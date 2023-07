ในการพัฒนาล่าสุดจาก Apple ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้เปิดเผยเบต้าสาธารณะเริ่มต้นของ macOS Sonoma ที่กำลังจะมาถึง การอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับระบบนิเวศของ macOS มีกำหนดจะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ การปรับปรุงที่สำคัญในการอัปเดตนี้คือความเข้ากันได้ที่เพิ่มขึ้นของตัวจัดการรหัสผ่านของ Apple กับเว็บเบราว์เซอร์ของบุคคลที่สาม เช่น Google Chrome, Microsoft Edge และ Arc

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย macOS ระบบปฏิบัติการของ Apple มีตัวจัดการรหัสผ่านในตัวที่สามารถจัดเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้สามารถเรียกคืนรหัสผ่านที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายผ่านการตั้งค่าระบบโดยใช้รหัสผ่านคอมพิวเตอร์หรือเพียงแค่ลายนิ้วมือ

ผู้จัดการรหัสผ่านมาพร้อมกับข้อดีมากมาย สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือความสามารถในการจัดเก็บรหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ้ำใครสำหรับบัญชีออนไลน์แต่ละบัญชี สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่ข้อมูลรั่วไหล เนื่องจากบัญชีออนไลน์อื่นๆ ของคุณค่อนข้างปลอดภัย ผู้ใช้ทั้งหมดต้องทำคืออัปเดตรหัสผ่านบนไซต์ที่ได้รับผลกระทบ และพวกเขาสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

หากคุณจัดเก็บรหัสผ่านของคุณโดยใช้ตัวจัดการรหัสผ่านของ Apple รหัสผ่านเหล่านั้นจะถูกซิงโครไนซ์กับ iCloud บนอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง iPhone หรือ iPad ที่คุณอาจเป็นเจ้าของ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้ iPhone และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ในปี 2021 Apple ได้เปิดตัวส่วนขยายของ Google Chrome สำหรับ Windows ในการย้ายเพื่อรองรับกลุ่มประชากรนี้ โดยเรียกว่ารหัสผ่าน iCloud บริษัทยังเปิดตัวส่วนขยายที่คล้ายกันสำหรับ Microsoft Edge ไม่นานหลังจากนั้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนขยายเหล่านี้ไม่รองรับบน macOS ดังนั้นจึงต้องใช้ Safari เพื่อใช้งานตัวจัดการรหัสผ่านของ Apple บน Mac เมื่อใช้ Safari ผู้ใช้จะเพลิดเพลินกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติและการสร้างรหัสผ่านระหว่างการสร้างบัญชีใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกรหัสผ่านของผู้ใช้ไว้ในตัวจัดการรหัสผ่านของ Apple ถึงกระนั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังใช้ Google Chrome

ขอบคุณการประกาศบน Twitter ของ Ricky Mondello ของ Apple ตอนนี้เราทราบแล้วว่าสิ่งนี้กำลังจะเปลี่ยนไปด้วย macOS Sonoma Apple ตั้งใจที่จะแนะนำส่วนขยายรหัสผ่าน iCloud ให้กับ Google Chrome บน Mac

เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ใช้ Chromium จึงรองรับส่วนขยายของ Chrome โดยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เบราว์เซอร์เช่น Arc และ Brave จะสามารถรองรับส่วนขยายรหัสผ่าน iCloud ใน macOS Sonoma ที่กำลังจะมาถึงได้

ความสามารถในการเข้าถึงผู้จัดการรหัสผ่านจากทุกที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต เนื่องจากมีเว็บไซต์จำนวนมากขึ้นที่เริ่มสนับสนุนรหัสผ่าน ด้วยขั้นตอนนี้ Apple ไม่เพียงแต่ปรับปรุงยูทิลิตี้ของผู้จัดการรหัสผ่านเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคุณค่าโดยรวมของระบบนิเวศด้วย ทำให้มีความเหนียวแน่นและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ ค่อนข้างคล้ายกับสิ่งที่ AppMaster platform aims for with its no-code application development ecosystem.