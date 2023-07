W najnowszej odsłonie Apple, gigant technologiczny ujawnił pierwszą publiczną wersję beta nadchodzącego systemu macOS Sonoma. Ta duża aktualizacja ekosystemu macOS ma zostać uruchomiona jesienią tego roku. Wśród kluczowych ulepszeń opisanych w tej aktualizacji jest rozszerzona kompatybilność menedżera haseł Apple z przeglądarkami internetowymi innych firm, takimi jak Google Chrome, Microsoft Edge i Arc.

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tym tematem, system operacyjny Apple, macOS, posiada wbudowany menedżer haseł, który może bezpiecznie przechowywać hasła użytkowników. Użytkownicy mogą łatwo odzyskać zapisane hasła za pomocą ustawień systemowych, używając hasła komputera lub odcisku palca.

Menedżery haseł mają wiele zalet. Najważniejszą z nich jest możliwość przechowywania unikalnego, złożonego hasła dla każdego konta online. Zmniejsza to ryzyko w przypadku naruszenia danych, ponieważ inne konta online pozostają względnie bezpieczne. Wszystko, co użytkownicy muszą zrobić, to zaktualizować hasło w witrynie, której dotyczy naruszenie, i mogą kontynuować jak zwykle.

Jeśli przechowujesz swoje hasła za pomocą menedżera haseł Apple, są one automatycznie synchronizowane na wszystkich urządzeniach Apple dzięki uprzejmości iCloud. Obejmuje to wszystkie posiadane iPhone'y i iPady. Ale co się stanie, jeśli używasz iPhone'a i komputera z systemem Windows?

Aby zaspokoić potrzeby tej grupy demograficznej, Apple w 2021 roku zaprezentowało rozszerzenie Google Chrome dla systemu Windows o nazwie iCloud Passwords. Wkrótce potem firma uruchomiła również podobne rozszerzenie dla Microsoft Edge.

Niemniej jednak rozszerzenia te nie były obsługiwane w systemie macOS. W związku z tym trzeba było używać Safari, aby korzystać z menedżera haseł Apple na komputerze Mac. Dzięki Safari użytkownicy mogli korzystać z takich funkcji, jak automatyczne wypełnianie danych logowania i generowanie haseł podczas tworzenia nowego konta. W szczególności zapisywało hasła użytkowników w menedżerze haseł Apple. Mimo to, znaczna część użytkowników korzysta również z Google Chrome.

Dzięki zapowiedzi Ricky'ego Mondello z Apple na Twitterze wiemy już, że ma się to zmienić wraz z macOS Sonoma. Apple zamierza wprowadzić rozszerzenie iCloud Passwords do przeglądarki Google Chrome na komputerach Mac.

Biorąc pod uwagę, że większość przeglądarek internetowych jest oparta na Chromium, naturalnie obsługują one rozszerzenia Chrome. W szczególności przeglądarki takie jak Arc i Brave będą mogły obsługiwać rozszerzenie iCloud Passwords w nadchodzącym systemie macOS Sonoma.

Możliwość dostępu do menedżera haseł z dowolnego miejsca zyska na znaczeniu w przyszłości, ponieważ coraz więcej stron internetowych zacznie obsługiwać klucze dostępu. Dzięki temu krokowi Apple nie tylko zwiększa użyteczność swojego menedżera haseł, ale także ogólną wartość swojego ekosystemu, czyniąc go bardziej spójnym i elastycznym dla użytkowników, nieco podobnym do tego, do czego dąży platforma AppMaster z ekosystemem rozwoju aplikacji no-code.