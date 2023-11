Im Zusammenhang mit serverlosem Computing bezieht sich „Ingress“ auf den Prozess der Verwaltung des eingehenden Netzwerkverkehrs, typischerweise HTTP/HTTPS-Anfragen, der an bestimmte Dienste innerhalb eines verteilten Systems wie einer Microservices-Architektur oder einer serverlosen Computing-Umgebung weitergeleitet wird. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Steuerung des externen Zugriffs auf die Ressourcen eines Systems und stellt die ordnungsgemäße Weiterleitung von Anforderungen, den Lastausgleich und die Sicherheitskonfigurationen sicher, die für die Aufrechterhaltung der Leistung und Zuverlässigkeit des Systems unerlässlich sind.

Beim Serverless Computing werden Anwendungen so konzipiert, dass sie automatisch nach Bedarf skaliert werden und nicht auf Servern gehostet werden, die vom Anwendungsentwickler verwaltet werden. Stattdessen weisen Cloud-Anbieter Ressourcen dynamisch zu, sodass Anwendungen schnell bereitgestellt, skaliert und freigegeben werden können. Das Fehlen von Servern in einem serverlosen Setup bedeutet, dass Netzwerkkomponenten, einschließlich Ingress-Prozesse, innerhalb der Anwendung oder mithilfe externer Komponenten des Cloud-Anbieters verwaltet werden müssen. Dies ermöglicht Entwicklern, sich mehr auf die Geschäftslogik der Anwendung zu konzentrieren, anstatt die zugrunde liegende Infrastruktur zu verwalten.

Ingress ist eine entscheidende Komponente des serverlosen Paradigmas, da es dabei hilft, sicherzustellen, dass eingehende Anfragen korrekt an die entsprechenden serverlosen Funktionen oder Dienste weitergeleitet werden, abhängig von verschiedenen Faktoren wie URL-Pfad, Host oder anderen benutzerdefinierten Regeln. Die effiziente Verwaltung des eingehenden Netzwerkverkehrs trägt zur Reduzierung der Latenz bei, verbessert die Lastverteilung auf mehrere Instanzen eines Dienstes und bietet zusätzliche Funktionen wie Begrenzung der Anforderungsrate, SSL-Terminierung, Zugriffskontrolle und mehr.

Im Allgemeinen wird Ingress mithilfe eines Ingress-Controllers implementiert – einer dedizierten Komponente, die für die Verwaltung der Ingress-Konfigurationen und die entsprechende Weiterleitung eingehender Anforderungen verantwortlich ist. Ingress Controller werden in der Regel von Cloud-Anbietern oder Tools von Drittanbietern bereitgestellt und sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit der serverlosen Architektur zusammenarbeiten und den Datenverkehr dynamisch weiterleiten, wenn sich die Größe der zugrunde liegenden Ressourcen an die Nachfrage anpasst. Der Ingress Controller arbeitet mit einer Ingress-Ressource zusammen, die in einer YAML-Datei beschrieben wird, die die Routing-Regeln und andere relevante Informationen enthält.

Mit der AppMaster no-code Plattform können Entwickler Ingress-Szenarien innerhalb ihrer serverlosen Anwendungen effizienter angehen und bewältigen. AppMaster ermöglicht die visuelle Erstellung von Datenmodellen, Geschäftsprozessen und API- endpoints und gewährleistet so eine nahtlose und effiziente Verwaltung des eingehenden Netzwerkverkehrs. Die Plattform fungiert als umfassende IDE, wodurch technische Schulden beseitigt und der Anwendungsentwicklungsprozess optimiert werden. Entwickler können sich auf die Kerngeschäftsanforderungen konzentrieren, ohne sich um die Infrastrukturverwaltung, die Verbesserung der Produktivität und die Kostensenkung kümmern zu müssen.

Die Backend-Anwendungen von AppMaster, die mit Golang generiert werden, bieten beispiellose Skalierbarkeit und Leistung in Unternehmens- und Hochlastszenarien. Darüber hinaus eignet sich die Plattform durch die Unterstützung der serverlosen Anwendungen für Postgresql-kompatible Datenbanken für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und wird den unterschiedlichen Anforderungen in der Softwarewelt gerecht.

Durch die Verwendung moderner Web-Frameworks wie Vue3 für die Webanwendungsgenerierung und des servergesteuerten AppMaster -Frameworks für die Entwicklung mobiler Anwendungen können Entwickler Anwendungen erstellen, die hochleistungsfähig und flexibel sind. Der servergesteuerte Ansatz ermöglicht Aktualisierungen der Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen, ohne dass neue Versionen an App-Marktplätze übermittelt werden müssen, wodurch der Aktualisierungsprozess reibungsloser und effizienter wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ingress eine wichtige Rolle im Serverless-Computing-Ökosystem spielt, indem es den eingehenden Netzwerkverkehr, das Routing und den Lastausgleich für verteilte Systeme verwaltet. Durch die Arbeit mit Komponenten wie Ingress Controllern und Ingress Resources können Entwickler eingehende Anfragen effektiv verwalten und verarbeiten und so eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Anwendungen gewährleisten. Mit den leistungsstarken Funktionen der no-code Plattform AppMaster können Entwickler robuste, skalierbare Anwendungen erstellen, die von der Flexibilität und Effizienz des Serverless Computing profitieren und sich gleichzeitig auf die Erfüllung ihrer Kerngeschäftsanforderungen konzentrieren.