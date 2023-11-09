🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Google Bulut Dağıtım Yöneticisi

Kas 09, 2023

Google Cloud Deployment Manager, Google Cloud Platform (GCP) tarafından sunulan ve GCP içindeki kaynakları dağıtma, yönetme ve güncelleme sürecini basitleştiren ve kolaylaştıran güçlü ve ölçeklenebilir bir altyapı otomasyon hizmetidir. Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Dağıtım Yöneticisi, karmaşık altyapı yığınlarının dağıtımını saniyeler içinde otomatikleştirmeye yardımcı olur; bu da onu arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster ile kullanım için ideal hale getirir.

Google Cloud Deployment Manager ile geliştiriciler ve yöneticiler, YAML veya Python gibi popüler dillerdeki bildirim temelli şablonları kullanarak kaynakları tanımlayabilir ve yönetebilir. Bu şablonlar, uygulamaları bulutta yerel, sunucusuz bir ortamda dağıtmak için gereken altyapıyı, bağımlılıkları, çalışma zamanı yapılandırmalarını, erişim ilkelerini ve diğer önemli bileşenleri açıklar. Deployment Manager, bildirime dayalı bir yaklaşım kullanarak kullanıcıların daha yüksek düzeyde soyutlamayla çalışmasına olanak tanıyarak karmaşık komut dosyaları yazma veya bileşenleri web arayüzleri veya API'ler aracılığıyla manuel olarak sağlama ihtiyacını en aza indirir.

Google Cloud Deployment Manager, Compute Engine, Cloud Storage, App Engine, Cloud Functions, Cloud SQL, Cloud Spanner ve diğerleri dahil çok çeşitli GCP hizmetlerini yerel olarak destekler. Bu, AppMaster kullanan geliştiricilerin, sunucusuz arka uç hizmetlerini, veri depolama çözümlerini, makine öğrenimi yeteneklerini ve diğer gelişmiş özellikleri uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmek için geniş GCP teklifleri ekosisteminden yararlanabileceği anlamına gelir. Ayrıca Deployment Manager, Cloud Run ve Knative gibi popüler sunucusuz çerçevelerle entegre olarak geliştiricilerin, temel altyapıyı yönetme zahmetine girmeden tam olarak yönetilen bir platformda konteynerli uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır.

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Google Cloud Deployment Manager'ı kullanmanın önemli avantajlarından biri, AppMaster kullanılarak oluşturulan uygulamaların dağıtımını otomatikleştirme ve kolaylaştırma yeteneğidir. Bir AppMaster müşterisi 'Yayınla' düğmesine bastığında, platform planları alır ve uygulamalar için kaynak kodunu oluşturur, bunları derler, testler yapar, bunları docker konteynerlerine (arka uç uygulamaları için) paketler ve buluta dağıtır. Bu kusursuz dağıtım süreci, Google Cloud Deployment Manager'ın gücünün ve esnekliğinin bir kanıtıdır.

Google Cloud Deployment Manager'ın bir diğer önemli özelliği de sürüm oluşturma ve değişiklik yönetimi desteğidir. Uygulama gereksinimleri zaman içinde geliştikçe, altyapı değişikliklerini takip etmek ve dağıtımları gerektiği gibi geri alma veya güncelleme yeteneğine sahip olmak çok önemlidir. Dağıtım Yöneticisi, dağıtımları sürümlendirebilir ve geri alabilir; böylece AppMaster kullanıcılarının, veritabanı şeması geçişleri ve API endpoints da dahil olmak üzere uygulamalarının farklı sürümlerini minimum kesinti ve kesinti ile yönetmelerini kolaylaştırır.

Ayrıca Google Cloud Dağıtım Yöneticisi, dağıtılan uygulamaların durumu ve performansına ilişkin görünürlük elde etmek için hayati önem taşıyan kapsamlı izleme, günlük kaydı ve denetim yetenekleri sağlar. Stackdriver Monitoring ve Logging gibi önde gelen Google Cloud hizmetleriyle entegre olarak kullanıcıların sunucusuz uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunları hızlı bir şekilde tespit edip giderebilmesini sağlar. AppMaster kullanıcıları, üretim ortamlarındaki uygulamalarının performansını ve güvenilirliğini optimize etmek için bu özelliklerden yararlanabilir.

Sonuç olarak, Google Cloud Deployment Manager, AppMaster no-code platform kullanılarak oluşturulan sunucusuz uygulamaları dağıtma ve yönetme sürecini basitleştiren ve kolaylaştıran güçlü ve esnek bir hizmettir. Deployment Manager, bildirim temelli şablonlara ve kapsamlı GCP hizmetlerine yönelik desteğiyle, geliştiricilerin karmaşık altyapı yığınlarını hızlı ve kolay bir şekilde tanımlamasına ve dağıtmasına, sürüm oluşturma ve geri alma özellikleriyle zaman içinde yapılan değişiklikleri yönetmesine ve uygulamalarının durumu ve performansına ilişkin öngörü elde etmesine olanak tanır. izleme, günlüğe kaydetme ve denetleme özellikleri aracılığıyla. AppMaster kullanıcıları, Google Cloud Deployment Manager'dan yararlanarak sunucusuz uygulamaları için daha iyi verimlilik, ölçeklenebilirlik ve sağlamlık elde edebilir ve küçük işletmelerden kuruluşlara kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap edebilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
Azure Resource Manager (ARM) Şablonları Azure İzleyici Bulut İşlevleri CloudFormasyonu DynamoDB Düzenleme Faturalandırma Birimleri Google Bulut Dağıtım Yöneticisi IAM Rolleri Kaos Mühendisliği Lambda Katmanları İzinleri Röntgen İzleme Soğuk Başlangıç Sunucusuz Çerçeve Tetikleyiciler VPC (Sanal Özel Bulut) Entegrasyonu

İlgili Mesajlar

Alışveriş Sepetinden Dönüşüme: E-ticaret Uygulama Optimizasyon Stratejileri
date Kas 22, 2023 clock 8 Min
Alışveriş Sepetinden Dönüşüme: E-ticaret Uygulama Optimizasyon Stratejileri
Bu temel optimizasyon stratejileriyle e-ticaret uygulamanızın potansiyelini en üst düzeye çıkarın ve satışları artırın. Kullanıcı deneyimini, dönüşüm oranlarını iyileştirmeye ve müşteri bağlılığını artırmaya yönelik en iyi ipuçlarını keşfedin.
eCommerce App Builder Tips & Tricks
2023'te Kodlama Olmadan Ücretsiz Uygulama Oluşturucuları Keşfedin
date Kas 22, 2023 clock 7 Min
2023'te Kodlama Olmadan Ücretsiz Uygulama Oluşturucuları Keşfedin
2023'ün en iyi ücretsiz kodlamasız uygulama geliştiricilerini keşfedin, bunların temel özellikleri, karşılaştırmaları ve ihtiyaçlarınız için doğru kodsuz platformu nasıl seçeceğiniz hakkında bilgi edinin.
App Builder No-code Comparison
Uygulama Geliştirmenin Geleceği: Kodlamayan Uygulama Oluşturuculara İlişkin Bilgiler
date Kas 22, 2023 clock 7 Min
Uygulama Geliştirmenin Geleceği: Kodlamayan Uygulama Oluşturuculara İlişkin Bilgiler
Uygulamaların oluşturulma biçimini dönüştüren kodsuz platformlarla uygulama geliştirmenin geleceğini keşfedin. Avantajlarını ve AppMaster gibi kod gerektirmeyen geliştiricilerin devrime nasıl yön verdiğini keşfedin.
No-code App Builder
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin