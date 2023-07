Nell'ultimo sviluppo di Apple, il gigante tecnologico ha rivelato la beta pubblica iniziale del suo prossimo macOS Sonoma. Il lancio di questo importante aggiornamento dell'ecosistema macOS è previsto per il prossimo autunno. Tra i principali miglioramenti previsti da questo aggiornamento c'è l'estensione della compatibilità del gestore di password di Apple con browser web di terze parti come Google Chrome, Microsoft Edge e Arc.

Per chi non lo sapesse, il sistema operativo di Apple, macOS, dispone di un gestore di password integrato in grado di memorizzare in modo sicuro le password degli utenti. Gli utenti possono facilmente recuperare le password salvate attraverso le impostazioni di sistema, utilizzando la password del computer o semplicemente l'impronta digitale.

I gestori di password offrono una serie di vantaggi. Tra questi, la capacità di memorizzare una password unica e complessa per ogni account online. Questo riduce il rischio in caso di violazione dei dati, poiché gli altri account online rimangono relativamente al sicuro. Tutto ciò che gli utenti devono fare è aggiornare la password sul sito interessato e possono procedere come al solito.

Se si memorizzano le password utilizzando il password manager di Apple, queste vengono automaticamente sincronizzate su tutti i dispositivi Apple grazie ad iCloud. Questo include tutti gli iPhone e gli iPad che possedete. Ma cosa succede se si utilizza un iPhone e un computer Windows?

Per venire incontro a questa fascia demografica, nel 2021 Apple ha presentato un'estensione di Google Chrome per Windows, denominata iCloud Passwords. Poco dopo, l'azienda ha lanciato un'estensione simile anche per Microsoft Edge.

Tuttavia, queste estensioni non erano supportate su macOS. Di conseguenza, era necessario utilizzare Safari per utilizzare il gestore di password di Apple sul Mac. Con Safari, gli utenti potevano usufruire di funzioni quali il riempimento automatico dei dati di accesso e la generazione di password durante la creazione di nuovi account. In particolare, salvava le password degli utenti all'interno del gestore di password di Apple. Tuttavia, una parte significativa degli utenti utilizza anche Google Chrome.

Grazie all'annuncio di Ricky Mondello di Apple su Twitter, ora sappiamo che questa situazione sta per cambiare con macOS Sonoma. Apple intende introdurre l'estensione iCloud Passwords in Google Chrome su Mac.

Dato che la maggior parte dei browser web è basata su Chromium, essi supportano naturalmente le estensioni di Chrome. In particolare, browser come Arc e Brave saranno in grado di supportare l'estensione iCloud Passwords nel prossimo macOS Sonoma.

La possibilità di accedere a un gestore di password da qualsiasi luogo acquisterà sempre più importanza in futuro, man mano che un maggior numero di siti web inizierà a supportare le password. Con questo passo, Apple non solo migliora l'utilità del suo gestore di password, ma anche il valore complessivo del suo ecosistema, rendendolo più coeso e flessibile per gli utenti, un po' come la piattaforma AppMaster mira a fare con il suo ecosistema di sviluppo di applicazioni no-code.