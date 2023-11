W kontekście przetwarzania bezserwerowego „ingress” odnosi się do procesu zarządzania przychodzącym ruchem sieciowym, zazwyczaj żądaniami HTTP/HTTPS, który ma być kierowany do określonych usług w systemie rozproszonym, takim jak architektura mikrousług lub środowisko komputerowe bezserwerowe. Odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu zewnętrznego dostępu do zasobów systemu, zapewnieniu prawidłowego routingu żądań, równoważeniu obciążenia i konfiguracjach bezpieczeństwa, które są niezbędne do utrzymania wydajności i niezawodności systemu.

W przypadku przetwarzania bezserwerowego aplikacje są projektowane tak, aby automatycznie skalować się w miarę potrzeb i nie są hostowane na serwerach zarządzanych przez twórcę aplikacji. Zamiast tego dostawcy usług w chmurze dynamicznie przydzielają zasoby, umożliwiając szybkie udostępnianie, skalowanie i udostępnianie aplikacji. Brak serwerów w konfiguracji bezserwerowej oznacza, że ​​komponenty sieciowe, w tym procesy ingresu, muszą być obsługiwane z poziomu aplikacji lub za pomocą zewnętrznych komponentów dostarczonych przez dostawcę chmury. Dzięki temu programiści mogą w większym stopniu skoncentrować się na logice biznesowej aplikacji, zamiast na zarządzaniu podstawową infrastrukturą.

Ingress jest kluczowym elementem paradygmatu bezserwerowego, ponieważ pomaga zapewnić, że przychodzące żądania są prawidłowo kierowane do odpowiednich funkcji lub usług bezserwerowych, w zależności od różnych czynników, takich jak ścieżka URL, host lub inne niestandardowe reguły. Efektywne zarządzanie przychodzącym ruchem sieciowym pomaga zmniejszyć opóźnienia, poprawia dystrybucję obciążenia pomiędzy wieloma instancjami usługi i zapewnia dodatkowe możliwości, takie jak ograniczanie szybkości żądań, kończenie protokołu SSL, kontrola dostępu i inne.

Zwykle Ingress jest implementowany przy użyciu kontrolera Ingress – dedykowanego komponentu odpowiedzialnego za zarządzanie konfiguracjami Ingress i odpowiednie kierowanie przychodzących żądań. Kontrolery ruchu przychodzącego są zwykle dostarczane przez dostawców usług w chmurze lub narzędzia innych firm i zostały zaprojektowane tak, aby bezproblemowo współpracować z architekturą bezserwerową, dynamicznie kierując ruch w miarę dostosowywania się skali podstawowych zasobów do zapotrzebowania. Kontroler ruchu przychodzącego współpracuje z zasobem wejściowym opisanym w pliku YAML zawierającym reguły routingu i inne istotne informacje.

Korzystając z platformy no-code AppMaster, programiści mogą efektywniej zajmować się scenariuszami ruchu przychodzącego i obsługiwać je w swoich aplikacjach bezserwerowych. AppMaster umożliwia wizualne tworzenie modeli danych, procesów biznesowych i endpoints API, zapewniając płynne i wydajne zarządzanie przychodzącym ruchem sieciowym. Platforma działa jako kompleksowe IDE, eliminując dług techniczny i usprawniając proces tworzenia aplikacji. Programiści mogą skoncentrować się na podstawowych wymaganiach biznesowych, nie martwiąc się o zarządzanie infrastrukturą, poprawę produktywności i redukcję kosztów.

Aplikacje backendowe AppMaster, które są generowane przy użyciu Golang, zapewniają niezrównaną skalowalność i wydajność w scenariuszach korporacyjnych i przy dużym obciążeniu. Dodatkowo, obsługa aplikacji bezserwerowych dla baz danych kompatybilnych z Postgresql sprawia, że ​​platforma nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, spełniając różne wymagania w świecie oprogramowania.

Wykorzystując nowoczesne platformy internetowe, takie jak Vue3 do generowania aplikacji internetowych i platformę serwerową AppMaster do tworzenia aplikacji mobilnych, programiści mogą tworzyć aplikacje, które są wysoce wydajne i elastyczne. Podejście oparte na serwerze umożliwia aktualizacje interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji na rynki aplikacji, dzięki czemu proces aktualizacji jest płynniejszy i wydajniejszy.

Podsumowując, Ingress odgrywa kluczową rolę w ekosystemie przetwarzania bezserwerowego, zarządzając przychodzącym ruchem sieciowym, routingiem i równoważeniem obciążenia w systemach rozproszonych. Pracując z takimi komponentami, jak kontrolery ruchu przychodzącego i zasoby ruchu przychodzącego, programiści mogą skutecznie zarządzać żądaniami przychodzącymi i je przetwarzać, zapewniając optymalną wydajność i niezawodność swoich aplikacji. Dzięki potężnym możliwościom platformy no-code AppMaster programiści mogą tworzyć solidne, skalowalne aplikacje, które korzystają z elastyczności i wydajności przetwarzania bezserwerowego, koncentrując się jednocześnie na spełnieniu swoich podstawowych wymagań biznesowych.