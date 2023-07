Dalam perkembangan terbaru dari Apple, raksasa teknologi tersebut telah mengungkapkan beta publik awal dari macOS Sonoma yang akan datang. Pembaruan besar untuk ekosistem macOS ini dijadwalkan untuk diluncurkan musim gugur ini. Di antara peningkatan utama yang diuraikan dalam pembaruan ini adalah perluasan kompatibilitas pengelola kata sandi Apple dengan peramban web pihak ketiga seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan Arc.

Bagi mereka yang tidak terbiasa, sistem operasi Apple, macOS, menampilkan pengelola kata sandi bawaan yang dapat menyimpan kata sandi pengguna dengan aman. Pengguna dapat dengan mudah mengambil kata sandi yang disimpan melalui pengaturan sistem menggunakan kata sandi komputer atau hanya sidik jari mereka.

Pengelola kata sandi hadir dengan berbagai keuntungan. Kunci di antaranya adalah kemampuan untuk menyimpan kata sandi yang unik dan rumit untuk setiap akun online. Ini mengurangi risiko jika terjadi pelanggaran data karena akun online Anda yang lain tetap relatif aman. Yang perlu dilakukan pengguna hanyalah memperbarui kata sandi di situs yang terpengaruh dan mereka dapat melanjutkan seperti biasa.

Jika Anda menyimpan kata sandi menggunakan pengelola kata sandi Apple, kata sandi tersebut secara otomatis disinkronkan di semua perangkat Apple milik iCloud. Ini termasuk iPhone atau iPad apa pun yang mungkin Anda miliki. Tetapi apa yang terjadi jika Anda menggunakan iPhone dan komputer Windows?

Dalam upaya untuk memenuhi demografi ini, Apple, pada tahun 2021, meluncurkan ekstensi Google Chrome untuk Windows yang dijuluki Kata Sandi iCloud. Perusahaan juga segera meluncurkan ekstensi serupa untuk Microsoft Edge.

Meskipun demikian, ekstensi ini tidak didukung di macOS. Akibatnya, seseorang harus menggunakan Safari untuk menggunakan pengelola kata sandi Apple di Mac. Dengan Safari, pengguna menikmati fitur-fitur seperti pengisian otomatis data login dan pembuatan kata sandi selama pembuatan akun baru. Itu terutama menyimpan kata sandi pengguna di dalam pengelola kata sandi Apple. Namun, sebagian besar pengguna juga menggunakan Google Chrome.

Berkat pengumuman Twitter Apple Ricky Mondello, kami sekarang tahu ini akan berubah dengan macOS Sonoma. Apple bermaksud untuk memperkenalkan ekstensi Kata Sandi iCloud ke Google Chrome di Mac.

Mengingat sebagian besar browser web didasarkan pada Chromium, mereka secara alami mendukung ekstensi Chrome. Secara khusus, browser seperti Arc dan Brave akan dapat mendukung ekstensi Kata Sandi iCloud di macOS Sonoma mendatang.

Kemampuan untuk mengakses pengelola kata sandi dari lokasi mana pun akan meningkat secara signifikan di masa mendatang karena semakin banyak situs web yang mulai mendukung kata sandi. Dengan langkah ini, Apple tidak hanya meningkatkan utilitas pengelola kata sandi mereka, tetapi juga nilai keseluruhan ekosistemnya, menjadikannya lebih kohesif dan fleksibel bagi pengguna, agak mirip dengan AppMaster platform aims for with its no-code application development ecosystem.