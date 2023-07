Apple의 최신 개발에서 기술 대기업은 곧 출시될 macOS Sonoma의 초기 공개 베타를 공개했습니다. macOS 생태계에 대한 이 주요 업데이트는 올 가을에 출시될 예정입니다. 이 업데이트에 설명된 주요 개선 사항 중 하나는 Google Chrome, Microsoft Edge 및 Arc와 같은 타사 웹 브라우저와 Apple 암호 관리자의 확장된 호환성입니다.

익숙하지 않은 사용자를 위해 Apple의 운영 체제인 macOS에는 사용자 암호를 안전하게 저장할 수 있는 암호 관리자가 내장되어 있습니다. 사용자는 컴퓨터 비밀번호나 지문만으로 시스템 설정을 통해 저장된 비밀번호를 쉽게 검색할 수 있습니다.

암호 관리자에는 다양한 이점이 있습니다. 그 중 핵심은 각 온라인 계정에 대해 고유하고 복잡한 암호를 저장하는 기능입니다. 이렇게 하면 다른 온라인 계정이 상대적으로 안전하게 유지되므로 데이터 유출 시 위험이 완화됩니다. 모든 사용자는 영향을 받는 사이트에서 암호를 업데이트하기만 하면 평소대로 진행할 수 있습니다.

Apple의 비밀번호 관리자를 사용하여 비밀번호를 저장하면 iCloud를 통해 모든 Apple 기기에서 비밀번호가 자동으로 동기화됩니다. 여기에는 소유하고 있는 모든 iPhone 또는 iPad가 포함됩니다. 하지만 iPhone과 Windows 컴퓨터를 사용한다면 어떻게 될까요?

이 인구 통계에 부응하기 위해 Apple은 2021년에 iCloud Passwords라는 Windows용 Google Chrome 확장 프로그램을 공개했습니다. 이 회사는 곧 Microsoft Edge에 대한 유사한 확장 프로그램도 출시했습니다.

그럼에도 불구하고 이러한 확장은 macOS에서 지원되지 않았습니다. 결과적으로 Mac에서 Apple의 암호 관리자를 활용하려면 Safari를 사용해야 했습니다. Safari를 통해 사용자는 로그인 데이터 자동 채우기 및 새 계정 생성 중 암호 생성과 같은 기능을 즐겼습니다. 특히 Apple의 암호 관리자에 사용자의 암호를 저장했습니다. 하지만 상당수의 사용자가 Google 크롬도 사용합니다.

Apple의 Ricky Mondello의 Twitter 발표 덕분에 이제 macOS Sonoma에서 이것이 변경될 것이라는 것을 알게 되었습니다. Apple은 Mac의 Google Chrome에 iCloud Passwords 확장 기능을 도입할 계획입니다.

대부분의 웹 브라우저가 Chromium을 기반으로 하기 때문에 자연스럽게 Chrome 확장 프로그램을 지원합니다. 특히 Arc 및 Brave와 같은 브라우저는 곧 출시될 macOS Sonoma에서 iCloud Passwords 확장을 지원할 수 있습니다.

더 많은 웹사이트가 패스키를 지원하기 시작함에 따라 앞으로 모든 위치에서 암호 관리자에 액세스할 수 있는 기능이 더욱 중요해질 것입니다. 이 단계를 통해 Apple은 암호 관리자의 유용성을 향상시킬 뿐만 아니라 생태계의 전반적인 가치를 향상시켜 사용자를 위해 더욱 응집력 있고 유연하게 만듭니다.