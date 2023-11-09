Sunucusuz Bilgi İşlem bağlamında "Geri Alma", başarısız bir dağıtım durumunda veya canlı uygulama güncellemelerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir önemli sorun durumunda bir uygulamanın önceki kararlı duruma geri döndürülmesi sürecini ifade eder. Geri almanın temel amacı hataların etkisini en aza indirmek, uygulamanın işlevselliğini hızlı bir şekilde geri yüklemek ve sistemin güvenilirliğini ve performansını korumaktır. Sürümlerin geri alınması, Sunucusuz ortamda özellikle önemli hale gelir; çünkü bu, geliştiricilerin sık sürüm ve güncellemelerle uğraşırken bile yüksek düzeyde uygulama kalitesi ve bütünlüğünü korumalarına olanak tanır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, sunucusuz tekliflerinin verimliliğini ve güvenilirliğini sağlamada sorunsuz geri almaların önemini vurguluyor. Bunun nedeni, AppMaster platformunun uygulamalar için kaynak kodunu otomatik olarak oluşturmasıdır; bu, kurumsal ve yüksek yük durumları da dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumları için güçlü ölçeklenebilirlik ve hızlı dağıtım sağlar.

Geri alma işlemleri manuel, otomatik veya yarı otomatik yöntemler gibi çeşitli stratejilerle uygulanabilir. Manuel geri alma, uygulamayı önceki bir duruma geri döndürmek için insan müdahalesini içerir; bu, zaman alıcı olabilir ve insan hataları içerebilir. Buna karşılık, otomatik geri alma prosedürleri, insan müdahalesini en aza indirmek ve daha güvenilir ve verimli bir süreç sağlamak için araçlardan ve komut dosyalarından yararlanır. Yarı otomatik geri alma, süreci hızlandırmak için otomatikleştirilmiş araçlardan yararlanırken belirli düzeyde manuel kontrolü koruyarak her iki yaklaşımı da birleştirir.

Geri almanın etkili olabilmesi için bazı önkoşulların karşılanması gerekir. İlk olarak, geliştiricilerin her dağıtım için uygulamanın kaynak kodu, veri şeması ve yapılandırma ayarları dahil olmak üzere kapsamlı sürüm oluşturma bilgilerini tutması gerekir. Bu, değişikliklerin hassas bir şekilde izlenmesine ve gerektiğinde sürümler arasında hızla geçiş yapılmasına olanak tanıyan Git gibi sürüm kontrol sistemlerinin kullanılmasıyla başarılabilir. Buna paralel olarak AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (Açık API) belgeleri oluşturur ve planlardaki her değişikliğin, geri alma dostu bir ortam oluşturan yeni bir dizi oluşturulmuş uygulamayla sonuçlanmasını sağlar.

Etkili geri alma için bir diğer önemli gereksinim, geri alma prosedürü sırasında verilerin ve bileşenlerin kaybolmamasını, üzerine yazılmamasını veya erişilemez hale gelmemesini sağlamak için sağlam bir yedekleme ve geri yükleme mekanizmasının mevcut olmasıdır. Bu, uygulama bileşenlerinin düzenli anlık görüntülerini ve veri koruma standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmayı içerir. Sunucusuz bir bilgi işlem ortamında, bulut hizmeti sağlayıcıları genellikle geri alma sırasında veri bütünlüğünü korumak için kullanılabilen yerleşik yedekleme ve geri yükleme hizmetleri sağlar.

Ayrıca geri alma stratejisi, hem yeni hem de eski uygulama sürümlerinin kapsamlı testlerini gerçekleştirme yeteneğini de içermelidir. Bu, geri alma işlemi sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik sorun ve sonuçların riskini azaltır. Önceki bir duruma geri dönerken bile geliştiricilerin uygulamanın işlevselliğini ve performansını doğrulamasına ve doğrulamasına olanak tanıyan uygun bir test setine sahip olmak önemlidir.

AppMaster platformu bağlamında, mobil uygulama geliştirme için benimsenen sunucu odaklı yaklaşım, müşterilerin uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını, uygulama mağazaları aracılığıyla yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan güncellemelerine olanak tanıyor. Bu esneklik, yalnızca herhangi bir sorun durumunda geri alma sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda geri alma sırasında gerekli olabilecek küçük güncellemelerin veya yamaların daha hızlı ve daha verimli şekilde dağıtılmasına da olanak tanır.

Uygulama geliştirmenin karmaşıklığı ve hızlı temposu göz önüne alındığında, etkili bir geri alma stratejisine sahip olmak, özellikle sunucusuz bir bilgi işlem ortamında güvenilir ve sağlam bir sistemi sürdürmek için çok önemlidir. Güçlü sürüm kontrolü, yedekleme ve geri yükleme mekanizmaları, kapsamlı testler ve dağıtım yönetimi tekniklerinin birleşimi sayesinde kuruluşlar, riskleri verimli bir şekilde en aza indirebilir ve sorunsuz geri alma süreçleri sağlayabilir ve sonuçta son kullanıcılarına daha yüksek kalitede hizmet sunabilir.