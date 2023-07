Apple vient de dévoiler la première version bêta publique de son prochain macOS Sonoma. Cette mise à jour majeure de l'écosystème macOS devrait être lancée cet automne. Parmi les principales améliorations décrites dans cette mise à jour figure la compatibilité étendue du gestionnaire de mots de passe d'Apple avec les navigateurs web tiers tels que Google Chrome, Microsoft Edge et Arc.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le système d'exploitation d'Apple, macOS, dispose d'un gestionnaire de mots de passe intégré qui peut stocker en toute sécurité les mots de passe des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent facilement récupérer leurs mots de passe enregistrés dans les paramètres du système en utilisant le mot de passe de leur ordinateur ou simplement leur empreinte digitale.

Les gestionnaires de mots de passe présentent toute une série d'avantages. Le principal d'entre eux est la possibilité de stocker un mot de passe unique et complexe pour chaque compte en ligne. Cela permet d'atténuer le risque en cas de violation de données, car vos autres comptes en ligne restent relativement sûrs. Les utilisateurs n'ont qu'à mettre à jour le mot de passe sur le site concerné et ils peuvent continuer à travailler comme d'habitude.

Si vous stockez vos mots de passe à l'aide du gestionnaire de mots de passe d'Apple, ils sont automatiquement synchronisés sur tous vos appareils Apple grâce à iCloud. Cela inclut tous les iPhones et iPads que vous possédez. Mais que se passe-t-il si vous utilisez un iPhone et un ordinateur Windows ?

Pour répondre à cette demande, Apple a dévoilé en 2021 une extension Google Chrome pour Windows, baptisée iCloud Passwords. L'entreprise a également lancé une extension similaire pour Microsoft Edge peu de temps après.

Néanmoins, ces extensions n'étaient pas prises en charge sur macOS. Par conséquent, il fallait utiliser Safari pour utiliser le gestionnaire de mots de passe d'Apple sur Mac. Avec Safari, les utilisateurs bénéficiaient de fonctionnalités telles que le remplissage automatique des données de connexion et la génération de mots de passe lors de la création d'un nouveau compte. Il sauvegardait notamment les mots de passe des utilisateurs dans le gestionnaire de mots de passe d'Apple. Cependant, une grande partie des utilisateurs utilisent également Google Chrome.

Grâce à l'annonce de Ricky Mondello d'Apple sur Twitter, nous savons maintenant que cela est sur le point de changer avec macOS Sonoma. Apple a l'intention d'introduire l'extension iCloud Passwords dans Google Chrome sur Mac.

Étant donné que la plupart des navigateurs web sont basés sur Chromium, ils prennent naturellement en charge les extensions Chrome. Plus précisément, des navigateurs tels qu'Arc et Brave pourront prendre en charge l'extension iCloud Passwords dans le prochain macOS Sonoma.

La possibilité d'accéder à un gestionnaire de mots de passe depuis n'importe quel endroit prendra de plus en plus d'importance à l'avenir, à mesure que de plus en plus de sites web commenceront à prendre en charge les passkeys. Avec cette mesure, Apple améliore non seulement l'utilité de son gestionnaire de mots de passe, mais aussi la valeur globale de son écosystème, en le rendant plus cohérent et plus flexible pour les utilisateurs, un peu à l'image de ce que vise la plateforme AppMaster avec son écosystème de développement d'applications no-code.