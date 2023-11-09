Sunucusuz Bilgi İşlem bağlamında "Ortam Kurulumu", sunucusuz uygulamaların çalışacağı sağlam, güvenilir ve verimli bir geliştirme, test ve dağıtım ortamı oluşturmaya yönelik bir dizi önemli süreç ve yapılandırmayı ifade eder. Bu kurulum, geliştiricilerin yüksek performanslı ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanırken, aynı zamanda otomatik ölçeklendirme, kullandıkça öde fiyatlandırması, azaltılmış operasyonel ek yük ve gelişmiş çeviklik gibi sunucusuz mimarinin doğasında olan avantajlardan yararlanmasına olanak sağlamada hayati bir rol oynar. .

Sunucusuz bir ortam oluşturmak, uygun bir sunucusuz platformun seçilmesi, bir geliştirme çalışma alanının oluşturulması, bulut kaynaklarının tanımlanması, bağımlılıkların yönetilmesi, yerel test ve hata ayıklama araçlarının uygulanması ve dağıtım stratejilerinin yapılandırılması dahil olmak üzere birkaç önemli adımı içerir. Ayrıca sunucusuz ortam kurulumu, izleme, günlük kaydı ve güvenlik gibi önemli hususların ötesine geçerek ortamdaki tüm uygulamaların en iyi uygulamalara ve endüstri standartlarına uygun olmasını sağlar.

Sunucusuz mimari giderek daha popüler hale geldikçe Amazon Web Services (AWS) Lambda, Microsoft Azure Functions ve Google Cloud Functions gibi çeşitli sunucusuz platformlar ortaya çıktı. Her platformun kendine özgü avantajları vardır ve diğer bulutta yerel hizmetlerle kusursuz entegrasyonla belirli uygulama gereksinimlerini karşılar. AppMaster güçlü no-code çözümü sayesinde müşteriler kolaylıkla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturabilir ve bunları tercih ettikleri sunucusuz platformlara dağıtabilirler.

Tutarlı bir geliştirme çalışma alanı oluşturmak, sunucusuz ortam kurulumunun temel bir bileşenidir. Sürekli teslimata olanak sağlayan bir ortam yaratmak için geliştirme araçları, kod deposu ve çalışma zamanı bağlamı gibi öğelerin standartlaştırılmasını içerir. AppMaster müşteriler, AppMaster BP Designer'ı ile görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturabilir, böylece platform içinde tutarlı bir geliştirme ortamı oluşturabilir. AppMaster ayrıca kaynak kodu üretir ve uygulamaları docker konteynerleri olarak paketleyerek geliştirme ortamını daha da geliştirir.

Sunucusuz ortam kurulumunda bulut kaynaklarının tanımlanması genellikle AWS CloudFormation şablonlarının veya Google Deployment Manager YAML dosyalarının belirtilmesini içerir. Bu kaynaklar, uygulamaların diğer bulut hizmetlerinden olaya dayalı işlevleri kullanmasına olanak tanır. Örneğin, AppMaster kullanılarak geliştirilen bir uygulama, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu bir veritabanıyla etkileşime girebilir ve böylece bulutta yerel bir veritabanı hizmetinden gelen kaynakları kullanabilir.

Bağımlılık yönetimi, uygulamaların gerekli bağımlılıklarla her zaman güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağladığından sunucusuz ortam kurulumunda da aynı derecede önemlidir. AppMaster planlarda değişiklik olduğunda sıfırdan uygulamalar oluşturarak bu süreci sorunsuz hale getirir ve böylece teknik borcu en aza indirir.

Sunucusuz uygulamaları test etmek ve hata ayıklamak, dağıtım sırasındaki sorunları azaltmak için uygun yerel araçları ve stratejileri gerektirir. AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak havalı belgeler oluşturarak bu gereksinimi karşılayarak müşterilerin kapsamlı test stratejilerini etkili bir şekilde uygulamasını sağlar.

Son olarak, dağıtım stratejilerinin yapılandırılması, sunucusuz uygulamalar için uygun altyapının hızlı bir şekilde kurulması amacıyla sürüm oluşturma, geri alma, anında kurtarma ve sürekli entegrasyon/sürekli dağıtımın (CI/CD) tanımlanmasını gerektirir. Ek olarak, AppMaster müşterileri yürütülebilir ikili dosyaları veya kaynak kodunu edinebilir ve uygulamaları şirket içinde veya bulutta barındırabilir ve bu da optimum dağıtım özgürlüğü sağlar.

İzleme, günlük kaydı ve güvenlik, uygulama performansını ve dayanıklılığını kolaylaştırdığı için sunucusuz ortam kurulumunun vazgeçilmez bileşenleridir. Geliştiriciler, AppMaster kapsamlı entegre geliştirme ortamını birleştirerek güvenli, sağlam ve ölçeklenebilir sunucusuz uygulamalar oluşturabilir, böylece gelişmiş üretkenlik ve maliyet verimliliği için tüm geliştirme süreçlerini düzene koyabilirler.

Özetle, sunucusuz ortam kurulumu, sunucusuz uygulamaların başarılı bir şekilde uygulanması, yönetilmesi ve çalıştırılmasında önemli bir bileşendir. Sunucusuz platformların seçilmesi, geliştirme çalışma alanlarının yapılandırılması, bulut kaynaklarının dağıtılması, bağımlılıkların yönetilmesi, test etme ve hata ayıklama ve dağıtım stratejilerinin tanımlanması gibi önemli adımları içerir. Geliştiriciler, AppMaster güçlü no-code platformundan yararlanarak sunucusuz uygulamaları için kusursuz bir ortam kurulumu elde edebilir, böylece riskleri ve maliyetleri en aza indirirken uygulama kalitesini, performansını ve ölçeklenebilirliğini büyük ölçüde artırabilirler.