İlişkisel veritabanları bağlamında "Farklı" terimi, Yapılandırılmış Sorgu Dili'nde (SQL), yinelenen satırları ortadan kaldırarak bir tablodan veya sonuç kümesinden benzersiz bir kayıt kümesi döndürmek için kullanılan bir anahtar kelime veya değiştiricidir. Sorgu sonuçlarının ayırt edici doğası, ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS) kullanıcılarının büyük hacimli verileri verimli bir şekilde yönetmesine, toplamasına ve analiz etmesine olanak tanır. Ayrıca, "Farklı" anahtar sözcüğünü uygulamak, gereksiz veya gereksiz bilgi miktarını azaltarak sorguların genel performansını ve okunabilirliğini artırabilir.

Bir veritabanını sorgulamak için SQL kullanıldığında, "Distinct" anahtar sözcüğünü içeren "SELECT DISTINCT" ifadesinin temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

SELECT DISTINCT column1, column2, ... FROM table_name;

Bu ifade, söz konusu tablonun belirtilen sütunlarından yalnızca farklı (benzersiz) değerleri içeren bir veri kümesinin döndürülmesine yardımcı olur. Ayrıca, "Distinct" anahtar sözcüğü COUNT(), SUM(), AVG(), MIN() ve MAX() gibi toplama işlevleri gibi diğer SQL işlevleriyle birlikte de kullanılarak geliştiricilerin daha güçlü performans göstermesine olanak sağlanır. ve karmaşık veri analizi görevleri.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, verimli ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmada farklı veri sorgulama özelliklerinin uygulanmasının önemini kabul ediyor. Bu nedenle, AppMaster güçlü entegre geliştirme ortamı (IDE), görsel modelleme araçları aracılığıyla veri modellerinin (veritabanı şeması) kolayca oluşturulmasını kolaylaştırırken, İş Süreci (BP) Tasarımcısı, kullanıcıların veri işleme için sağlam iş mantığı geliştirmesine ve sürdürmesine olanak tanır. ve manipülasyon. Bu yeteneklerle AppMaster, teknik bilgisi olmayan kullanıcılara bile ilişkisel veritabanlarının tüm potansiyelinden yararlanma ve rekabetçi bir pazarda öne çıkan yüksek performanslı uygulamalar tasarlama gücü verir.

Örneğin, müşterilerin çeşitli ürünlere göz atmasına ve satın almasına olanak tanıyan, AppMaster kullanılarak oluşturulmuş bir e-ticaret uygulamasını düşünün. Uygulamanın arka ucu müşteri bilgilerini, ürün listelerini, sipariş geçmişini ve daha fazlasını ilişkisel bir veritabanında depolamak için tasarlanmıştır. Müşteri tercihlerini analiz etmek ve daha iyi anlamak için uygulamanın, en popüler ürünleri belirlemek, her bir ürün için ortalama derecelendirmeleri hesaplamak veya bir ürün satın alan benzersiz müşterilerin toplam sayısını belirlemek gibi karmaşık veri analizi görevlerini gerçekleştirmesi zorunlu hale gelir. Belirli bir zaman dilimi içinde satın alın. Bu görevleri gerçekleştirmek için uygulama, gereksiz verileri filtrelemek ve doğru sonuçlar üretmek üzere "Distinct" anahtar sözcüğünü kullanan SQL sorgularına güvenir.

AppMaster arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi endüstri lideri programlama dillerini ve çerçevelerini kullanarak sıfırdan uygulamalar üretir. Platform, farklı veri sorgulama özelliklerinin uygulamanın genel mimarisiyle kusursuz entegrasyonunu sağlar. Ayrıca teknik borcu ortadan kaldırarak ve PostgreSQL uyumlu birincil veritabanlarını destekleyerek AppMaster, yüksek yük ve kurumsal kullanım durumlarını yönetmek için gereken ölçeklenebilirliği ve performansı garanti eder.

İlişkisel veritabanı destekli uygulamaların verimliliğini ve sürdürülebilirliğini daha da artırmak için AppMaster, veritabanı şeması geçiş komut dosyalarıyla birlikte Swagger (OpenAPI) formatını kullanarak sunucu endpoints için otomatik olarak kapsamlı belgeler oluşturur. Böylece geliştiriciler uygulama tasarımlarını hızla yineleyebilir ve değişiklikleri temeldeki veritabanı altyapısıyla senkronize edebilir. Ek olarak AppMaster, geliştiricilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Play Market'e herhangi bir yeni gönderim gerektirmeden güncellemelerine olanak sağlamak için sunucu odaklı yaklaşımından yararlanarak akıcı ve son derece duyarlı bir geliştirme döngüsü sağlar.

Özetle, "Farklı" anahtar sözcüğü, ilişkisel veritabanlarında benzersiz, yinelenmeyen veri alımını ve manipülasyonunu kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir SQL özelliğidir. Geliştiriciler, bu yeteneği AppMaster no-code platformuna dahil ederek, ilişkisel veritabanı yönetim sistemleriyle etkili bir şekilde iletişim kuran ölçeklenebilir ve yüksek performanslı arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için gelişmiş sorgulama performansından yararlanabilir. AppMaster kapsamlı entegre geliştirme ortamı (IDE) ve en son teknolojiler, oluşturulan uygulamaların kalitesini ve sürdürülebilirliğini garanti ederken, her boyuttaki işletme için önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.