Azure Monitor, Microsoft'un sunduğu, sunucusuz bilgi işlem ortamlarının yanı sıra geleneksel web uygulamaları, altyapı ve sanal makineler için uygulama ve performans izleme yetenekleri sağlamak üzere tasarlanmış kapsamlı bir bulut tabanlı çözümdür. Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Azure Monitor, çeşitli Azure kaynakları, uygulamaları ve hizmetleri tarafından oluşturulan telemetri verilerinin toplanmasında, analiz edilmesinde ve bunlara göre hareket edilmesinde önemli bir rol oynar. Azure İzleyici, İşlevler, Event Hubs, Logic Apps ve diğer sunucusuz bileşenler de dahil olmak üzere çeşitli Azure hizmetlerinin etkili bir şekilde izlenmesini destekler. Bu bütünsel izleme çözümü, geliştiricilerin ve BT profesyonellerinin yüksek performanslı ve güvenilir sunucusuz uygulamaları sürdürmelerine yardımcı olur.

Azure İzleyici, çeşitli performans ve tanı ölçümlerinin yanı sıra sunucusuz uygulamalar ve bunlarla ilgili kaynaklar tarafından yayılan günlük verilerini toplamak için zengin bir yetenek kümesinden yararlanırken gerçek zamanlı içgörü ve eyleme dönüştürülebilir zeka sunar. Kullanıcılar, Azure Monitor ile özel kontrol panelleri ayarlayabilir, uyarılar oluşturabilir, otomatik ölçeklendirmeyi yapılandırabilir ve hatta sunucusuz altyapıları ve uygulamalarındaki darboğazları belirleyebilir, böylece kaynakların verimli yönetimine, sorunların hızla tanımlanmasına ve hızlı çözüme olanak sağlar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, uygulama geliştirme yaşam döngüsüne Azure Monitor gibi yüksek kaliteli izleme araçlarının dahil edilmesinin öneminin farkındadır. AppMaster, Azure Monitor ile kusursuz entegrasyon sunarak yalnızca yüksek performanslı uygulamalar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara üstün gözlemlenebilirlik özellikleri sunarak onlara dayanıklı ve verimli sunucusuz uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.

Azure İzleyici'nin işlevleri dört temel kategoriye ayrılabilir: veri toplama, veri analizi, kritik olaylara yanıt verme ve diğer hizmet ve araçlarla entegrasyon. Platform, çeşitli Azure kaynaklarından, hizmetlerinden ve bileşenlerinden performans ölçümlerini, etkinlik günlüklerini, tanılama günlüklerini ve uygulama günlüklerinin yanı sıra özel telemetri verilerini de toplayarak sunucusuz uygulamaların ve bunların temel altyapılarının performansına ilişkin ayrıntılı bir görünüm sağlar. Azure İzleyici, web uygulamaları, API'ler ve Azure İşlevleri gibi sunucusuz bileşenler için özel olarak tasarlanmış güçlü bir uygulama performans yönetimi (APM) ve tanılama hizmeti olan Application Insights'ı destekler; performans ve kullanılabilirlik sorunlarının algılanmasına, önceliklendirilmesine ve tanılanmasına yardımcı olur.

Veri analizi için Azure Monitor, Metrics Explorer, Log Analytics gibi çok çeşitli araç ve yeteneklerin yanı sıra performans ve tanılama verilerinin otomatik analizini sağlar. Bu araçlar, kullanıcıların eğilimleri belirlemesine, anormallikleri tespit etmesine ve sunucusuz uygulamalarında karşılaşılan sorunlar için temel neden analizi yapmasına olanak tanır. Ayrıca Azure Monitor, kullanıcıların karmaşık veri analizi, korelasyon ve toplama görevlerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesine olanak tanıyan Kusto Sorgu Dili'ni (KQL) kullanarak özel sorgular ayarlamasına olanak tanır.

Azure Monitor'ün güçlü uyarı ve bildirim mekanizmaları sayesinde kritik olaylara yanıt vermek basitleştirilmiştir. Kullanıcılar, toplanan ölçümler ve günlük verileri için belirlenen eşiklere veya koşullara dayalı olarak uyarı kurallarını yapılandırabilir, böylece herhangi bir olası sorun veya ihlal durumunda anında bildirim alınmasını sağlar. Ayrıca Azure İzleyici, sunucusuz uygulamalara ayrılan kaynakları önceden tanımlanmış performans kriterlerine göre otomatik olarak ayarlayabilen ölçeklendirme eylemlerini destekleyerek optimum kaynak kullanımı ve maliyet verimliliği sağlar.

Azure Monitor, çeşitli Azure hizmetlerinin yanı sıra biletleme sistemleri, olay yönetimi platformları ve mesajlaşma uygulamaları gibi üçüncü taraf araçlar ve hizmetlerle sorunsuz entegrasyona sahiptir. Bu entegrasyon, kullanıcıların uyarıları ve bildirimleri uygun kanallara veya sistemlere yönlendirmesine olanak tanıyarak olaylara hızlı ve etkili müdahaleyi teşvik eder.

Özetle Azure Monitor, sunucusuz bilgi işlem ortamları için kapsamlı ve güçlü bir izleme çözümü olup, Azure kaynakları, uygulamaları ve hizmetleri tarafından oluşturulan telemetri verilerini toplamak, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek için çok sayıda özellik sunar. Kullanıcılar, Azure Monitor'ü AppMaster ile entegre ederek üstün gözlemlenebilirlik ve tanılama özelliklerine erişim elde ederek sunucusuz uygulamalarını etkili bir şekilde izlemelerine, optimize etmelerine ve sorunlarını gidermelerine olanak tanıyarak yüksek performans ve güvenilirlik sağlar.