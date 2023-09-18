İlişkisel veritabanları bağlamında "Geri Alma", veritabanını önceki bir duruma geri döndürmek amacıyla veritabanında gerçekleştirilen bir dizi değişikliği veya işlemi geri alma veya tersine çevirme işlemini ifade eder. Bu, ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde (RDBMS) kritik bir işlevselliktir çünkü öngörülemeyen hatalar, sistem arızaları veya kötü niyetli faaliyetler karşısında verilerin bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlar.

İlişkisel veritabanlarındaki geri alma işlemleriyle ilgili temel kavramlardan biri, esasen tek bir atomik iş birimi olarak yürütülen bir dizi veri işleme işlemi (INSERT, UPDATE veya DELETE gibi) olan işlemler kavramıdır. İşlemler, Atomiklik, Tutarlılık, Yalıtım ve Dayanıklılık anlamına gelen geniş çapta kabul görmüş ACID özelliklerine bağlı kalarak veritabanı işlemlerinin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlar.

Geri alma, işlemlerin atomiklik ve tutarlılık özelliklerinin korunmasında çok önemli bir rol oynar. Örneğin, bir hesaptan diğerine para aktaran bir bankacılık uygulamasını varsayalım. Bu işlem iki ana adımdan oluşur: aktarılan tutarın kaynak hesaptan çıkarılması ve aynı tutarın hedef hesaba eklenmesi. Adımlardan biri başarısız olursa (örneğin, kaynak hesaptaki yetersiz fon nedeniyle), tüm işlemin iptal edilmesi ve sanki işlem hiç gerçekleşmemiş gibi veritabanının başlangıç ​​durumuna geri döndürülmesi gerekir. Bu, ilgili veritabanı kayıtlarında yapılan değişiklikleri geri alan bir geri alma yoluyla gerçekleştirilir.

Geri alma işlemleri örtülü veya açık bir şekilde başlatılabilir. Örtülü geri alma işlemleri, bir hataya veya sistem çökmesine yanıt olarak RDBMS tarafından otomatik olarak tetiklenebilir. Bu durumda sistem, bir işlemin başarısız olduğunu veya eksik bırakıldığını tespit eder ve ilgili değişiklikleri otomatik olarak geri almaya başlar. Öte yandan, açık geri almalar kullanıcı tarafından manüel olarak talep edilir (örneğin, bir ROLLBACK komutu yayınlanarak) veya önleyici hata kontrol mekanizmaları aracılığıyla uygulama mantığına programlanır.

AppMaster gibi güçlü no-code bir platform kullanıldığında, geri alma işlevi sisteme sorunsuz bir şekilde entegre edilir ve oluşturulan uygulamaların güvenilirlik ve veri bütünlüğü açısından en iyi uygulamalara bağlı kalması sağlanır. AppMaster arka uç uygulamaları ve oluşturulan web ve mobil uygulamalar, uygulamaların tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için bu tür veritabanlarının yerleşik işlem ve geri alma özelliklerinden yararlanarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla etkileşime girebilir.

Geri alma mekanizmalarının uygulanması genellikle geri alma günlükleri, yineleme günlükleri ve yazma öncesi günlük kaydı (WAL) gibi veri yapılarına ve tekniklerine dayanır. Geri alma günlükleri, verilerin değişiklik yapılmadan önceki önceki durumuna ilişkin bilgileri saklar; Geri alma durumunda sistem, veritabanını orijinal durumuna döndüren ters işlemleri oluşturmak için geri alma günlüklerine başvurur. Yineleme günlükleri tam tersi bir amaca hizmet eder: Bir işlem gerçekleştirildikten sonra ancak değişiklikler veritabanına yazılmadan önce bir sistem çökmesi meydana geldiğinde değişiklikleri yeniden uygulamak. Yazma öncesi günlük kaydı, yineleme günlüklerinin gerçek değişikliklerden önce kalıcı depolamaya yazılmasını sağlayan ve böylece taahhüt edilen işlemlerin dayanıklılığını garanti eden bir stratejidir.

Büyük ölçekli kurumsal veritabanlarında, birden fazla eş zamanlı işlemin, dağıtılmış sistemlerin ve uzun süreli operasyonların varlığı göz önüne alındığında geri alma işlemleri özellikle karmaşık olabilir. Bu tür senaryolarda, geri alma işlemlerini verimli bir şekilde yönetmek ve veritabanı sisteminin genel performansını ve tutarlılığını korumak için çoklu sürüm eşzamanlılık kontrolü (MVCC), kayıt noktaları ve iki aşamalı taahhüt (2PC) protokolü gibi gelişmiş teknikler kullanılabilir.

Sonuç olarak geri alma, ilişkisel veritabanı sistemlerinin hayati bir bileşenidir; hatalar, sistem arızaları veya eksik işlemler karşısında değişiklikleri geri almak ve veri tutarlılığını korumak için gerekli araçları sağlar. AppMaster gibi No-code platformlar, geliştiricilerin geri alma işlevlerini manuel olarak uygulamasını gerektirmez; çünkü bu özellikler, oluşturulan uygulamalarla ve bunların temeldeki veritabanı sistemleriyle etkileşimleriyle entegredir. Geri alma mekanizmaları, endüstri standardı uygulamaları ve teknikleri kullanarak, modern veritabanı odaklı uygulamaların güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve performansının sağlanmasına katkıda bulunur.