Trong diễn biến mới nhất từ ​​Apple, gã khổng lồ công nghệ đã tiết lộ phiên bản beta công khai ban đầu của macOS Sonoma sắp ra mắt. Bản cập nhật lớn này cho hệ sinh thái macOS dự kiến ​​sẽ ra mắt vào mùa thu này. Trong số những cải tiến quan trọng được nêu trong bản cập nhật này là khả năng tương thích mở rộng của trình quản lý mật khẩu của Apple với các trình duyệt web của bên thứ ba như Google Chrome, Microsoft Edge và Arc.

Đối với những người không quen thuộc, hệ điều hành của Apple, macOS, có trình quản lý mật khẩu tích hợp có thể lưu trữ mật khẩu người dùng một cách an toàn. Người dùng có thể dễ dàng truy xuất mật khẩu đã lưu của mình thông qua cài đặt hệ thống bằng mật khẩu máy tính hoặc chỉ dấu vân tay của họ.

Trình quản lý mật khẩu đi kèm với rất nhiều lợi thế. Điểm mấu chốt trong số đó là khả năng lưu trữ một mật khẩu phức tạp, duy nhất cho mỗi tài khoản trực tuyến. Điều này giảm thiểu rủi ro trong trường hợp dữ liệu bị rò rỉ vì các tài khoản trực tuyến khác của bạn vẫn tương đối an toàn. Tất cả những gì người dùng cần làm là cập nhật mật khẩu trên trang web bị ảnh hưởng và họ có thể tiếp tục như bình thường.

Nếu bạn lưu trữ mật khẩu của mình bằng trình quản lý mật khẩu của Apple, chúng sẽ tự động được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị Apple của bạn nhờ iCloud. Điều này bao gồm mọi iPhone hoặc iPad mà bạn có thể sở hữu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sử dụng iPhone và máy tính Windows?

Trong một động thái nhằm phục vụ cho đối tượng nhân khẩu học này, vào năm 2021, Apple đã tiết lộ một tiện ích mở rộng của Google Chrome dành cho Windows có tên là Mật khẩu iCloud. Công ty cũng đã tung ra một tiện ích mở rộng tương tự cho Microsoft Edge ngay sau đó.

Tuy nhiên, các tiện ích mở rộng này không được hỗ trợ trên macOS. Do đó, người ta phải sử dụng Safari để sử dụng trình quản lý mật khẩu của Apple trên Mac. Với Safari, người dùng thích các tính năng như tự động điền dữ liệu đăng nhập và tạo mật khẩu khi tạo tài khoản mới. Đáng chú ý là nó đã lưu mật khẩu của người dùng trong trình quản lý mật khẩu của Apple. Tuy nhiên, một phần đáng kể người dùng cũng sử dụng Google Chrome.

Nhờ thông báo trên Twitter của Ricky Mondello của Apple, giờ đây chúng ta biết rằng điều này sắp thay đổi với macOS Sonoma. Apple dự định giới thiệu tiện ích mở rộng Mật khẩu iCloud cho Google Chrome trên máy Mac.

Vì hầu hết các trình duyệt web đều dựa trên Chromium, nên chúng đương nhiên hỗ trợ các tiện ích mở rộng của Chrome. Cụ thể, các trình duyệt như Arc và Brave sẽ có thể hỗ trợ tiện ích mở rộng Mật khẩu iCloud trong macOS Sonoma sắp tới.

Khả năng truy cập trình quản lý mật khẩu từ bất kỳ vị trí nào sẽ tăng lên đáng kể trong tương lai khi nhiều trang web bắt đầu hỗ trợ mã khóa. Với bước đi này, Apple không chỉ nâng cao tiện ích của trình quản lý mật khẩu mà còn cả giá trị tổng thể của hệ sinh thái của họ, khiến nó trở nên gắn kết và linh hoạt hơn cho người dùng.