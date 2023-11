Nel contesto dell'elaborazione serverless, "Ingress" si riferisce al processo di gestione del traffico di rete in entrata, in genere richieste HTTP/HTTPS, da instradare a servizi specifici all'interno di un sistema distribuito come un'architettura di microservizi o un ambiente informatico serverless. Svolge un ruolo cruciale nel controllo dell'accesso esterno alle risorse di un sistema, garantendo il corretto instradamento delle richieste, bilanciamento del carico e configurazioni di sicurezza, che sono essenziali per mantenere le prestazioni e l'affidabilità del sistema.

Nel computing serverless, le applicazioni sono progettate per scalare automaticamente in base alle necessità e non sono ospitate su server gestiti dallo sviluppatore dell'applicazione. Invece, i fornitori di servizi cloud allocano le risorse in modo dinamico, consentendo il provisioning, la scalabilità e il rilascio rapido delle applicazioni. La mancanza di server in una configurazione serverless significa che i componenti di rete, inclusi i processi di ingresso, devono essere gestiti dall'interno dell'applicazione o con l'aiuto di componenti esterni forniti dal fornitore di servizi cloud. Ciò consente agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente sulla logica aziendale dell'applicazione anziché sulla gestione dell'infrastruttura sottostante.

L'ingresso è un componente fondamentale del paradigma serverless, poiché aiuta a garantire che le richieste in entrata vengano instradate correttamente alle funzioni o ai servizi serverless appropriati, a seconda di vari fattori come il percorso URL, l'host o altre regole personalizzate. La gestione efficiente del traffico di rete in entrata aiuta a ridurre la latenza, migliora la distribuzione del carico tra più istanze di un servizio e fornisce funzionalità aggiuntive come la limitazione della velocità delle richieste, la terminazione SSL, il controllo degli accessi e altro ancora.

Comunemente, Ingress viene implementato utilizzando un Ingress Controller, un componente dedicato responsabile della gestione delle configurazioni in ingresso e dell'instradamento delle richieste in entrata di conseguenza. I controller di ingresso sono generalmente forniti da provider cloud o strumenti di terze parti e sono progettati per funzionare perfettamente con l'architettura serverless, instradando dinamicamente il traffico man mano che la scala delle risorse sottostanti si adatta alla domanda. Il controller di ingresso funziona in tandem con una risorsa di ingresso, descritta in un file YAML contenente le regole di routing e altre informazioni rilevanti.

Utilizzando la piattaforma no-code AppMaster, gli sviluppatori possono affrontare e gestire in modo più efficiente gli scenari di ingresso all'interno delle loro applicazioni serverless. AppMaster consente la creazione visiva di modelli di dati, processi aziendali ed endpoints API, garantendo una gestione continua ed efficiente del traffico di rete in entrata. La piattaforma funziona come un IDE completo, eliminando il debito tecnico e ottimizzando il processo di sviluppo dell'applicazione. Gli sviluppatori possono concentrarsi sui requisiti aziendali principali senza preoccuparsi della gestione dell'infrastruttura, del miglioramento della produttività e della riduzione dei costi.

Le applicazioni backend di AppMaster, generate utilizzando Golang, forniscono scalabilità e prestazioni senza precedenti in scenari aziendali e ad alto carico. Inoltre, il supporto delle applicazioni serverless per i database compatibili con Postgresql rende la piattaforma adatta a un'ampia gamma di casi d'uso, soddisfacendo vari requisiti nel mondo del software.

Utilizzando framework web moderni come Vue3 per la generazione di applicazioni web e il framework basato su server di AppMaster per lo sviluppo di applicazioni mobili, gli sviluppatori possono creare applicazioni altamente performanti e flessibili. L'approccio basato su server consente aggiornamenti all'interfaccia utente, alla logica e alle chiavi API delle applicazioni mobili senza richiedere l'invio di nuove versioni ai marketplace delle app, rendendo il processo di aggiornamento più fluido ed efficiente.

In conclusione, Ingress svolge un ruolo fondamentale nell'ecosistema del serverless computing gestendo il traffico di rete in entrata, il routing e il bilanciamento del carico per i sistemi distribuiti. Lavorando con componenti come Ingress Controllers e Ingress Resources, gli sviluppatori possono gestire ed elaborare in modo efficace le richieste in arrivo, garantendo prestazioni ottimali e affidabilità delle loro applicazioni. Con le potenti funzionalità della piattaforma no-code AppMaster, gli sviluppatori possono creare applicazioni robuste e scalabili che beneficiano della flessibilità e dell'efficienza dell'elaborazione serverless, il tutto concentrandosi sulla soddisfazione dei requisiti aziendali principali.