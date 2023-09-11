Свободное программное обеспечение — это термин, придуманный в контексте лицензирования программного обеспечения и разработки с открытым исходным кодом, используемый для описания программного обеспечения, которое предоставляет пользователям свободу доступа, изменения, распространения и использования программы в соответствии со своими потребностями без каких-либо ограничений. Концепция свободного программного обеспечения возникла как ответ на модель проприетарного программного обеспечения, которая обычно имеет ограничения на использование, модификацию и распространение программного обеспечения. Более того, его не следует путать с «бесплатным ПО» — программным обеспечением, которое доступно бесплатно, но все же может налагать ограничения на пользователей.

Движение за свободное программное обеспечение было основано Ричардом Столлманом в 1983 году с запуском проекта GNU, целью которого было создание комплексной, полностью свободной операционной системы, поощряющей сотрудничество, обмен информацией и инновации. Философия свободного программного обеспечения основана на четырех основных свободах, которые вместе называются «Определением свободного программного обеспечения»:

Свобода запускать программу по своему желанию и для любых целей. Свобода изучать, как работает программа, и модифицировать ее по мере необходимости. Свобода распространять программу среди других, включая как оригинальные, так и модифицированные версии. Свобода распространения копий модифицированных версий программы, гарантирующая, что сообщество сможет извлечь выгоду из улучшений и адаптаций.

Чтобы гарантировать сохранение этих свобод, бесплатное программное обеспечение обычно выпускается под лицензиями с открытым исходным кодом, такими как Генеральная общественная лицензия GNU (GPL), Общественная лицензия Mozilla (MPL), Лицензия Apache и Лицензия MIT, среди других. Эти лицензии предоставляют пользователям право использовать, изучать, изменять и распространять программное обеспечение без каких-либо ограничений, кроме соблюдения условий конкретной лицензии.

Внедрение бесплатного программного обеспечения существенно повлияло на ИТ-индустрию, способствуя сотрудничеству, снижая затраты на разработку и продвигая инновации. Согласно исследованию GitHub, проведенному в 2020 году, более 44 миллионов репозиториев используют лицензию с открытым исходным кодом, причем наиболее популярными лицензиями являются MIT, GPL и Apache. Такое широкое признание указывает на огромное влияние движения за свободное программное обеспечение на практику разработки программного обеспечения во всем мире.

Примеры широко используемого бесплатного программного обеспечения включают операционную систему Linux, веб-сервер Apache, оболочку GNU Bash и коллекцию компиляторов GNU. Кроме того, многочисленные языки программирования, библиотеки и платформы, такие как Python, Ruby, Node.js и Vue.js, следуют принципам свободного программного обеспечения и доступны для использования и модификации без ограничений.

В AppMaster мы ценим ценность, которую свободное программное обеспечение приносит отрасли, и считаем, что свободное программное обеспечение должно быть доступно всем. Наша мощная платформа no-code служит инструментом для создания серверных, веб- и мобильных приложений путем генерации исходного кода с использованием бесплатных технологий с открытым исходным кодом, таких как Go, Vue3 и Kotlin. Такой подход гарантирует, что наши клиенты смогут извлечь выгоду из гибкости, эффективности и экономии средств, обеспечиваемых бесплатным программным обеспечением, что позволяет им разрабатывать комплексные масштабируемые приложения, устраняя при этом технический долг.

Используя принципы бесплатного программного обеспечения и технологии с открытым исходным кодом, платформа AppMaster помогает демократизировать разработку программного обеспечения, позволяя даже неспециалистам создавать мощные, эффективные и масштабируемые приложения. В результате компании любого размера могут использовать возможности бесплатного программного обеспечения для снижения затрат на разработку, оптимизации управления приложениями и продвижения инноваций в постоянно развивающейся ИТ-среде.

Подводя итог, можно сказать, что свободное программное обеспечение представляет собой фундаментальный сдвиг в способах разработки, распространения и использования программного обеспечения. Отдавая приоритет свободе пользователей, сотрудничеству и открытому доступу, движение за свободное программное обеспечение существенно сформировало ИТ-индустрию и продолжает продвигать инновации и стимулировать технологические достижения. Широкое распространение бесплатного программного обеспечения и лицензий с открытым исходным кодом демонстрирует ценность этого подхода, способствуя успеху бесчисленных проектов и предприятий по всему миру.