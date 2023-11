Binnenkomst

In de context van serverloos computergebruik verwijst 'Ingress' naar het proces van het beheren van inkomend netwerkverkeer, doorgaans HTTP/HTTPS-verzoeken, om te worden gerouteerd naar specifieke services binnen een gedistribueerd systeem, zoals een microservices-architectuur of een serverloze computeromgeving. Het speelt een cruciale rol bij het controleren van de externe toegang tot de systeembronnen en zorgt voor een goede routering van verzoeken, taakverdeling en beveiligingsconfiguraties, die essentieel zijn voor het behoud van de prestaties en betrouwbaarheid van het systeem.

Bij serverless computing zijn applicaties zo ontworpen dat ze automatisch worden geschaald als dat nodig is en worden ze niet gehost op servers die worden beheerd door de applicatie-ontwikkelaar. In plaats daarvan wijzen cloudproviders bronnen dynamisch toe, waardoor applicaties snel kunnen worden ingericht, geschaald en vrijgegeven. Het ontbreken van servers in een serverloze opstelling betekent dat netwerkcomponenten, inclusief ingangsprocessen, moeten worden afgehandeld vanuit de applicatie of met behulp van externe componenten die door de cloudprovider worden geleverd. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich meer concentreren op de bedrijfslogica van de applicatie in plaats van op het beheer van de onderliggende infrastructuur.

Ingress is een cruciaal onderdeel van het serverloze paradigma, omdat het ervoor zorgt dat inkomende verzoeken correct worden doorgestuurd naar de juiste serverloze functies of services, afhankelijk van verschillende factoren zoals het URL-pad, de host of andere aangepaste regels. Het efficiënte beheer van binnenkomend netwerkverkeer helpt de latentie te verminderen, verbetert de verdeling van de belasting over meerdere exemplaren van een service en biedt extra mogelijkheden zoals beperking van de aanvraagsnelheid, SSL-beëindiging, toegangscontrole en meer.

Normaal gesproken wordt Ingress geïmplementeerd door gebruik te maken van een Ingress-controller – een speciaal onderdeel dat verantwoordelijk is voor het beheren van ingress-configuraties en het dienovereenkomstig routeren van inkomende verzoeken. Ingress-controllers worden doorgaans geleverd door cloudproviders of tools van derden en zijn ontworpen om naadloos samen te werken met de serverloze architectuur, waarbij verkeer dynamisch wordt gerouteerd naarmate de schaal van de onderliggende bronnen zich aanpast aan de vraag. De Ingress-controller werkt samen met een Ingress-bron, beschreven in een YAML-bestand met de routeringsregels en andere relevante informatie.

Met behulp van het AppMaster no-code platform kunnen ontwikkelaars ingressscenario's binnen hun serverloze applicaties efficiënter aanpakken en afhandelen. AppMaster maakt de visuele creatie van datamodellen, bedrijfsprocessen en API- endpoints mogelijk, waardoor een naadloos en efficiënt beheer van binnenkomend netwerkverkeer wordt gegarandeerd. Het platform werkt als een uitgebreide IDE, waardoor technische schulden worden geëlimineerd en het applicatieontwikkelingsproces wordt gestroomlijnd. Ontwikkelaars kunnen zich concentreren op de kernbehoeften van hun bedrijf zonder zich zorgen te hoeven maken over infrastructuurbeheer, het verbeteren van de productiviteit en het verlagen van de kosten.

De backend-applicaties van AppMaster, die worden gegenereerd met Golang, bieden ongeëvenaarde schaalbaarheid en prestaties in bedrijfsscenario's en scenario's met hoge belasting. Bovendien maakt de ondersteuning van de serverloze applicaties voor Postgresql-compatibele databases het platform geschikt voor een breed scala aan gebruiksscenario's, waarbij wordt voldaan aan verschillende vereisten in de softwarewereld.

Door gebruik te maken van moderne webframeworks zoals Vue3 voor het genereren van webapplicaties en AppMaster 's servergestuurde raamwerk voor de ontwikkeling van mobiele applicaties, kunnen ontwikkelaars applicaties creëren die zeer performant en flexibel zijn. De servergestuurde aanpak maakt updates van de gebruikersinterface, logica en API-sleutels van mobiele applicaties mogelijk zonder dat nieuwe versies naar app-marktplaatsen hoeven te worden verzonden, waardoor het updateproces soepeler en efficiënter wordt.

Kortom, Ingress speelt een cruciale rol in het serverloze computerecosysteem door inkomend netwerkverkeer, routering en taakverdeling voor gedistribueerde systemen te beheren. Door te werken met componenten zoals Ingress Controllers en Ingress Resources kunnen ontwikkelaars binnenkomende verzoeken effectief beheren en verwerken, waardoor optimale prestaties en betrouwbaarheid van hun applicaties worden gegarandeerd. Met de krachtige mogelijkheden van het AppMaster no-code platform kunnen ontwikkelaars robuuste, schaalbare applicaties creëren die profiteren van de flexibiliteit en efficiëntie van serverloos computergebruik, terwijl ze zich tegelijkertijd kunnen concentreren op het voldoen aan hun kernbedrijfsvereisten.