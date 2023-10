No contexto dos bancos de dados relacionais, um “Rollback” refere-se ao processo de desfazer ou reverter uma série de alterações ou operações que foram realizadas no banco de dados, a fim de revertê-lo a um estado anterior. Esta é uma funcionalidade crítica em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS), pois garante a integridade e consistência dos dados diante de erros imprevistos, falhas de sistema ou atividades maliciosas.

Um dos principais conceitos relacionados às operações de rollback em bancos de dados relacionais é a noção de transações, que são essencialmente uma sequência de operações de manipulação de dados (como INSERT, UPDATE ou DELETE) que são executadas como uma única unidade atômica de trabalho. As transações aderem às propriedades ACID amplamente aceitas, que significam Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade, garantindo a confiabilidade e a correção das operações do banco de dados.

A reversão desempenha um papel crucial na manutenção das propriedades de atomicidade e consistência das transações. Suponhamos, por exemplo, uma aplicação bancária que transfere fundos de uma conta para outra. Esta operação consiste em duas etapas principais: subtrair o valor transferido da conta de origem e adicionar o mesmo valor à conta de destino. Caso uma das etapas falhe (por exemplo, por insuficiência de fundos na conta de origem), é necessário abortar toda a transação e reverter o banco de dados ao estado inicial, como se a operação nunca tivesse ocorrido. Isto é conseguido através de um rollback, que desfaz as alterações feitas nos registros do banco de dados envolvidos.

As operações de reversão podem ser iniciadas implícita ou explicitamente. Reversões implícitas podem ser acionadas automaticamente pelo RDBMS em resposta a um erro ou falha do sistema. Neste caso, o sistema detecta que uma transação falhou ou ficou incompleta e, assim, procede à reversão automática das alterações envolvidas. As reversões explícitas, por outro lado, são solicitadas manualmente pelo usuário (por exemplo, emitindo um comando ROLLBACK) ou programadas na lógica da aplicação através de mecanismos preventivos de verificação de erros.

Ao usar uma poderosa plataforma no-code como o AppMaster, a funcionalidade de reversão é perfeitamente integrada ao sistema, garantindo que os aplicativos gerados sigam as melhores práticas em termos de confiabilidade e integridade de dados. Os aplicativos backend do AppMaster e os aplicativos web e móveis gerados podem interagir com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL, aproveitando os recursos integrados de transação e reversão de tais bancos de dados para fornecer uma operação consistente e confiável dos aplicativos.

A implementação de mecanismos de reversão geralmente depende de estruturas e técnicas de dados, como logs de desfazer, logs de redo e registro de gravação antecipada (WAL). Os logs de desfazer armazenam informações sobre o estado anterior dos dados antes das alterações serem feitas; em caso de rollback, o sistema consulta os undo logs para gerar as operações inversas que revertem o banco de dados ao seu estado original. Os redo logs têm o propósito oposto: reaplicar alterações quando ocorre uma falha no sistema após uma transação ter sido confirmada, mas antes que suas alterações sejam gravadas no banco de dados. O log write-ahead é uma estratégia que garante que os logs redo sejam gravados no armazenamento permanente antes das alterações reais, garantindo assim a durabilidade das transações confirmadas.

Em bancos de dados empresariais de grande escala, as operações de reversão podem ser particularmente complexas, dada a presença de múltiplas transações simultâneas, sistemas distribuídos e operações de longa duração. Nesses cenários, técnicas avançadas como controle de simultaneidade multiversão (MVCC), pontos de salvamento e protocolo de confirmação de duas fases (2PC) podem ser empregadas para gerenciar reversões com eficiência e manter o desempenho geral e a consistência do sistema de banco de dados.

Concluindo, a reversão é um componente vital dos sistemas de banco de dados relacionais, fornecendo os meios necessários para reverter alterações e manter a consistência dos dados diante de erros, falhas do sistema ou transações incompletas. Plataformas No-code como o AppMaster não exigem que os desenvolvedores implementem funcionalidades de reversão manualmente, pois esses recursos são integrados aos aplicativos gerados e suas interações com os sistemas de banco de dados subjacentes. Ao utilizar práticas e técnicas padrão do setor, os mecanismos de reversão contribuem para garantir a confiabilidade, a integridade e o desempenho de aplicativos modernos orientados a bancos de dados.