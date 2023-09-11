البرمجيات الحرة هو مصطلح تمت صياغته في سياق ترخيص البرامج وتطوير المصادر المفتوحة، ويستخدم لوصف البرامج التي تمنح المستخدمين حرية الوصول إلى البرنامج وتعديله وتوزيعه واستخدامه ليناسب احتياجاتهم دون أي قيود. ظهر مفهوم البرمجيات الحرة كرد فعل على نموذج البرمجيات الاحتكارية، والذي عادة ما يكون له قيود على استخدام البرمجيات وتعديلها وتوزيعها. علاوة على ذلك، لا ينبغي الخلط بينه وبين "البرامج المجانية" - وهي البرامج المتوفرة مجانًا ولكنها قد تفرض قيودًا على المستخدمين.

تأسست حركة البرمجيات الحرة على يد ريتشارد ستالمان في عام 1983 مع إطلاق مشروع جنو، بهدف توفير نظام تشغيل شامل ومجاني بالكامل يشجع التعاون والمشاركة والابتكار. تعتمد فلسفة البرمجيات الحرة على أربع حريات أساسية، يشار إليها مجتمعة باسم "تعريف البرمجيات الحرة":

حرية تشغيل البرنامج حسب الرغبة ولأي غرض. حرية دراسة آلية عمل البرنامج، والتعديل عليه حسب الحاجة حرية إعادة توزيع البرنامج على الآخرين بما في ذلك النسختين الأصلية والمعدلة. حرية توزيع نسخ من الإصدارات المعدلة من البرنامج، بما يضمن استفادة المجتمع من التحسينات والتعديلات.

ولضمان الحفاظ على هذه الحريات، يتم إصدار البرمجيات الحرة عادةً بموجب تراخيص مفتوحة المصدر، مثل رخصة جنو العامة (GPL)، ورخصة موزيلا العامة (MPL)، وترخيص Apache، وترخيص MIT، وغيرها. تمنح هذه التراخيص المستخدمين الحق في استخدام البرنامج ودراسته وتعديله وتوزيعه دون أي قيود بخلاف الالتزام بشروط الترخيص المحدد.

لقد أثر اعتماد البرمجيات الحرة بشكل كبير على صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز التعاون، وخفض تكاليف التطوير، وتشجيع الابتكار. وفقًا لدراسة أجرتها GitHub عام 2020، يستخدم أكثر من 44 مليون مستودع ترخيصًا مفتوح المصدر، وتعتبر MIT وGPL وApache التراخيص الأكثر شيوعًا. يشير هذا القبول الواسع النطاق إلى التأثير الهائل لحركة البرمجيات الحرة على ممارسات تطوير البرمجيات على مستوى العالم.

تتضمن أمثلة البرامج المجانية المستخدمة على نطاق واسع نظام التشغيل Linux، وخادم الويب Apache، وGNU Bash shell، ومجموعة GNU Compiler Collection. بالإضافة إلى ذلك، تتبع العديد من لغات البرمجة والمكتبات وأطر العمل، مثل Python وRuby وNode.js وVue.js، مبادئ البرامج المجانية وهي متاحة للاستخدام والتعديل دون قيود.

في AppMaster ، نحن نقدر القيمة التي تضيفها البرمجيات الحرة إلى الصناعة ونعتقد أن البرمجيات الحرة يجب أن تكون في متناول الجميع. تعمل منصتنا القوية التي no-code كأداة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة من خلال إنشاء كود المصدر باستخدام تقنيات مجانية ومفتوحة المصدر مثل Go وVue3 وKotlin. يضمن هذا النهج أن يستفيد عملاؤنا من المرونة والكفاءة وتوفير التكاليف التي توفرها البرامج المجانية، مما يمكنهم من تطوير تطبيقات شاملة وقابلة للتطوير مع التخلص من الديون التقنية.

من خلال الاستفادة من مبادئ البرمجيات الحرة واستخدام التقنيات مفتوحة المصدر، تساعد منصة AppMaster على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات، وتمكين حتى غير الخبراء من إنشاء تطبيقات قوية وفعالة وقابلة للتطوير. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات من جميع الأحجام تسخير قوة البرمجيات المجانية لتقليل تكاليف التطوير، وتبسيط إدارة التطبيقات، وتشجيع الابتكار في مشهد تكنولوجيا المعلومات المتطور باستمرار.

باختصار، تمثل البرمجيات الحرة تحولًا أساسيًا في طريقة تطوير البرمجيات وتوزيعها واستخدامها. من خلال إعطاء الأولوية لحريات المستخدم والتعاون والوصول المفتوح، ساهمت حركة البرمجيات الحرة في تشكيل صناعة تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير وتواصل تعزيز الابتكار ودفع التقدم التكنولوجي. يُظهر الاعتماد الواسع النطاق للبرمجيات الحرة وتراخيص المصادر المفتوحة القيمة المتأصلة لهذا النهج، مما يساهم في نجاح عدد لا يحصى من المشاريع والشركات حول العالم.