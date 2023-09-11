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自由软件

Sep 11, 2023

自由软件是在软件许可和开源开发背景下创造的术语，用于描述允许用户不受任何限制地自由访问、修改、分发和使用程序以满足其需求的软件。自由软件的概念是作为对专有软件模型的回应而出现的，专有软件模型通常对软件的使用、修改和分发有限制。此外，不应将其与“免费软件”混淆，“免费软件”是免费提供但仍可能对用户施加限制的软件。

自由软件运动由 Richard Stallman 于 1983 年随 GNU 项目的启动而创立，旨在提供一个全面、完全自由的操作系统，鼓励协作、共享和创新。自由软件理念基于四个基本自由，统称为“自由软件定义”：

  1. 可以出于任何目的自由地根据需要运行程序。
  2. 研究程序如何工作并根据需要修改它的自由
  3. 将程序重新分发给其他人的自由，包括原始版本和修改版本。
  4. 自由分发程序修改版本的副本，确保社区可以从改进和改编中受益。

为了确保保留这些自由，自由软件通常在开源许可证下发布，例如 GNU 通用公共许可证 (GPL)、Mozilla 公共许可证 (MPL)、Apache 许可证和 MIT 许可证等。这些许可证授予用户使用、研究、修改和分发软件的权利，除了遵守特定许可证的条款外，不受任何限制。

自由软件的采用促进了协作、降低了开发成本并促进了创新，对 IT 行业产生了重大影响。根据 GitHub 2020 年的一项研究，超过 4400 万个存储库使用开源许可证，其中 MIT、GPL 和 Apache 是最受欢迎的许可证。这种广泛的接受表明自由软件运动对全球软件开发实践的巨大影响。

广泛使用的自由软件的示例包括 Linux 操作系统、Apache Web 服务器、GNU Bash shell 和 GNU 编译器集合。此外，Python、Ruby、Node.js、Vue.js等众多编程语言、库和框架都遵循自由软件的原则，可以不受限制地使用和修改。

AppMaster ，我们欣赏自由软件给行业带来的价值，并相信自由软件应该可供所有人使用。我们强大的no-code平台可作为创建后端、Web 和移动应用程序的工具，通过使用 Go、Vue3 和 Kotlin 等免费开源技术生成源代码。这种方法确保我们的客户能够受益于免费软件提供的灵活性、效率和成本节约，使他们能够开发全面的、可扩展的应用程序，同时消除技术债务。

通过利用自由软件的原则和开源技术， AppMaster平台有助于实现软件开发的民主化，甚至使非专家也能创建强大、高效且可扩展的应用程序。因此，各种规模的企业都可以利用免费软件的力量来降低开发成本、简化应用程序管理并在不断发展的 IT 环境中促进创新。

总之，自由软件代表了软件开发、分发和使用方式的根本转变。通过优先考虑用户自由、协作和开放访问，自由软件运动极大地塑造了 IT 行业，并继续促进创新和推动技术进步。自由软件和开源许可证的广泛采用展示了这种方法的内在价值，为世界各地无数项目和企业的成功做出了贡献。

探索更多术语:
Apache 许可证 BSD 许可证 GNU 通用公共许可证 (GPL) 左版 开源软件（OSS） 最终用户许可协议 (EULA) 源代码 自由软件 许可许可 贡献者许可协议 (CLA) 软件专利 软件即服务 (SaaS) 许可证 软件审计 违反许可证 闭源 麻省理工学院许可证

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