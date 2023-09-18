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Откат

18, сент. 2023

В контексте реляционных баз данных «Откат» относится к процессу отмены или отмены серии изменений или операций, которые были выполнены с базой данных, чтобы вернуть ее в предыдущее состояние. Это критически важная функция в системах управления реляционными базами данных (СУБД), поскольку она обеспечивает целостность и согласованность данных перед лицом непредвиденных ошибок, системных сбоев или вредоносных действий.

Одной из ключевых концепций, связанных с операциями отката в реляционных базах данных, является понятие транзакций, которые по сути представляют собой последовательность операций манипулирования данными (таких как INSERT, UPDATE или DELETE), которые выполняются как единая атомарная единица работы. Транзакции соответствуют широко распространенным свойствам ACID, которые обозначают атомарность, согласованность, изоляцию и долговечность, обеспечивая надежность и правильность операций с базой данных.

Откат играет решающую роль в сохранении свойств атомарности и согласованности транзакций. Предположим, например, банковское приложение, которое переводит средства с одного счета на другой. Эта операция состоит из двух основных этапов: вычитания переведенной суммы из исходного счета и добавления такой же суммы в целевой счет. Если один из шагов не удался (например, из-за недостаточности средств на исходном счете), необходимо прервать всю транзакцию и вернуть базу данных в исходное состояние, как если бы операция никогда не происходила. Это достигается за счет отката, который отменяет изменения, внесенные в соответствующие записи базы данных.

Операции отката могут быть инициированы как неявно, так и явно. Неявный откат может быть инициирован автоматически СУБД в ответ на ошибку или сбой системы. В этом случае система обнаруживает, что транзакция не удалась или осталась незавершенной, и поэтому автоматически отменяет внесенные изменения. С другой стороны, явные откаты запрашиваются пользователем вручную (например, путем подачи команды ROLLBACK) или программируются в логике приложения посредством механизмов упреждающей проверки ошибок.

При использовании мощной платформы no-code такой как AppMaster, функция отката легко интегрируется в систему, гарантируя, что созданные приложения соответствуют лучшим практикам с точки зрения надежности и целостности данных. Серверные приложения AppMaster, а также созданные веб- и мобильные приложения могут взаимодействовать с PostgreSQL-совместимыми базами данных, используя встроенные возможности транзакций и отката таких баз данных для обеспечения согласованной и надежной работы приложений.

Реализация механизмов отката часто опирается на структуры и методы данных, такие как журналы отмены, журналы повторного выполнения и журналы с упреждающей записью (WAL). Журналы отмены хранят информацию о предыдущем состоянии данных до внесения изменений; в случае отката система обращается к журналам отмены, чтобы сгенерировать обратные операции, которые возвращают базу данных в исходное состояние. Журналы повторного выполнения служат противоположной цели: повторно применять изменения в случае сбоя системы после фиксации транзакции, но до того, как ее изменения будут записаны в базу данных. Ведение журнала с упреждающей записью — это стратегия, которая гарантирует, что журналы повторного выполнения записываются в постоянное хранилище до внесения фактических изменений, тем самым гарантируя долговечность зафиксированных транзакций.

В крупномасштабных корпоративных базах данных операции отката могут быть особенно сложными, учитывая наличие нескольких одновременных транзакций, распределенных систем и длительных операций. В таких сценариях для эффективного управления откатами и поддержания общей производительности и согласованности системы баз данных можно использовать расширенные методы, такие как управление многоверсионным параллелизмом (MVCC), точки сохранения и протокол двухфазной фиксации (2PC).

В заключение отметим, что откат — жизненно важный компонент систем реляционных баз данных, предоставляющий необходимые средства для отмены изменений и поддержания согласованности данных в случае ошибок, сбоев системы или незавершенных транзакций. Платформы No-code такие как AppMaster не требуют от разработчиков реализации функций отката вручную, поскольку эти функции интегрированы с созданными приложениями и их взаимодействием с базовыми системами баз данных. Используя стандартные отраслевые методы и методы, механизмы отката способствуют обеспечению надежности, целостности и производительности современных приложений, управляемых базами данных.

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