उल्लिखित प्रमुख सुधारों में Google Chrome, Microsoft Edge और Arc जैसे तृतीय-पक्ष वेब ब्राउज़र के साथ Apple के पासवर्ड मैनेजर की विस्तारित संगतता है।

अपरिचित लोगों के लिए, Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम, macOS में एक अंतर्निहित पासवर्ड मैनेजर की सुविधा है जो उपयोगकर्ता के पासवर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहीत कर सकता है। उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पासवर्ड या सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके सिस्टम सेटिंग्स के माध्यम से अपने सहेजे गए पासवर्ड को आसानी से पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

पासवर्ड मैनेजर कई फायदों के साथ आते हैं। उनमें से प्रमुख है प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए एक अद्वितीय, जटिल पासवर्ड संग्रहीत करने की क्षमता। यह डेटा उल्लंघन की स्थिति में जोखिम को कम करता है क्योंकि आपके अन्य ऑनलाइन खाते अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं। उपयोगकर्ताओं को बस प्रभावित साइट पर पासवर्ड अपडेट करना होगा और वे हमेशा की तरह आगे बढ़ सकते हैं।

यदि आप Apple के पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करके अपने पासवर्ड संग्रहीत करते हैं, तो वे iCloud के सौजन्य से आपके सभी Apple उपकरणों में स्वचालित रूप से सिंक्रनाइज़ हो जाते हैं। इसमें आपके पास मौजूद कोई भी iPhone या iPad शामिल है। लेकिन यदि आप iPhone और Windows कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो क्या होगा?

इस जनसांख्यिकीय को पूरा करने के लिए, Apple ने 2021 में, विंडोज़ के लिए iCloud पासवर्ड नामक एक Google Chrome एक्सटेंशन का अनावरण किया। इसके तुरंत बाद फर्म ने माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए भी इसी तरह का एक्सटेंशन लॉन्च किया।

बहरहाल, ये एक्सटेंशन macOS पर समर्थित नहीं थे। नतीजतन, किसी को Mac पर Apple के पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने के लिए Safari का उपयोग करना पड़ता था। सफारी के साथ, उपयोगकर्ताओं ने नए खाते के निर्माण के दौरान लॉगिन डेटा को स्वचालित रूप से भरने और पासवर्ड बनाने जैसी सुविधाओं का आनंद लिया। इसने विशेष रूप से Apple के पासवर्ड मैनेजर के भीतर उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड सहेजे। फिर भी, उपयोगकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा Google Chrome का भी उपयोग करता है।

Apple के रिकी मोंडेलो की ट्विटर घोषणा के लिए धन्यवाद, अब हम जानते हैं कि यह macOS Sonoma के साथ बदलने वाला है। Apple का इरादा Mac पर Google Chrome में iCloud पासवर्ड एक्सटेंशन पेश करने का है।

यह देखते हुए कि अधिकांश वेब ब्राउज़र क्रोमियम पर आधारित हैं, वे स्वाभाविक रूप से क्रोम एक्सटेंशन का समर्थन करते हैं। विशेष रूप से, आर्क और ब्रेव जैसे ब्राउज़र आगामी मैकओएस सोनोमा में आईक्लाउड पासवर्ड एक्सटेंशन का समर्थन करने में सक्षम होंगे।

भविष्य में किसी भी स्थान से पासवर्ड मैनेजर तक पहुंचने की क्षमता का महत्व बढ़ जाएगा क्योंकि अधिक वेबसाइटें पासकी का समर्थन करना शुरू कर देंगी। इस कदम के साथ, ऐप्पल न केवल अपने पासवर्ड मैनेजर की उपयोगिता को बढ़ाता है, बल्कि अपने पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मूल्य को भी बढ़ाता है, जिससे यह उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण और लचीला बन जाता है।