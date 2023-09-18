İlişkisel veritabanları bağlamında artıklık, bir veritabanı sistemi içinde yinelenen veya gerekli olmayan verilerin varlığını ifade eder. Bu, tablolarda veya aynı tablo içinde tekrarlanan bilgiler şeklinde ortaya çıkabilir. Yedeklilik, ek depolama ve bakım ihtiyacı nedeniyle verimliliğin azalması ve maliyetlerin artması gibi çeşitli sorunlara yol açabilir. Ayrıca, aynı bilginin birden çok kez tekrarlanması, değişiklik yapıldığında tutarsızlıklara yol açabileceğinden, veri tutarlılığıyla ilgili sorunlara da neden olabilir.

İlişkisel veritabanlarındaki fazlalığın temel nedenlerinden biri, uygun normalleştirmenin olmamasıdır. Normalleştirme, fazlalığı en aza indirmek veya ortadan kaldırmak ve tablolar arasında ilişkiler kurmak için veritabanı tablolarını düzenleme sürecidir. İyi tasarlanmış ve normalleştirilmiş bir veritabanı, normal formlar olarak bilinen ve fazlalığın önlenmesine yardımcı olan belirli kurallara uymalıdır.

Ancak belirli senaryolarda bir miktar yedeklilik istenebileceğini unutmamak önemlidir. Buna genellikle "kontrollü artıklık" veya "yönetilen artıklık" adı verilir. Örneğin, yüksek kullanılabilirlik ve hata toleransı gerektiren veritabanı sistemlerinde kontrollü artıklık yararlı olabilir. Sistem, birden fazla konumda yedek veri oluşturarak, veri kaybı veya donanım arızası durumunda daha hızlı kurtarma işlemi gerçekleştirebilir. Ek olarak, sorgu motoru birden fazla tabloyu birleştirmeye gerek kalmadan çoğaltılmış verilere hızlı bir şekilde erişebildiğinden, kontrollü artıklık belirli durumlarda sorgunun daha hızlı yürütülmesine de yol açabilir.

AppMaster no-code platformu, ilişkisel veritabanı sistemleri geliştirmek için kapsamlı ve basit bir yaklaşım sağlayarak artıklık sorununu çözmeye yardımcı olur. Platform, müşterilerin veri modellerini yapılandırılmış ve organize bir şekilde görsel olarak oluşturmasına olanak tanır ve bu da artıklık olasılığını en aza indirmeye yardımcı olabilir. AppMaster veritabanı şeması ve görsel iş süreci tasarımcıları, müşteri uygulamalarının verimli ve sezgisel olarak tasarlanmasını sağlar ve böylece istenmeyen fazlalıkların ortaya çıkma olasılığını azaltır.

AppMaster platformunun yedeklilik sorununu çözmeye yardımcı olan bir diğer yönü de veritabanı şeması geçiş komut dosyalarının otomasyonudur. Bu, müşterilerin veri tutarsızlıklarına yol açma riski olmadan şema değişikliklerini uygulamasını kolaylaştırır. Platform ayrıca her değişiklik yapıldığında uygulamaları sıfırdan oluşturarak zaman içinde ortaya çıkabilecek hataların olasılığını azaltır.

Ayrıca AppMaster platformu, uygulama oluşturma ve dağıtım süreci sırasında artıklık ile ilgili potansiyel sorunları tespit edebilir. Bu, müşterilerin veritabanı yedekliliğiyle ilgili sorunları, uygulamalarında önemli sorunlara yol açmadan önce belirlemelerine ve çözmelerine yardımcı olabilir. Platformun görsel yapısı, müşterilerin veritabanlarının yapısını ve organizasyonunu anlamasını ve fazlalığı azaltmak için gerekli değişiklikleri uygulamasını kolaylaştırır.

AppMaster kullanılarak tanımlanıp çözülebilecek yedeklilik sorunlarına örnekler şunları içerir:

1. Sütunların kopyalanması: Bir tablodaki iki veya daha fazla sütunun aynı verileri içermesi, fazlalığa neden olabilir. AppMaster bu yinelenen sütunları tanımlayabilir ve müşterilerin bunları ortadan kaldırmasına ve daha verimli veritabanı yapıları oluşturmasına yardımcı olabilir.

2. Yinelenen satırlar: Bir tablodaki gereksiz satırlar da fazlalığa neden olabilir. AppMaster bu tür olayları tespit edebilir ve müşterilerin kopyaları kaldırmasına yardımcı olarak tabloyu daha sağlam ve yapılandırılmış hale getirebilir.

3. Gereksiz ilişkiler: Artıklık, veritabanındaki tablolar arasında gereksiz ilişkiler yaratılmasından da kaynaklanabilir. AppMaster müşterilerin veritabanı şemalarını analiz etmelerine ve istenmeyen ilişkileri düzeltmelerine yardımcı olarak veritabanlarını daha akıcı ve verimli hale getirebilir.

Sonuç olarak, ilişkisel veritabanlarındaki fazlalık, performansın düşmesi, maliyetlerin artması ve veri tutarsızlığı gibi çeşitli sorunlara yol açabilir. AppMaster no-code platform, yedekliliği azaltmak ve ilişkisel veritabanı sistemlerinin verimli tasarımını sağlamak için güçlü bir çözüm sunar. Görsel veri modelleme yetenekleri, iş süreci tasarımcıları ve uygulamaların sıfırdan otomatik olarak oluşturulmasıyla AppMaster, müşterilerin verimli, ölçeklenebilir ve iyi organize edilmiş veritabanı destekli uygulamalar geliştirmesine olanak tanır ve artıklık ile ilgili sorun riskini en aza indirir.