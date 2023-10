In de context van relationele databases verwijst een "Rollback" naar het proces van het ongedaan maken of terugdraaien van een reeks wijzigingen of bewerkingen die op de database zijn uitgevoerd, om deze terug te brengen naar een eerdere staat. Dit is een cruciale functionaliteit in relationele databasebeheersystemen (RDBMS), omdat het de integriteit en consistentie van gegevens garandeert in geval van onvoorziene fouten, systeemfouten of kwaadwillige activiteiten.

Een van de belangrijkste concepten met betrekking tot terugdraaibewerkingen in relationele databases is het begrip transacties, die in wezen een opeenvolging van gegevensmanipulatiebewerkingen zijn (zoals INSERT, UPDATE of DELETE) die worden uitgevoerd als een enkele, atomaire werkeenheid. Transacties voldoen aan de algemeen aanvaarde ACID-eigenschappen, die staan ​​voor atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid, waardoor de betrouwbaarheid en correctheid van databasebewerkingen worden gegarandeerd.

Rollback speelt een cruciale rol bij het behouden van de atomiciteit en consistentie van transacties. Stel bijvoorbeeld een bankapplicatie die geld van de ene rekening naar de andere overboekt. Deze handeling bestaat uit twee hoofdstappen: het aftrekken van het overgedragen bedrag van de bronrekening en het toevoegen van hetzelfde bedrag aan de doelrekening. Als een van de stappen mislukt (bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo op de bronrekening staat), is het noodzakelijk om de gehele transactie af te breken en de database terug te zetten naar de oorspronkelijke staat, alsof de bewerking nooit heeft plaatsgevonden. Dit wordt bereikt door middel van een rollback, waarbij de wijzigingen in de betrokken databaserecords ongedaan worden gemaakt.

Terugdraaibewerkingen kunnen impliciet of expliciet worden gestart. Impliciete terugdraaiingen kunnen automatisch worden geactiveerd door het RDBMS als reactie op een fout of systeemcrash. In dit geval detecteert het systeem dat een transactie is mislukt of onvolledig is gebleven, en gaat het dus automatisch over tot het ongedaan maken van de betrokken wijzigingen. Expliciete rollbacks worden daarentegen handmatig aangevraagd door de gebruiker (bijvoorbeeld door het geven van een ROLLBACK-opdracht) of worden in de applicatielogica geprogrammeerd via preventieve foutcontrolemechanismen.

Bij gebruik van een krachtig no-code platform zoals AppMaster wordt de rollback-functionaliteit naadloos geïntegreerd in het systeem, waardoor wordt gegarandeerd dat de gegenereerde applicaties voldoen aan de best practices op het gebied van betrouwbaarheid en data-integriteit. De backend-applicaties van AppMaster en de gegenereerde web- en mobiele applicaties kunnen communiceren met PostgreSQL-compatibele databases, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ingebouwde transactie- en rollback-mogelijkheden van dergelijke databases om een ​​consistente en betrouwbare werking van de apps te bieden.

De implementatie van rollback-mechanismen is vaak afhankelijk van datastructuren en technieken zoals logs ongedaan maken, logs opnieuw uitvoeren en write-ahead logging (WAL). Ongedaan maken-logboeken slaan informatie op over de vorige status van gegevens voordat er wijzigingen werden aangebracht; in het geval van een rollback raadpleegt het systeem de ongedaan gemaakte logs om de inverse bewerkingen te genereren die de database terugzetten naar de oorspronkelijke staat. Redo-logboeken dienen het tegenovergestelde doel: wijzigingen opnieuw toepassen wanneer een systeemcrash optreedt nadat een transactie is vastgelegd, maar voordat de wijzigingen naar de database zijn geschreven. Vooruitschrijven is een strategie die ervoor zorgt dat redo-logboeken vóór de daadwerkelijke wijzigingen naar de permanente opslag worden geschreven, waardoor de duurzaamheid van vastgelegde transacties wordt gegarandeerd.

In grootschalige bedrijfsdatabases kunnen terugdraaibewerkingen bijzonder complex zijn, gezien de aanwezigheid van meerdere gelijktijdige transacties, gedistribueerde systemen en langlopende bewerkingen. In dergelijke scenario's kunnen geavanceerde technieken zoals multiversion concurrency control (MVCC), savepoints en het two-phase commit (2PC) protocol worden gebruikt om rollbacks efficiënt te beheren en de algehele prestaties en consistentie van het databasesysteem te behouden.

Kortom, rollback is een essentieel onderdeel van relationele databasesystemen en biedt de noodzakelijke middelen om wijzigingen ongedaan te maken en de gegevensconsistentie te behouden in het geval van fouten, systeemstoringen of onvolledige transacties. No-code platforms zoals de AppMaster vereisen niet dat ontwikkelaars handmatig rollback-functionaliteiten implementeren, omdat deze functies zijn geïntegreerd met de gegenereerde applicaties en hun interacties met de onderliggende databasesystemen. Door gebruik te maken van industriestandaardpraktijken en -technieken dragen rollback-mechanismen bij aan het waarborgen van de betrouwbaarheid, integriteit en prestaties van moderne databasegestuurde applicaties.