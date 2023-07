In de nieuwste ontwikkeling van Apple heeft de techgigant de eerste publieke bèta van zijn aankomende macOS Sonoma onthuld. Deze grote update van het macOS ecosysteem wordt dit najaar gelanceerd. Een van de belangrijkste verbeteringen in deze update is de uitgebreide compatibiliteit van Apple's wachtwoordmanager met webbrowsers van derden, zoals Google Chrome, Microsoft Edge en Arc.

Voor degenen die het niet weten: macOS, het besturingssysteem van Apple, heeft een ingebouwde wachtwoordmanager die wachtwoorden van gebruikers veilig kan opslaan. Gebruikers kunnen hun opgeslagen wachtwoorden eenvoudig opvragen via de systeeminstellingen met behulp van hun computerwachtwoord of gewoon hun vingerafdruk.

Wachtwoordbeheerders hebben een hele reeks voordelen. De belangrijkste daarvan is de mogelijkheid om een uniek, complex wachtwoord op te slaan voor elke online account. Dit vermindert het risico in het geval van een datalek omdat je andere online accounts relatief veilig blijven. Het enige wat gebruikers hoeven te doen is het wachtwoord bijwerken op de getroffen site en ze kunnen gewoon doorgaan.

Als je je wachtwoorden opslaat met de wachtwoordmanager van Apple, worden ze automatisch gesynchroniseerd op al je Apple apparaten dankzij iCloud. Dit geldt ook voor iPhones en iPads. Maar wat gebeurt er als je een iPhone en een Windows computer gebruikt?

Om tegemoet te komen aan deze doelgroep heeft Apple in 2021 een Google Chrome-extensie onthuld voor Windows met de naam iCloud Passwords. Het bedrijf lanceerde kort daarna ook een soortgelijke extensie voor Microsoft Edge.

Deze extensies werden echter niet ondersteund op macOS. Daarom moest men Safari gebruiken om Apple's wachtwoordmanager op de Mac te gebruiken. Met Safari konden gebruikers gebruikmaken van functies zoals het automatisch vullen van inloggegevens en het genereren van wachtwoorden bij het aanmaken van nieuwe accounts. Met name de wachtwoorden van gebruikers werden opgeslagen in de wachtwoordmanager van Apple. Toch gebruikt een aanzienlijk deel van de gebruikers ook Google Chrome.

Dankzij de Twitter-aankondiging van Apple's Ricky Mondello weten we nu dat dit gaat veranderen met macOS Sonoma. Apple is van plan om de iCloud Passwords-extensie te introduceren in Google Chrome op de Mac.

Aangezien de meeste webbrowsers zijn gebaseerd op Chromium, ondersteunen ze natuurlijk Chrome-extensies. Met name browsers zoals Arc en Brave zullen in het aankomende macOS Sonoma de iCloud Passwords-extensie kunnen ondersteunen.

De mogelijkheid om vanaf elke locatie toegang te krijgen tot een wachtwoordmanager zal in de toekomst steeds belangrijker worden naarmate meer websites wachtwoorden gaan ondersteunen. Met deze stap verbetert Apple niet alleen het nut van hun wachtwoordmanager, maar ook de algehele waarde van hun ecosysteem, waardoor het meer samenhangend en flexibel wordt voor gebruikers, een beetje vergelijkbaar met wat het AppMaster platform beoogt met zijn no-code ecosysteem voor applicatieontwikkeling.