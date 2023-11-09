Azure Scheduler, sunucusuz bilgi işlem ekosisteminin bir parçası olarak Microsoft Azure tarafından sağlanan bulut tabanlı bir uygulama iş akışı ve iş yürütme platformudur. Sunucusuz bağlamda Azure Zamanlayıcı, dağıtılmış bulut tabanlı uygulamalarda görevlerin önceden tanımlanmış veya dinamik bir temelde planlanmasını ve yürütülmesini kolaylaştırarak geliştiricilerin ölçeklenebilir, dayanıklı ve esnek yazılım sistemleri oluşturmasına olanak tanır. Azure Zamanlayıcı'nın sunucusuz bilgi işlemdeki temel işlevi, bulut ortamında çalışan uygulamaların performansını, güvenilirliğini ve güvenliğini korumak veya geliştirmek için kritik olan görevlerin yürütülmesini otomatikleştirme yeteneği etrafında döner. Bu, belirli olaylar veya koşullar tarafından tetiklenen izleme, uyarılar, veri işleme ve entegrasyon görevleri gibi etkinlikleri içerir.

Azure Scheduler'ın sunucusuz bilgi işlemdeki birincil değer teklifi, veri işleme ardışık düzenleri, mikro hizmet orkestrasyonu, uygulama tutkalı ve rutin bakım da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara ve kullanım senaryolarına hitap eden kapsamlı görev yönetimi yetenekleri sağlama yeteneğidir. Azure Zamanlayıcı ile geliştiriciler, zaman aralıkları, mesajlar veya diğer uygulama olayları gibi çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak yürütülen, tam olarak zamanlanmış veya olaya dayalı görevler oluşturabilir. Bu, temel bilgi işlem kaynaklarını soyutlayarak ve bunları isteğe bağlı olarak ölçeklendirerek altyapı yönetimini ve operasyonel ek yükü ortadan kaldırmayı vurgulayan sunucusuz bilgi işlemin yol gösterici ilkeleriyle iyi uyum sağlar.

AppMaster bağlamında, Azure Scheduler'ın platform kullanılarak oluşturulan uygulamalarla entegre edilmesi, geliştiricilerin çeşitli Azure hizmetleriyle etkileşime giren görevlerin yürütülmesini kolaylaştırmasına olanak tanıyarak uygulamalarının genel işlevselliğini ve verimliliğini artırır. Geliştiriciler, AppMaster uygulamaları içindeki arka uç görevlerini düzenlemek için Azure Zamanlayıcı'dan yararlanabilir; böylece platformun görsel modelleme araçları, iş süreci tasarımcıları ve REST API oluşturucuları tarafından sağlanan yetenekler daha da artırılabilir. Sonuç olarak, AppMaster kullanıcıları, özel planlama ve düzenleme bileşenlerinin geliştirilmesine ve bakımına yatırım yapmak zorunda kalmadan, yazılım çözümlerinin esnekliğini ve yeteneklerini geliştirerek, çok çeşitli Azure hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde etkileşime giren uygulamalar oluşturabilir.

Azure Scheduler'ın faydaları, görevleri sabit veya dinamik bir zamanlamaya göre çalıştırma yeteneği, çok aşamalı iş akışları desteği ve Azure gibi diğer Azure hizmetleriyle sorunsuz entegrasyonu gibi temel özellikleriyle Microsoft Azure altyapısıyla yakın entegrasyonunun ötesine geçer. Depolama, Azure İşlevleri ve Azure Logic Apps. Ek olarak Azure Scheduler, geliştiricilere görev yürütmelerini izlemek, hata ayıklamak ve test etmek için merkezi bir platform sunarak, görev açısından kritik görevlerin iyi anlaşılmasını ve performans göstermesini sağlar. Bu kapsamlı yetenek paketi, AppMaster müşterilerinin çok çeşitli iş ve teknik gereksinimleri karşılayan ölçeklenebilir ve esnek uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Azure Zamanlayıcı'ya yönelik bazı tipik kullanım örnekleri şunları içerir:

Veritabanı yedeklemeleri, temizleme veya veri senkronizasyonu gibi periyodik bakım görevlerini yürütmek.

Bir kuyruğa gelen yeni iletiler veya bir depolama hesabına yüklenen dosyalar gibi belirli koşullara yanıt olarak verileri işleyen veya başka eylemler gerçekleştiren olay odaklı iş akışlarını tetikleme.

Dağıtılmış uygulamalar, mikro hizmetler veya sunucusuz işlevler genelinde görevlerin yürütülmesini koordine ederek etkinliklerin doğru sırada ve uygun zamanlarda gerçekleştirilmesini sağlamak.

Uygulama verilerinin, performans ölçümlerinin veya kullanıcı etkileşimlerinin analizine dayalı olarak uyarılar, bildirimler veya raporlar oluşturmak.

Özetle Azure Scheduler, sunucusuz bilgi işlem bağlamında çok yönlü ve güçlü bir iş planlama çözümüdür ve geliştiricilere, bulut tabanlı uygulamalarının performansı, güvenilirliği ve güvenliğiyle bütünleşen görevlerin yürütülmesini otomatikleştirmek için sağlam bir platform sağlar. Microsoft Azure ekosistemiyle kusursuz entegrasyonu, kapsamlı yetenekleri ve sunucusuz bilgi işlem ilkeleriyle yakın uyumuyla birleştiğinde, onu AppMaster ile modern, bulutta yerel uygulamalar oluşturmak için oldukça değerli bir bileşen haline getiriyor. Azure Scheduler'dan yararlanan AppMaster kullanıcıları, karmaşık, çok aşamalı iş akışlarının ve görev yürütmelerinin otomatikleştirilmesinden kaynaklanan esneklik ve güçten ödün vermek zorunda kalmadan sunucusuz bilgi işlemin avantajlarından yararlanan uygulamalar oluşturabilir.