Phần mềm miễn phí là một thuật ngữ được đặt ra trong bối cảnh cấp phép phần mềm và phát triển nguồn mở, được sử dụng để mô tả phần mềm cấp cho người dùng quyền tự do truy cập, sửa đổi, phân phối và sử dụng chương trình phù hợp với nhu cầu của họ mà không có bất kỳ hạn chế nào. Khái niệm phần mềm miễn phí nổi lên như một phản ứng đối với mô hình phần mềm độc quyền, thường có những hạn chế về việc sử dụng, sửa đổi và phân phối phần mềm. Hơn nữa, không nên nhầm lẫn nó với "phần mềm miễn phí" - phần mềm được cung cấp miễn phí nhưng vẫn có thể áp đặt các hạn chế đối với người dùng.

Phong trào phần mềm miễn phí được thành lập bởi Richard Stallman vào năm 1983 với việc khởi động dự án GNU, nhằm cung cấp một hệ điều hành toàn diện, hoàn toàn miễn phí nhằm khuyến khích sự cộng tác, chia sẻ và đổi mới. Triết lý phần mềm miễn phí dựa trên bốn quyền tự do thiết yếu, được gọi chung là "Định nghĩa phần mềm miễn phí":

Quyền tự do chạy chương trình theo ý muốn, cho bất kỳ mục đích nào. Quyền tự do nghiên cứu cách thức hoạt động của chương trình và sửa đổi nó khi cần thiết Quyền tự do phân phối lại chương trình cho người khác, bao gồm cả phiên bản gốc và phiên bản sửa đổi. Quyền tự do phân phối bản sao của các phiên bản sửa đổi của chương trình, đảm bảo rằng cộng đồng có thể hưởng lợi từ những cải tiến và điều chỉnh.

Để đảm bảo các quyền tự do này được bảo tồn, phần mềm miễn phí thường được phát hành theo các giấy phép nguồn mở, chẳng hạn như Giấy phép Công cộng GNU (GPL), Giấy phép Công cộng Mozilla (MPL), Giấy phép Apache và Giấy phép MIT, cùng với các giấy phép khác. Các giấy phép này cấp cho người dùng quyền sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và phân phối phần mềm mà không có bất kỳ hạn chế nào ngoài việc tuân thủ các điều khoản của giấy phép cụ thể.

Việc áp dụng phần mềm miễn phí đã tác động đáng kể đến ngành CNTT bằng cách thúc đẩy cộng tác, giảm chi phí phát triển và thúc đẩy đổi mới. Theo một nghiên cứu năm 2020 của GitHub, hơn 44 triệu kho lưu trữ sử dụng giấy phép nguồn mở, với MIT, GPL và Apache là các giấy phép phổ biến nhất. Sự chấp nhận rộng rãi này cho thấy ảnh hưởng to lớn của phong trào phần mềm miễn phí đối với thực tiễn phát triển phần mềm trên toàn cầu.

Ví dụ về phần mềm miễn phí được sử dụng rộng rãi bao gồm hệ điều hành Linux, máy chủ web Apache, shell GNU Bash và Bộ sưu tập trình biên dịch GNU. Ngoài ra, nhiều ngôn ngữ lập trình, thư viện và khung công tác như Python, Ruby, Node.js và Vue.js đều tuân theo các nguyên tắc của phần mềm miễn phí và có sẵn để sử dụng cũng như sửa đổi mà không bị hạn chế.

Tại AppMaster, chúng tôi đánh giá cao giá trị mà phần mềm miễn phí mang lại cho ngành và tin rằng tất cả mọi người đều có thể truy cập được phần mềm miễn phí. Nền tảng no-code mạnh mẽ của chúng tôi đóng vai trò như một công cụ để tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động bằng cách tạo mã nguồn bằng các công nghệ nguồn mở và miễn phí như Go, Vue3 và Kotlin. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có thể hưởng lợi từ tính linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm chi phí do phần mềm miễn phí mang lại, cho phép họ phát triển các ứng dụng toàn diện, có thể mở rộng đồng thời loại bỏ nợ kỹ thuật.

Bằng cách tận dụng các nguyên tắc của phần mềm miễn phí và sử dụng các công nghệ nguồn mở, nền tảng AppMaster giúp dân chủ hóa việc phát triển phần mềm, cho phép ngay cả những người không phải là chuyên gia tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả và có thể mở rộng. Kết quả là, các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể khai thác sức mạnh của phần mềm miễn phí để giảm chi phí phát triển, hợp lý hóa việc quản lý ứng dụng và thúc đẩy đổi mới trong bối cảnh CNTT ngày càng phát triển.

Tóm lại, Phần mềm Tự do thể hiện sự thay đổi cơ bản trong cách phát triển, phân phối và sử dụng phần mềm. Bằng cách ưu tiên các quyền tự do, cộng tác và truy cập mở của người dùng, phong trào Phần mềm Tự do đã định hình đáng kể ngành CNTT và tiếp tục thúc đẩy đổi mới cũng như thúc đẩy các tiến bộ công nghệ. Việc áp dụng rộng rãi phần mềm miễn phí và giấy phép nguồn mở cho thấy giá trị vốn có của phương pháp này, góp phần vào sự thành công của vô số dự án và doanh nghiệp trên khắp thế giới.