Azure İşlevleri, Microsoft tarafından Azure bulut platformunun bir parçası olarak sağlanan ve geliştiricilerin herhangi bir temel altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan olay odaklı, ölçeklenebilir ve duyarlı uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan sunucusuz bir bilgi işlem hizmetidir. Geliştiriciler, sunucuların yönetimini soyutlayarak kod yazmaya ve iş mantığını uygulamaya odaklanabilir, böylece daha hızlı geliştirme döngüleri, daha kolay bakım ve daha düşük işletme maliyetleri elde edilebilir. Azure İşlevleri, C#, F#, JavaScript, Python ve Java dahil olmak üzere birden çok programlama dilini destekleyerek çok çeşitli geliştiriciler için çok yönlü ve erişilebilir hale gelir.

Azure İşlevlerinin temel ilkesi, bir uygulamanın temel yapı taşları olan "işlevler" kavramına dayanır. Her işlev, gelen bir HTTP isteği, Azure Depolama Kuyruğundaki yeni bir mesaj veya bir zamanlayıcı olayı gibi bir olay tarafından tetiklenir. Bu olay odaklı mimari, işlevler yalnızca gerektiğinde yürütüldüğünden kaynak kullanımını ve maliyeti en aza indirdiğinden daha verimli ve ölçeklenebilir uygulamalara yol açar. Ayrıca Azure İşlevleri, gelen istek oranlarına göre otomatik olarak ölçeklenerek uygulamaların herhangi bir manuel müdahaleye veya kaynak sağlamaya gerek kalmadan yüksek iş yüklerini kaldırabilmesini sağlar.

Geliştiriciler, Azure İşlevlerini kullanırken bir işlevin giriş ve çıkış kaynaklarını tanımlamak için çeşitli tetikleyiciler ve bağlamalar arasından seçim yapabilir. Tetikleyiciler, bir olaya yanıt olarak bir işlevin yürütülmesini başlatmaktan sorumludur; bağlamalar ise çeşitli hizmetlere erişim ve veri alışverişi sürecini basitleştirir. Azure İşlevleri, HTTP, zamanlayıcılar, Azure Cosmos DB, Azure Event Hubs ve çok daha fazlası gibi önceden oluşturulmuş tetikleyicilerin ve bağlamaların büyüyen bir listesini sunarak bir işlevin çok sayıda Azure hizmeti ve harici sistemle entegre edilmesini kolaylaştırır.

Azure İşlevleri, Azure İşlevleri Temel Araçları kullanılarak yerel olarak geliştirilip yürütülebilir; böylece geliştiricilerin işlevleri buluta dağıtmadan önce oluşturmasına, test etmesine ve hata ayıklamasına olanak sağlanır. Yerel geliştirmeye ek olarak İşlevler, Azure portalı içinde veya sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) ardışık düzenleri kullanılarak da oluşturulabilir; böylece sürüm süreci kolaylaştırılır ve dağıtılan uygulamaların güvenilirliği sağlanır.

AppMaster no-code platformu, Azure İşlevleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek müşterilerin uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. AppMaster görsel tasarımcıları ve drag-and-drop arayüzü sayesinde müşteriler, veritabanı şeması, iş süreçleri ve REST API'leri ile birlikte arka uç, web ve mobil uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlayabilirler. AppMaster ayrıca uygulamalar için kaynak kodu üretir, bunları derler, testler yapar, Docker kapsayıcılarında paketler ve bunları buluta veya şirket içi ortamlara dağıtır. Azure İşlevleri ve AppMaster bu güçlü birleşimi, müşterilerin hem küçük işletmelerin hem de kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek hızlı yanıt veren, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Son araştırmalara göre sunucusuz bilgi işlem, maliyet tasarrufu, operasyonel çeviklik ve gelişmiş performans gibi çok sayıda avantaj sunuyor. Microsoft tarafından yapılan bir araştırmada kuruluşların %60'ının sunucusuz bilişimi halihazırda benimsediği veya önümüzdeki 18 ay içinde bunu yapmayı planladığı ortaya çıktı. Azure İşlevleri, sunucusuz mimari için önde gelen seçeneklerden biridir ve verimlilik, ölçeklenebilirlik ve çeviklik vaadini yerine getirir.

Azure İşlevleri üzerinde oluşturulmuş gerçek dünya uygulamasına örnek olarak, kullanıcıların bir dizi sunucusuz işlev tarafından işlenecek dosyaları yüklediği bir dosya işleme sistemi verilebilir. Bu dosyalar bir Azure Blob Depolama kapsayıcısında depolanır ve gerekli işlemeyi gerçekleştiren ve sonucu hedef depolama konumunda depolayan bir işlevi tetikler. Sistem daha sonra işlemin tamamlanmasının ardından kullanıcılara bildirim gönderebilir. Bu otomatik ölçeklendirme ve olay odaklı mimari, sistemin değişken iş yüklerini yönetmesine olanak tanır, daha hızlı işlem süreleri sağlar ve altyapı için minimum işletme maliyeti sağlar.

Özetle Azure İşlevleri, geliştiricilerin herhangi bir temel altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan duyarlı, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir sunucusuz bilgi işlem hizmetidir. Azure İşlevleri, olay odaklı mimariden yararlanarak geliştiricilerin iş mantığını uygulamaya ve uygulama performansını iyileştirmeye odaklanmasına olanak tanıyarak geliştirme döngülerinin daha hızlı olmasını ve operasyonel maliyetlerin azalmasını sağlar. Müşteriler, AppMaster no-code platformuyla birleştirildiğinde, sunucusuz bilgi işlemin tüm potansiyelinden yararlanarak, hem küçük işletmelerin hem de kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirip dağıtabilir.