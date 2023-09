Le logiciel libre est un terme inventé dans le contexte des licences logicielles et du développement open source, utilisé pour décrire un logiciel qui accorde aux utilisateurs la liberté d'accéder, de modifier, de distribuer et d'utiliser le programme pour répondre à leurs besoins sans aucune restriction. Le concept de logiciel libre est apparu en réponse au modèle de logiciel propriétaire, qui comporte généralement des restrictions sur l'utilisation, la modification et la distribution du logiciel. De plus, il ne faut pas le confondre avec le « freeware » – un logiciel disponible gratuitement mais qui peut néanmoins imposer des limitations aux utilisateurs.

Le mouvement du logiciel libre a été fondé par Richard Stallman en 1983 avec le lancement du projet GNU, visant à fournir un système d'exploitation complet et entièrement libre qui encourage la collaboration, le partage et l'innovation. La philosophie du logiciel libre repose sur quatre libertés essentielles, collectivement appelées « Définition du logiciel libre » :

La liberté d'exécuter le programme comme vous le souhaitez, dans n'importe quel but. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de le modifier si nécessaire La liberté de redistribuer le programme à d'autres, y compris les versions originales et modifiées. La liberté de distribuer des copies de versions modifiées du programme, garantissant que la communauté puisse bénéficier d'améliorations et d'adaptations.

Pour garantir la préservation de ces libertés, les logiciels libres sont généralement publiés sous des licences open source, telles que la licence publique générale GNU (GPL), la licence publique Mozilla (MPL), la licence Apache et la licence MIT, entre autres. Ces licences accordent aux utilisateurs le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier et de distribuer le logiciel sans aucune restriction autre que l'adhésion aux termes de la licence spécifique.

L'adoption de logiciels libres a eu un impact significatif sur l'industrie informatique en favorisant la collaboration, en réduisant les coûts de développement et en favorisant l'innovation. Selon une étude réalisée en 2020 par GitHub, plus de 44 millions de référentiels utilisent une licence open source, MIT, GPL et Apache étant les licences les plus populaires. Cette acceptation généralisée indique l’immense influence du mouvement du logiciel libre sur les pratiques de développement de logiciels à l’échelle mondiale.

Des exemples de logiciels libres largement utilisés incluent le système d'exploitation Linux, le serveur Web Apache, le shell GNU Bash et la collection de compilateurs GNU. De plus, de nombreux langages de programmation, bibliothèques et frameworks, tels que Python, Ruby, Node.js et Vue.js, suivent les principes du logiciel libre et peuvent être utilisés et modifiés sans restrictions.

Chez AppMaster, nous apprécions la valeur que les logiciels libres apportent à l'industrie et pensons que les logiciels libres devraient être accessibles à tous. Notre puissante plate no-code sert d'outil pour créer des applications backend, Web et mobiles en générant du code source à l'aide de technologies gratuites et open source telles que Go, Vue3 et Kotlin. Cette approche garantit que nos clients peuvent bénéficier de la flexibilité, de l'efficacité et des économies apportées par les logiciels libres, leur permettant de développer des applications complètes et évolutives tout en éliminant la dette technique.

En tirant parti des principes du logiciel libre et en utilisant des technologies open source, la plateforme AppMaster contribue à démocratiser le développement de logiciels, permettant même aux non-experts de créer des applications puissantes, efficaces et évolutives. En conséquence, les entreprises de toutes tailles peuvent exploiter la puissance des logiciels libres pour réduire les coûts de développement, rationaliser la gestion des applications et promouvoir l'innovation dans un paysage informatique en constante évolution.

En résumé, le logiciel libre représente un changement fondamental dans la manière dont les logiciels sont développés, distribués et utilisés. En donnant la priorité aux libertés des utilisateurs, à la collaboration et au libre accès, le mouvement du logiciel libre a considérablement façonné l'industrie informatique et continue de promouvoir l'innovation et de stimuler les progrès technologiques. L'adoption généralisée de logiciels libres et de licences open source met en valeur la valeur inhérente de cette approche, contribuant au succès d'innombrables projets et entreprises à travers le monde.