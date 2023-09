Darmowe oprogramowanie

Wolne oprogramowanie to termin ukuty w kontekście licencjonowania oprogramowania i rozwoju oprogramowania typu open source, używany do opisu oprogramowania, które zapewnia użytkownikom swobodę dostępu, modyfikowania, rozpowszechniania i używania programu zgodnie z ich potrzebami bez żadnych ograniczeń. Koncepcja wolnego oprogramowania pojawiła się w odpowiedzi na model oprogramowania zastrzeżonego, który zazwyczaj zawiera ograniczenia w użytkowaniu, modyfikacji i dystrybucji oprogramowania. Co więcej, nie należy go mylić z „freeware” – oprogramowaniem, które jest dostępne bezpłatnie, ale może nakładać ograniczenia na użytkowników.

Ruch wolnego oprogramowania został założony przez Richarda Stallmana w 1983 roku wraz z uruchomieniem projektu GNU, którego celem było dostarczenie kompleksowego, w pełni darmowego systemu operacyjnego, który zachęca do współpracy, dzielenia się i innowacji. Filozofia wolnego oprogramowania opiera się na czterech podstawowych wolnościach, zwanych łącznie „definicją wolnego oprogramowania”:

Swoboda uruchamiania programu według potrzeb i w dowolnym celu. Swoboda studiowania działania programu i modyfikowania go w razie potrzeby Swoboda rozpowszechniania programu wśród innych osób, zarówno w wersji oryginalnej, jak i zmodyfikowanej. Swoboda rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych wersji programu, zapewniająca społeczności możliwość korzystania z ulepszeń i dostosowań.

Aby zapewnić zachowanie tych wolności, wolne oprogramowanie jest zazwyczaj udostępniane na podstawie licencji open source, takich jak między innymi Powszechna Licencja Publiczna GNU (GPL), Licencja Publiczna Mozilli (MPL), Licencja Apache i Licencja MIT. Licencje te przyznają użytkownikom prawo do używania, studiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania bez żadnych ograniczeń innych niż przestrzeganie warunków konkretnej licencji.

Przyjęcie wolnego oprogramowania wywarło znaczący wpływ na branżę IT, wspierając współpracę, zmniejszając koszty rozwoju i promując innowacje. Według badania przeprowadzonego w 2020 r. przez GitHub ponad 44 miliony repozytoriów korzysta z licencji open source, przy czym najpopularniejszymi licencjami są MIT, GPL i Apache. Ta powszechna akceptacja wskazuje na ogromny wpływ ruchu wolnego oprogramowania na praktyki tworzenia oprogramowania na całym świecie.

Przykłady powszechnie używanego wolnego oprogramowania obejmują system operacyjny Linux, serwer WWW Apache, powłokę GNU Bash i kolekcję kompilatorów GNU. Ponadto wiele języków programowania, bibliotek i frameworków, takich jak Python, Ruby, Node.js i Vue.js, jest zgodnych z zasadami wolnego oprogramowania i można ich używać i modyfikować bez ograniczeń.

Podsumowując, wolne oprogramowanie reprezentuje fundamentalną zmianę w sposobie tworzenia, dystrybucji i używania oprogramowania. Stawiając na pierwszym miejscu wolności użytkowników, współpracę i otwarty dostęp, ruch Wolnego Oprogramowania znacząco ukształtował branżę IT i nadal promuje innowacje i napędza postęp technologiczny. Powszechne przyjęcie wolnego oprogramowania i licencji open source ukazuje nieodłączną wartość tego podejścia, przyczyniając się do sukcesu niezliczonych projektów i przedsiębiorstw na całym świecie.