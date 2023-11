No contexto da computação sem servidor, "Ingress" refere-se ao processo de gerenciamento do tráfego de rede de entrada, normalmente solicitações HTTP/HTTPS, para serem roteados para serviços específicos dentro de um sistema distribuído, como uma arquitetura de microsserviços ou um ambiente de computação sem servidor. Desempenha um papel crucial no controle do acesso externo aos recursos de um sistema, garantindo roteamento adequado de solicitações, balanceamento de carga e configurações de segurança, essenciais para manter o desempenho e a confiabilidade do sistema.

Na computação sem servidor, os aplicativos são projetados para serem dimensionados automaticamente conforme necessário e não são hospedados em servidores gerenciados pelo desenvolvedor do aplicativo. Em vez disso, os provedores de nuvem alocam recursos dinamicamente, permitindo que os aplicativos sejam rapidamente provisionados, dimensionados e lançados. A falta de servidores em uma configuração sem servidor significa que os componentes de rede, incluindo processos de entrada, devem ser manipulados de dentro do aplicativo ou com a ajuda de componentes externos fornecidos pelo provedor de nuvem. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem mais na lógica de negócios do aplicativo, em vez de gerenciar a infraestrutura subjacente.

O Ingress é um componente crítico do paradigma serverless, pois ajuda a garantir que as solicitações recebidas sejam roteadas corretamente para as funções ou serviços serverless apropriados, dependendo de vários fatores, como caminho de URL, host ou outras regras personalizadas. O gerenciamento eficiente do tráfego de rede de entrada ajuda a reduzir a latência, melhora a distribuição de carga entre diversas instâncias de um serviço e fornece recursos adicionais, como limitação de taxa de solicitação, terminação SSL, controle de acesso e muito mais.

Normalmente, o Ingress é implementado utilizando um Ingress Controller – um componente dedicado responsável por gerenciar configurações de ingresso e rotear solicitações de entrada de acordo. Os Ingress Controllers são normalmente fornecidos por provedores de nuvem ou ferramentas de terceiros e são projetados para funcionar perfeitamente com a arquitetura sem servidor, roteando dinamicamente o tráfego à medida que a escala dos recursos subjacentes se ajusta à demanda. O Controlador Ingress funciona em conjunto com um Recurso Ingress, descrito em um arquivo YAML contendo as regras de roteamento e outras informações relevantes.

Usando a plataforma no-code AppMaster, os desenvolvedores podem abordar e lidar com mais eficiência com cenários de entrada em seus aplicativos sem servidor. AppMaster permite a criação visual de modelos de dados, processos de negócios e endpoints de API, garantindo um gerenciamento contínuo e eficiente do tráfego de rede de entrada. A plataforma funciona como um IDE abrangente, eliminando dívidas técnicas e agilizando o processo de desenvolvimento de aplicações. Os desenvolvedores podem se concentrar nos requisitos essenciais do negócio sem se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura, melhorando a produtividade e reduzindo custos.

Os aplicativos de back-end do AppMaster, gerados usando Golang, fornecem escalabilidade e desempenho incomparáveis ​​em cenários corporativos e de alta carga. Além disso, o suporte dos aplicativos sem servidor para bancos de dados compatíveis com Postgresql torna a plataforma adequada para uma ampla gama de casos de uso, atendendo a vários requisitos no mundo do software.

Ao utilizar estruturas web modernas, como Vue3 para geração de aplicativos web e a estrutura orientada a servidor do AppMaster para desenvolvimento de aplicativos móveis, os desenvolvedores podem criar aplicativos de alto desempenho e flexíveis. A abordagem orientada ao servidor permite atualizações na interface do usuário, na lógica e nas chaves de API dos aplicativos móveis sem exigir o envio de novas versões aos mercados de aplicativos, tornando o processo de atualização mais suave e eficiente.

Concluindo, o Ingress desempenha um papel vital no ecossistema de computação sem servidor, gerenciando o tráfego de rede de entrada, roteamento e balanceamento de carga para sistemas distribuídos. Ao trabalhar com componentes como Ingress Controllers e Ingress Resources, os desenvolvedores podem gerenciar e processar com eficiência as solicitações recebidas, garantindo desempenho e confiabilidade ideais de seus aplicativos. Com os poderosos recursos da plataforma no-code AppMaster, os desenvolvedores podem criar aplicativos robustos e escaláveis ​​que se beneficiam da flexibilidade e eficiência da computação sem servidor, ao mesmo tempo em que se concentram em atender aos principais requisitos de negócios.