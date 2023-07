অ্যাপলের সর্বশেষ বিকাশে, টেক জায়ান্টটি তার আসন্ন ম্যাকোস সোনোমার প্রাথমিক পাবলিক বিটা প্রকাশ করেছে। ম্যাকওএস ইকোসিস্টেমের এই প্রধান আপডেটটি এই শরতে লঞ্চ করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এই আপডেটে উল্লিখিত মূল উন্নতিগুলির মধ্যে রয়েছে গুগল ক্রোম, মাইক্রোসফ্ট এজ এবং আর্কের মতো তৃতীয় পক্ষের ওয়েব ব্রাউজারগুলির সাথে অ্যাপলের পাসওয়ার্ড ম্যানেজারের বর্ধিত সামঞ্জস্য।

যারা অপরিচিত তাদের জন্য, অ্যাপলের অপারেটিং সিস্টেম, macOS, একটি অন্তর্নির্মিত পাসওয়ার্ড ম্যানেজার বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড নিরাপদে সংরক্ষণ করতে পারে। ব্যবহারকারীরা সহজেই তাদের কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড বা শুধুমাত্র তাদের আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে সিস্টেম সেটিংসের মাধ্যমে তাদের সংরক্ষিত পাসওয়ার্ডগুলি পুনরুদ্ধার করতে পারে।

পাসওয়ার্ড ম্যানেজাররা অনেক সুবিধা নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে মূল হল প্রতিটি অনলাইন অ্যাকাউন্টের জন্য একটি অনন্য, জটিল পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করার ক্ষমতা। এটি ডেটা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস করে কারণ আপনার অন্যান্য অনলাইন অ্যাকাউন্টগুলি তুলনামূলকভাবে নিরাপদ থাকে। সমস্ত ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত সাইটে পাসওয়ার্ড আপডেট করতে হবে এবং তারা যথারীতি এগিয়ে যেতে পারে।

আপনি Apple এর পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করে আপনার পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করলে, iCloud এর সৌজন্যে আপনার সমস্ত Apple ডিভাইস জুড়ে সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে যাবে। এতে আপনার মালিকানাধীন যেকোন iPhone বা iPad অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি একটি আইফোন এবং একটি উইন্ডোজ কম্পিউটার ব্যবহার করেন তবে কী হবে?

এই জনসংখ্যার জন্য একটি পদক্ষেপে, অ্যাপল, 2021 সালে, উইন্ডোজ ডাব আইক্লাউড পাসওয়ার্ডগুলির জন্য একটি গুগল ক্রোম এক্সটেনশন উন্মোচন করেছে। ফার্মটি খুব শীঘ্রই মাইক্রোসফ্ট এজের জন্য অনুরূপ এক্সটেনশন চালু করেছে।

তা সত্ত্বেও, এই এক্সটেনশনগুলি ম্যাকওএস-এ অসমর্থিত ছিল। ফলস্বরূপ, ম্যাকে অ্যাপলের পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করার জন্য একজনকে সাফারি ব্যবহার করতে হয়েছিল। সাফারির সাথে, ব্যবহারকারীরা নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরির সময় লগইন ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা এবং পাসওয়ার্ড তৈরির মতো বৈশিষ্ট্যগুলি উপভোগ করেছে। এটি উল্লেখযোগ্যভাবে অ্যাপলের পাসওয়ার্ড ম্যানেজারের মধ্যে ব্যবহারকারীদের পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করে। তবুও, ব্যবহারকারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ Google Chrome ব্যবহার করে।

অ্যাপলের রিকি মন্ডেলোর টুইটার ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ, আমরা এখন জানি এটি ম্যাকোস সোনোমার সাথে পরিবর্তন হতে চলেছে। অ্যাপল ম্যাকের Google Chrome-এ iCloud পাসওয়ার্ড এক্সটেনশন প্রবর্তন করতে চায়।

প্রদত্ত যে বেশিরভাগ ওয়েব ব্রাউজারগুলি ক্রোমিয়ামের উপর ভিত্তি করে, তারা স্বাভাবিকভাবেই ক্রোম এক্সটেনশানগুলিকে সমর্থন করে৷ বিশেষত, আর্ক এবং ব্রেভের মতো ব্রাউজারগুলি আসন্ন macOS Sonoma-এ iCloud পাসওয়ার্ড এক্সটেনশন সমর্থন করতে সক্ষম হবে।

যেকোন স্থান থেকে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা ভবিষ্যতে তাৎপর্যপূর্ণ হবে কারণ আরও ওয়েবসাইট পাসকি সমর্থন করতে শুরু করবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, অ্যাপল শুধুমাত্র তাদের পাসওয়ার্ড ম্যানেজারের উপযোগিতাই বাড়ায় না, বরং এর ইকোসিস্টেমের সামগ্রিক মানও বাড়ায়, এটিকে ব্যবহারকারীদের জন্য আরও সমন্বিত এবং নমনীয় করে তোলে, AppMaster platform aims for with its no-code application development ecosystem. তার অনুরূপ।