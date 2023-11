Dans le contexte de l'informatique sans serveur, « Ingress » fait référence au processus de gestion du trafic réseau entrant, généralement des requêtes HTTP/HTTPS, devant être acheminé vers des services spécifiques au sein d'un système distribué tel qu'une architecture de microservices ou un environnement informatique sans serveur. Il joue un rôle crucial dans le contrôle de l'accès externe aux ressources d'un système, en garantissant un routage des requêtes, un équilibrage de charge et des configurations de sécurité appropriés, qui sont essentiels au maintien des performances et de la fiabilité du système.

Dans l'informatique sans serveur, les applications sont conçues pour évoluer automatiquement selon les besoins et ne sont pas hébergées sur des serveurs gérés par le développeur de l'application. Au lieu de cela, les fournisseurs de cloud allouent les ressources de manière dynamique, permettant aux applications d'être rapidement provisionnées, mises à l'échelle et publiées. Le manque de serveurs dans une configuration sans serveur signifie que les composants réseau, y compris les processus d'entrée, doivent être gérés depuis l'application ou à l'aide de composants externes fournis par le fournisseur de cloud. Cela permet aux développeurs de se concentrer davantage sur la logique métier de l'application plutôt que sur la gestion de l'infrastructure sous-jacente.

L'entrée est un composant essentiel du paradigme sans serveur, car elle permet de garantir que les requêtes entrantes sont correctement acheminées vers les fonctions ou services sans serveur appropriés, en fonction de divers facteurs tels que le chemin de l'URL, l'hôte ou d'autres règles personnalisées. La gestion efficace du trafic réseau entrant contribue à réduire la latence, améliore la répartition de la charge sur plusieurs instances d'un service et fournit des fonctionnalités supplémentaires telles que la limitation du débit de requêtes, la terminaison SSL, le contrôle d'accès, etc.

Généralement, Ingress est implémenté en utilisant un Ingress Controller – un composant dédié chargé de gérer les configurations d'entrée et de router les demandes entrantes en conséquence. Les contrôleurs d'entrée sont généralement fournis par des fournisseurs de cloud ou des outils tiers et sont conçus pour fonctionner de manière transparente avec l'architecture sans serveur, acheminant dynamiquement le trafic à mesure que l'échelle des ressources sous-jacentes s'adapte à la demande. Le contrôleur d'entrée fonctionne en tandem avec une ressource d'entrée, décrite dans un fichier YAML contenant les règles de routage et d'autres informations pertinentes.

Grâce à la plateforme no-code AppMaster, les développeurs peuvent traiter et gérer plus efficacement les scénarios d'entrée au sein de leurs applications sans serveur. AppMaster permet la création visuelle de modèles de données, de processus métier et endpoints d'API, garantissant une gestion transparente et efficace du trafic réseau entrant. La plateforme fonctionne comme un IDE complet, éliminant la dette technique et rationalisant le processus de développement d'applications. Les développeurs peuvent se concentrer sur les exigences essentielles de l'entreprise sans se soucier de la gestion de l'infrastructure, de l'amélioration de la productivité et de la réduction des coûts.

Les applications backend d' AppMaster, générées à l'aide de Golang, offrent une évolutivité et des performances inégalées dans les scénarios d'entreprise et à charge élevée. De plus, la prise en charge par les applications sans serveur des bases de données compatibles Postgresql rend la plate-forme adaptée à un large éventail de cas d'utilisation, répondant à diverses exigences du monde du logiciel.

En utilisant des frameworks Web modernes tels que Vue3 pour la génération d'applications Web et le framework piloté par serveur AppMaster pour le développement d'applications mobiles, les développeurs peuvent créer des applications hautement performantes et flexibles. L'approche basée sur le serveur permet de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans nécessiter la soumission de nouvelles versions aux marchés d'applications, ce qui rend le processus de mise à jour plus fluide et plus efficace.

En conclusion, Ingress joue un rôle essentiel dans l'écosystème informatique sans serveur en gérant le trafic réseau entrant, le routage et l'équilibrage de charge pour les systèmes distribués. En travaillant avec des composants tels que les contrôleurs Ingress et les ressources Ingress, les développeurs peuvent gérer et traiter efficacement les demandes entrantes, garantissant ainsi des performances et une fiabilité optimales de leurs applications. Grâce aux puissantes capacités de la plateforme no-code AppMaster, les développeurs peuvent créer des applications robustes et évolutives qui bénéficient de la flexibilité et de l'efficacité de l'informatique sans serveur, tout en se concentrant sur la satisfaction de leurs principales exigences métier.