В контексте бессерверных вычислений «Вход» относится к процессу управления входящим сетевым трафиком, обычно HTTP/HTTPS-запросами, которые направляются к определенным службам в распределенной системе, такой как архитектура микросервисов или бессерверная вычислительная среда. Он играет решающую роль в контроле внешнего доступа к ресурсам системы, обеспечивая правильную маршрутизацию запросов, балансировку нагрузки и настройки безопасности, которые необходимы для поддержания производительности и надежности системы.

В бессерверных вычислениях приложения автоматически масштабируются по мере необходимости и не размещаются на серверах, управляемых разработчиком приложения. Вместо этого поставщики облачных услуг динамически распределяют ресурсы, что позволяет быстро предоставлять, масштабировать и выпускать приложения. Отсутствие серверов в бессерверной настройке означает, что сетевые компоненты, включая входящие процессы, должны обрабатываться изнутри приложения или с помощью внешних компонентов, предоставляемых облачным провайдером. Это позволяет разработчикам больше сосредоточиться на бизнес-логике приложения, а не на управлении базовой инфраструктурой.

Ingress — важнейший компонент бессерверной парадигмы, поскольку он помогает гарантировать правильную маршрутизацию входящих запросов к соответствующим бессерверным функциям или службам в зависимости от различных факторов, таких как путь URL-адреса, хост или другие пользовательские правила. Эффективное управление входящим сетевым трафиком помогает сократить задержку, улучшить распределение нагрузки между несколькими экземплярами службы и предоставляет дополнительные возможности, такие как ограничение скорости запросов, завершение SSL, контроль доступа и многое другое.

Обычно Ingress реализуется с использованием Ingress Controller — специального компонента, отвечающего за управление входными конфигурациями и соответствующую маршрутизацию входящих запросов. Контроллеры Ingress обычно предоставляются поставщиками облачных услуг или сторонними инструментами и предназначены для бесперебойной работы с бессерверной архитектурой, динамически маршрутизируя трафик по мере изменения масштаба базовых ресурсов в зависимости от спроса. Контроллер входящего трафика работает в тандеме с ресурсом входящего трафика, описанным в файле YAML, содержащем правила маршрутизации и другую соответствующую информацию.

Используя платформу AppMaster no-code, разработчики могут более эффективно решать и обрабатывать сценарии входа в свои бессерверные приложения. AppMaster позволяет визуально создавать модели данных, бизнес-процессы и endpoints API, обеспечивая плавное и эффективное управление входящим сетевым трафиком. Платформа работает как комплексная IDE, устраняя техническую задолженность и оптимизируя процесс разработки приложений. Разработчики могут сосредоточиться на основных бизнес-требованиях, не беспокоясь об управлении инфраструктурой, повышении производительности и сокращении затрат.

Серверные приложения AppMaster, созданные с использованием Golang, обеспечивают беспрецедентную масштабируемость и производительность в корпоративных сценариях и сценариях с высокой нагрузкой. Кроме того, поддержка бессерверными приложениями баз данных, совместимых с Postgresql, делает платформу подходящей для широкого спектра вариантов использования, удовлетворяя различные требования в мире программного обеспечения.

Используя современные веб-платформы, такие как Vue3 для создания веб-приложений и серверную среду AppMaster для разработки мобильных приложений, разработчики могут создавать высокопроизводительные и гибкие приложения. Серверный подход позволяет обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без необходимости отправки новых версий на рынки приложений, что делает процесс обновления более плавным и эффективным.

В заключение, Ingress играет жизненно важную роль в экосистеме бессерверных вычислений, управляя входящим сетевым трафиком, маршрутизацией и балансировкой нагрузки для распределенных систем. Работая с такими компонентами, как Ingress Controllers и Ingress Resources, разработчики могут эффективно управлять и обрабатывать входящие запросы, обеспечивая оптимальную производительность и надежность своих приложений. Благодаря мощным возможностям no-code платформы AppMaster разработчики могут создавать надежные масштабируемые приложения, которые извлекают выгоду из гибкости и эффективности бессерверных вычислений, уделяя при этом внимание удовлетворению основных бизнес-требований.