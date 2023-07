في أحدث تطوير من Apple ، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن الإصدار التجريبي العام الأولي لنظام macOS Sonoma القادم. من المقرر إطلاق هذا التحديث الرئيسي لنظام macOS البيئي هذا الخريف. من بين التحسينات الرئيسية الموضحة في هذا التحديث التوافق الموسع لمدير كلمات مرور Apple مع متصفحات الويب التابعة لجهات خارجية مثل Google Chrome و Microsoft Edge و Arc.

بالنسبة لأولئك غير المألوفين ، يتميز نظام تشغيل Apple ، macOS ، بمدير كلمات مرور مدمج يمكنه تخزين كلمات مرور المستخدم بأمان. يمكن للمستخدمين بسهولة استرداد كلمات المرور المحفوظة الخاصة بهم من خلال إعدادات النظام باستخدام كلمة مرور الكمبيوتر الخاصة بهم أو مجرد بصمات أصابعهم.

يأتي مديرو كلمات المرور بسلسلة من المزايا. المفتاح بينها هو القدرة على تخزين كلمة مرور فريدة ومعقدة لكل حساب على الإنترنت. هذا يقلل من المخاطر في حالة حدوث خرق للبيانات حيث تظل حساباتك الأخرى عبر الإنترنت آمنة نسبيًا. كل ما يحتاجه المستخدمون هو تحديث كلمة المرور على الموقع المتأثر ويمكنهم المتابعة كالمعتاد.

إذا قمت بتخزين كلمات المرور الخاصة بك باستخدام مدير كلمات المرور من Apple ، فستتم مزامنتها تلقائيًا عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بك من خلال iCloud. يتضمن ذلك أي أجهزة iPhone أو iPad قد تمتلكها. ولكن ماذا يحدث إذا كنت تستخدم جهاز iPhone وجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows؟

في خطوة لتلبية هذه الديموغرافية ، كشفت شركة Apple ، في عام 2021 ، عن امتداد Google Chrome لنظام Windows يطلق عليه iCloud Passwords. أطلقت الشركة أيضًا امتدادًا مشابهًا لـ Microsoft Edge بعد فترة وجيزة.

ومع ذلك ، كانت هذه الإضافات غير مدعومة على macOS. وبالتالي ، كان على المرء استخدام Safari للاستفادة من مدير كلمات مرور Apple على جهاز Mac. مع Safari ، استمتع المستخدمون بميزات مثل الملء التلقائي لبيانات تسجيل الدخول وإنشاء كلمات مرور أثناء إنشاء حساب جديد. لقد حفظت بشكل خاص كلمات مرور المستخدمين في مدير كلمات مرور Apple. لا يزال ، جزء كبير من المستخدمين يستخدمون Google Chrome أيضًا.

بفضل إعلان Apple من Ricky Mondello على Twitter ، نعلم الآن أن هذا على وشك التغيير مع macOS Sonoma. تنوي Apple تقديم امتداد iCloud Passwords إلى Google Chrome على جهاز Mac.

نظرًا لأن معظم متصفحات الويب تعتمد على Chromium ، فإنها تدعم بشكل طبيعي ملحقات Chrome. على وجه التحديد ، ستكون المتصفحات مثل Arc و Brave قادرة على دعم امتداد iCloud Passwords في macOS Sonoma القادم.

ستزداد أهمية القدرة على الوصول إلى مدير كلمات المرور من أي مكان في المستقبل مع بدء المزيد من مواقع الويب في دعم مفاتيح المرور. من خلال هذه الخطوة ، لا تعزز Apple فائدة مدير كلمات المرور فحسب ، بل تعزز أيضًا القيمة الإجمالية لنظامها البيئي ، مما يجعلها أكثر تماسكًا ومرونة للمستخدمين.