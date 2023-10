Ripristino

Nel contesto dei database relazionali, un "Rollback" si riferisce al processo di annullamento o inversione di una serie di modifiche o operazioni eseguite sul database, al fine di riportarlo a uno stato precedente. Si tratta di una funzionalità fondamentale nei sistemi di gestione di database relazionali (RDBMS), poiché garantisce l'integrità e la coerenza dei dati a fronte di errori imprevisti, guasti del sistema o attività dannose.

Uno dei concetti chiave relativi alle operazioni di rollback nei database relazionali è la nozione di transazioni, che sono essenzialmente una sequenza di operazioni di manipolazione dei dati (come INSERT, UPDATE o DELETE) che vengono eseguite come una singola unità di lavoro atomica. Le transazioni aderiscono alle proprietà ACID ampiamente accettate, che rappresentano Atomicità, Coerenza, Isolamento e Durabilità, garantendo l'affidabilità e la correttezza delle operazioni del database.

Il rollback gioca un ruolo cruciale nel mantenere le proprietà atomiche e di coerenza delle transazioni. Supponiamo, ad esempio, un'applicazione bancaria che trasferisce fondi da un conto a un altro. Questa operazione si compone di due passaggi principali: sottrarre l'importo trasferito dal conto di origine e aggiungere lo stesso importo al conto di destinazione. Se uno dei passaggi fallisce (ad esempio, a causa di fondi insufficienti nel conto di origine), è necessario interrompere l'intera transazione e ripristinare il database allo stato iniziale, come se l'operazione non fosse mai avvenuta. Ciò si ottiene tramite un rollback, che annulla le modifiche apportate ai record del database coinvolti.

Le operazioni di rollback possono essere avviate in modo implicito o esplicito. I rollback impliciti possono essere attivati ​​automaticamente dall'RDBMS in risposta a un errore o a un arresto anomalo del sistema. In questo caso, il sistema rileva che una transazione non è riuscita o è stata lasciata incompleta e quindi procede ad annullare automaticamente le modifiche coinvolte. I rollback espliciti, d'altro canto, vengono richiesti manualmente dall'utente (ad esempio, emettendo un comando ROLLBACK) o programmati nella logica dell'applicazione attraverso meccanismi preventivi di controllo degli errori.

Quando si utilizza una potente piattaforma no-code come AppMaster, la funzionalità di rollback è perfettamente integrata nel sistema, garantendo che le applicazioni generate aderiscano alle migliori pratiche in termini di affidabilità e integrità dei dati. Le applicazioni backend di AppMaster e le applicazioni web e mobili generate possono interagire con i database compatibili con PostgreSQL, sfruttando le funzionalità integrate di transazione e rollback di tali database per fornire un funzionamento coerente e affidabile delle app.

L'implementazione dei meccanismi di rollback si basa spesso su strutture e tecniche di dati come i registri di annullamento, i registri di ripetizione e il registro write-ahead (WAL). I registri di annullamento memorizzano informazioni sullo stato precedente dei dati prima che venissero apportate modifiche; in caso di rollback, il sistema consulta i log di annullamento per generare le operazioni inverse che riportano il database allo stato originale. I registri di ripristino hanno lo scopo opposto: riapplicare le modifiche quando si verifica un arresto anomalo del sistema dopo il commit di una transazione ma prima che le modifiche vengano scritte nel database. Il log write-ahead è una strategia che garantisce che i log di ripetizione vengano scritti nell'archivio permanente prima delle modifiche effettive, garantendo così la durabilità delle transazioni confermate.

Nei database aziendali su larga scala, le operazioni di rollback possono essere particolarmente complesse, data la presenza di più transazioni simultanee, sistemi distribuiti e operazioni di lunga durata. In tali scenari, è possibile utilizzare tecniche avanzate come il controllo della concorrenza multiversione (MVCC), i punti di salvataggio e il protocollo di commit a due fasi (2PC) per gestire i rollback in modo efficiente e mantenere le prestazioni complessive e la coerenza del sistema di database.

In conclusione, il rollback è una componente vitale dei sistemi di database relazionali, poiché fornisce i mezzi necessari per annullare le modifiche e mantenere la coerenza dei dati a fronte di errori, guasti del sistema o transazioni incomplete. Le piattaforme No-code come AppMaster non richiedono agli sviluppatori di implementare manualmente le funzionalità di rollback, poiché queste funzionalità sono integrate con le applicazioni generate e le loro interazioni con i sistemi di database sottostanti. Utilizzando pratiche e tecniche standard del settore, i meccanismi di rollback contribuiscono a garantire l'affidabilità, l'integrità e le prestazioni delle moderne applicazioni basate su database.