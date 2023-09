Software gratuito

Software Libero è un termine coniato nel contesto delle licenze software e dello sviluppo open source, utilizzato per descrivere il software che garantisce agli utenti la libertà di accedere, modificare, distribuire e utilizzare il programma per soddisfare le proprie esigenze senza alcuna restrizione. Il concetto di software libero è emerso come risposta al modello del software proprietario, che tipicamente prevede restrizioni sull’uso, la modifica e la distribuzione del software. Inoltre, non deve essere confuso con il "freeware", software disponibile gratuitamente ma che può comunque imporre limitazioni agli utenti.

Il movimento del software libero è stato fondato da Richard Stallman nel 1983 con il lancio del progetto GNU, con l'obiettivo di fornire un sistema operativo completo e completamente libero che incoraggi la collaborazione, la condivisione e l'innovazione. La filosofia del software libero si basa su quattro libertà essenziali, collettivamente denominate "Definizione di software libero":

La libertà di eseguire il programma come desiderato, per qualsiasi scopo. La libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo secondo necessità La libertà di ridistribuire il programma ad altri, comprese sia la versione originale che quella modificata. La libertà di distribuire copie di versioni modificate del programma, garantendo che la comunità possa beneficiare di miglioramenti e adattamenti.

Per garantire che queste libertà siano preservate, il software libero viene generalmente rilasciato con licenze open source, come la GNU General Public License (GPL), la Mozilla Public License (MPL), la licenza Apache e la licenza MIT, tra le altre. Queste licenze concedono agli utenti il ​​diritto di utilizzare, studiare, modificare e distribuire il software senza alcuna restrizione oltre al rispetto dei termini della licenza specifica.

L’adozione del software libero ha avuto un impatto significativo sul settore IT favorendo la collaborazione, riducendo i costi di sviluppo e promuovendo l’innovazione. Secondo uno studio del 2020 di GitHub, oltre 44 milioni di repository utilizzano una licenza open source, con MIT, GPL e Apache come le licenze più popolari. Questa diffusa accettazione indica l'enorme influenza del movimento del software libero sulle pratiche di sviluppo del software a livello globale.

Esempi di software libero ampiamente utilizzato includono il sistema operativo Linux, il server web Apache, la shell GNU Bash e la GNU Compiler Collection. Inoltre, numerosi linguaggi di programmazione, librerie e framework, come Python, Ruby, Node.js e Vue.js, seguono i principi del software libero e sono disponibili per l'uso e la modifica senza restrizioni.

Noi di AppMaster apprezziamo il valore che il software libero apporta al settore e crediamo che il software libero debba essere accessibile a tutti. La nostra potente piattaforma no-code funge da strumento per la creazione di applicazioni backend, web e mobili generando codice sorgente utilizzando tecnologie gratuite e open source come Go, Vue3 e Kotlin. Questo approccio garantisce che i nostri clienti possano beneficiare della flessibilità, dell'efficienza e del risparmio sui costi forniti dal software libero, consentendo loro di sviluppare applicazioni complete e scalabili eliminando al contempo il debito tecnico.

Sfruttando i principi del software libero e utilizzando tecnologie open source, la piattaforma AppMaster aiuta a democratizzare lo sviluppo del software, consentendo anche ai non esperti di creare applicazioni potenti, efficienti e scalabili. Di conseguenza, le aziende di tutte le dimensioni possono sfruttare la potenza del software libero per ridurre i costi di sviluppo, semplificare la gestione delle applicazioni e promuovere l’innovazione nel panorama IT in continua evoluzione.

In sintesi, il Software Libero rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui il software viene sviluppato, distribuito e utilizzato. Dando priorità alle libertà degli utenti, alla collaborazione e all'accesso aperto, il movimento del software libero ha plasmato in modo significativo il settore IT e continua a promuovere l'innovazione e a guidare i progressi tecnologici. L’adozione diffusa di software libero e licenze open source dimostra il valore intrinseco di questo approccio, contribuendo al successo di innumerevoli progetti e aziende in tutto il mondo.