Sunucusuz bilgi işlem bağlamında "Giriş", mikro hizmet mimarisi veya sunucusuz bilgi işlem ortamı gibi dağıtılmış bir sistem içindeki belirli hizmetlere yönlendirilecek gelen ağ trafiğini, genellikle HTTP/HTTPS isteklerini yönetme sürecini ifade eder. Sistemin performansı ve güvenilirliğini korumak için gerekli olan istek yönlendirmeyi, yük dengelemeyi ve güvenlik yapılandırmalarını sağlayarak sistem kaynaklarına harici erişimi kontrol etmede çok önemli bir rol oynar.

Sunucusuz bilgi işlemde uygulamalar, gerektiğinde otomatik olarak ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır ve uygulama geliştiricisi tarafından yönetilen sunucularda barındırılmaz. Bunun yerine, bulut sağlayıcıları kaynakları dinamik olarak tahsis ederek uygulamaların hızlı bir şekilde sağlanmasına, ölçeklendirilmesine ve piyasaya sürülmesine olanak tanır. Sunucusuz kurulumda sunucuların bulunmaması, giriş işlemleri de dahil olmak üzere ağ bileşenlerinin uygulama içinden veya bulut sağlayıcı tarafından sağlanan harici bileşenlerin yardımıyla yönetilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, geliştiricilerin temel altyapıyı yönetmek yerine uygulamanın iş mantığına daha fazla odaklanabilmesini sağlar.

Giriş, sunucusuz paradigmanın kritik bir bileşenidir; çünkü URL yolu, ana bilgisayar veya diğer özel kurallar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak gelen isteklerin uygun sunucusuz işlevlere veya hizmetlere doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamaya yardımcı olur. Gelen ağ trafiğinin verimli yönetimi, gecikmenin azaltılmasına yardımcı olur, bir hizmetin birden çok örneği arasında yük dağıtımını iyileştirir ve istek hızı sınırlama, SSL sonlandırma, erişim kontrolü ve daha fazlası gibi ek özellikler sağlar.

Genellikle Giriş, giriş yapılandırmalarını yönetmekten ve gelen istekleri buna göre yönlendirmekten sorumlu özel bir bileşen olan Giriş Denetleyicisi kullanılarak uygulanır. Giriş Denetleyicileri genellikle bulut sağlayıcıları veya üçüncü taraf araçlar tarafından sağlanır ve sunucusuz mimariyle sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve temel kaynakların ölçeği talebe göre ayarlandığında trafiği dinamik olarak yönlendirir. Giriş Denetleyicisi, yönlendirme kurallarını ve diğer ilgili bilgileri içeren bir YAML dosyasında açıklanan Giriş Kaynağı ile birlikte çalışır.

Geliştiriciler, AppMaster no-code platformunu kullanarak sunucusuz uygulamaları içindeki giriş senaryolarını daha verimli bir şekilde ele alabilir ve yönetebilir. AppMaster veri modellerinin, iş süreçlerinin ve API endpoints görsel olarak oluşturulmasına olanak tanıyarak, gelen ağ trafiğinin kusursuz ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Platform kapsamlı bir IDE olarak çalışarak teknik borcu ortadan kaldırır ve uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırır. Geliştiriciler, altyapı yönetimi konusunda endişelenmeden temel iş gereksinimlerine odaklanabilir, üretkenliği artırabilir ve maliyetleri azaltabilir.

AppMaster Golang kullanılarak oluşturulan arka uç uygulamaları, kurumsal ve yüksek yük senaryolarında benzersiz ölçeklenebilirlik ve performans sağlar. Ek olarak, sunucusuz uygulamaların Postgresql uyumlu veritabanlarına verdiği destek, platformu çok çeşitli kullanım durumları için uygun hale getirerek yazılım dünyasındaki çeşitli gereksinimleri karşılar.

Geliştiriciler, web uygulaması oluşturmaya yönelik Vue3 ve mobil uygulama geliştirmeye yönelik AppMaster sunucu odaklı çerçevesi gibi modern web çerçevelerini kullanarak, yüksek performanslı ve esnek uygulamalar oluşturabilirler. Sunucu odaklı yaklaşım, yeni sürümlerin uygulama pazarlarına gönderilmesine gerek kalmadan mobil uygulamaların kullanıcı arayüzü, mantığı ve API anahtarlarında güncelleme yapılmasına olanak tanıyarak güncelleme sürecini daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Sonuç olarak Ingress, dağıtılmış sistemler için gelen ağ trafiğini, yönlendirmeyi ve yük dengelemeyi yöneterek sunucusuz bilgi işlem ekosisteminde hayati bir rol oynuyor. Geliştiriciler, Giriş Denetleyicileri ve Giriş Kaynakları gibi bileşenlerle çalışarak, uygulamalarının optimum performansını ve güvenilirliğini sağlayarak, gelen istekleri etkili bir şekilde yönetip işleyebilir. Geliştiriciler, AppMaster no-code platformunun güçlü yetenekleri sayesinde, bir yandan temel iş gereksinimlerini karşılamaya odaklanırken, sunucusuz bilgi işlemin esnekliğinden ve verimliliğinden yararlanan sağlam, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturabilirler.