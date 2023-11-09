在无服务器计算的上下文中，“入口”是指管理传入网络流量（通常是 HTTP/HTTPS 请求）的过程，以将其路由到分布式系统（例如微服务架构或无服务器计算环境）内的特定服务。它在控制对系统资源的外部访问、确保正确的请求路由、负载平衡和安全配置方面发挥着至关重要的作用，这对于维护系统的性能和可靠性至关重要。

在无服务器计算中，应用程序被设计为根据需要自动扩展，并且不托管在应用程序开发人员管理的服务器上。相反，云提供商动态分配资源，允许快速配置、扩展和发布应用程序。无服务器设置中缺少服务器意味着网络组件（包括入口进程）必须在应用程序内部或在云提供商提供的外部组件的帮助下进行处理。这使开发人员能够更多地关注应用程序的业务逻辑，而不是管理底层基础设施。

Ingress 是无服务器范例的关键组件，因为它有助于确保传入请求正确路由到适当的无服务器功能或服务，具体取决于 URL 路径、主机或其他自定义规则等各种因素。对传入网络流量的高效管理有助于减少延迟、改善服务多个实例之间的负载分配，并提供请求速率限制、SSL 终止、访问控制等附加功能。

通常，Ingress 是通过利用 Ingress 控制器来实现的，Ingress 控制器是一个专用组件，负责管理入口配置并相应地路由传入请求。入口控制器通常由云提供商或第三方工具提供，旨在与无服务器架构无缝协作，随着底层资源的规模根据需求进行调整，动态路由流量。 Ingress Controller 与 Ingress Resource 协同工作，在包含路由规则和其他相关信息的 YAML 文件中进行描述。

使用AppMaster no-code平台，开发人员可以更有效地解决和处理无服务器应用程序中的入口场景。 AppMaster支持数据模型、业务流程和API endpoints的可视化创建，确保对传入网络流量的无缝、高效管理。该平台作为一个综合性 IDE 运行，消除了技术债务并简化了应用程序开发流程。开发人员可以专注于核心业务需求，而无需担心基础设施管理，提高生产力并降低成本。

AppMaster的后端应用程序使用Golang生成，在企业和高负载场景中提供无与伦比的可扩展性和性能。此外，无服务器应用程序对 Postgresql 兼容数据库的支持使该平台适用于广泛的用例，满足软件世界的各种需求。

通过利用现代 Web 框架（例如用于 Web 应用程序生成的 Vue3 和用于移动应用程序开发的AppMaster服务器驱动框架），开发人员可以创建高性能且灵活的应用程序。服务器驱动的方法允许更新移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥，而无需将新版本提交到应用程序市场，从而使更新过程更加顺畅和高效。

总之，Ingress 通过管理分布式系统的传入网络流量、路由和负载平衡，在无服务器计算生态系统中发挥着至关重要的作用。通过使用 Ingress Controller 和 Ingress Resources 等组件，开发人员可以有效地管理和处理传入请求，确保应用程序的最佳性能和可靠性。借助AppMaster no-code平台的强大功能，开发人员可以创建强大的、可扩展的应用程序，受益于无服务器计算的灵活性和效率，同时专注于满足其核心业务需求。