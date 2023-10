W kontekście relacyjnych baz danych „wycofanie zmian” odnosi się do procesu cofania lub cofania serii zmian lub operacji, które zostały wykonane w bazie danych, w celu przywrócenia jej do poprzedniego stanu. Jest to kluczowa funkcjonalność w systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), ponieważ zapewnia integralność i spójność danych w obliczu nieprzewidzianych błędów, awarii systemu lub złośliwych działań.

Jedną z kluczowych koncepcji związanych z operacjami wycofywania zmian w relacyjnych bazach danych jest pojęcie transakcji, które w istocie są sekwencją operacji manipulacji danymi (takich jak INSERT, UPDATE lub DELETE), które są wykonywane jako pojedyncza, niepodzielna jednostka pracy. Transakcje są zgodne z powszechnie akceptowanymi właściwościami ACID, które oznaczają atomowość, spójność, izolację i trwałość, zapewniając niezawodność i poprawność operacji na bazie danych.

Wycofywanie odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu właściwości atomowości i spójności transakcji. Załóżmy na przykład aplikację bankową, która przesyła środki z jednego konta na drugie. Operacja ta składa się z dwóch głównych kroków: odjęcia przelanej kwoty od rachunku źródłowego i dodania tej samej kwoty do rachunku docelowego. Jeżeli któryś z etapów zakończy się niepowodzeniem (np. z powodu braku środków na rachunku źródłowym), konieczne jest przerwanie całej transakcji i przywrócenie bazy do stanu początkowego, tak jakby operacja w ogóle nie miała miejsca. Osiąga się to poprzez wycofanie zmian, które cofa zmiany wprowadzone w danych rekordach bazy danych.

Operacje wycofywania można inicjować pośrednio lub jawnie. Niejawne wycofywanie zmian może być wyzwalane automatycznie przez RDBMS w odpowiedzi na błąd lub awarię systemu. W takim przypadku system wykrywa, że ​​transakcja się nie powiodła lub została niekompletna, i w związku z tym automatycznie cofa wprowadzone zmiany. Z drugiej strony jawne wycofywanie danych jest żądane ręcznie przez użytkownika (np. poprzez wydanie polecenia ROLLBACK) lub programowane w logice aplikacji poprzez mechanizmy wyprzedzającego sprawdzania błędów.

W przypadku korzystania z potężnej platformy no-code takiej jak AppMaster, funkcja wycofywania zmian jest płynnie zintegrowana z systemem, zapewniając, że wygenerowane aplikacje są zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie niezawodności i integralności danych. Aplikacje backendowe AppMaster oraz wygenerowane aplikacje internetowe i mobilne mogą wchodzić w interakcję z bazami danych zgodnymi z PostgreSQL, wykorzystując wbudowane możliwości transakcji i wycofywania takich baz danych, aby zapewnić spójne i niezawodne działanie aplikacji.

Implementacja mechanizmów wycofywania zmian często opiera się na strukturach danych i technikach, takich jak dzienniki cofania, dzienniki ponawiania i rejestrowanie z wyprzedzeniem (WAL). Dzienniki cofania przechowują informacje o poprzednim stanie danych przed wprowadzeniem zmian; w przypadku wycofania system sprawdza dzienniki cofania, aby wygenerować operacje odwrotne, które przywracają bazę danych do pierwotnego stanu. Dzienniki powtórzeń służą odwrotnemu celowi: ponownemu zastosowaniu zmian w przypadku awarii systemu po zatwierdzeniu transakcji, ale przed zapisaniem zmian w bazie danych. Rejestrowanie z wyprzedzeniem to strategia zapewniająca, że ​​dzienniki powtórzeń zostaną zapisane w pamięci trwałej przed faktycznymi zmianami, gwarantując w ten sposób trwałość zatwierdzonych transakcji.

W dużych korporacyjnych bazach danych operacje wycofywania zmian mogą być szczególnie złożone, biorąc pod uwagę obecność wielu jednoczesnych transakcji, systemy rozproszone i długotrwałe operacje. W takich scenariuszach można zastosować zaawansowane techniki, takie jak kontrola współbieżności wielu wersji (MVCC), punkty zapisu i protokół zatwierdzania dwufazowego (2PC), aby efektywnie zarządzać wycofywaniem zmian i utrzymywać ogólną wydajność i spójność systemu bazy danych.

Podsumowując, przywracanie zmian jest istotnym elementem systemów relacyjnych baz danych, zapewniającym niezbędne środki do cofania zmian i utrzymywania spójności danych w obliczu błędów, awarii systemu lub niekompletnych transakcji. Platformy No-code takie jak AppMaster, nie wymagają od programistów ręcznego wdrażania funkcji wycofywania zmian, ponieważ funkcje te są zintegrowane z generowanymi aplikacjami i ich interakcjami z bazowymi systemami baz danych. Dzięki zastosowaniu standardowych praktyk i technik branżowych mechanizmy wycofywania zmian przyczyniają się do zapewnienia niezawodności, integralności i wydajności nowoczesnych aplikacji opartych na bazach danych.