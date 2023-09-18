İlişkisel veritabanları bağlamında "Yedekleme", veri kaybı durumunda sistem içindeki verilerin kurtarılabilmesini sağlamak için tüm veritabanı sisteminin belirli bir zamanda bir kopyasının veya anlık görüntüsünün oluşturulmasını içeren hayati bir süreçtir. , yolsuzluk veya sistem arızası. İyi yürütülen bir yedekleme stratejisi, değerli bilgilerin korunması ve bir kuruluşun operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması açısından hayati önem taşır. AppMaster no-code platformu, frekans, güvenlik ve yedeklilik gibi çeşitli faktörleri dikkate alarak ilişkisel veritabanları için yedekleme prosedürlerinin oluşturulması, yönetilmesi ve bütünlüğünü sağlamak için verimli ve etkili bir çözüm sağlar.

Kapsamlı bir yedekleme stratejisi, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan birden fazla koruma katmanını kapsar:

Tam veritabanı yedeklemesi: Tüm veriler, saklı prosedürler, şema nesneleri ve meta veriler dahil olmak üzere tüm veritabanının tam bir kopyası. Bu, önemli veri kaybı veya sistem arızası durumunda veritabanının tamamen geri yüklenmesini sağlayan en kapsamlı yedekleme türüdür.

Artımlı yedekleme: Yalnızca son yedeklemeden bu yana veritabanında yapılan değişiklikleri saklayan bir yedekleme türüdür. Artımlı yedeklemeler genellikle daha hızlıdır ve tam yedeklemelere kıyasla önemli ölçüde daha az depolama alanı kullanır, ancak tam yedeklemeye ve ilgili tüm artımlı yedeklemelerin kurtarma için mevcut olmasına duyulan ihtiyaç nedeniyle geri yükleme daha karmaşık olabilir.

Diferansiyel yedekleme: Son tam yedeklemeden bu yana veritabanında yapılan tüm değişiklikleri içeren bir yedekleme. Bu yöntem, düzenli tam yedekleme ihtiyacını ortadan kaldırmaz ancak periyodik artımlı yedeklemeler için gereken süreyi ve depolama alanını önemli ölçüde azaltabilir.

İşlem günlüğü yedeklemesi: Veritabanında yapılan tüm eylemlerin ve değişikliklerin kronolojik bir hesabını kaydeden ve koruyan işlem günlüğünün bir yedeği. Bu tür yedekleme, belirli bir zamanda kurtarmaya olanak tanır ve her işlemi ve buna karşılık gelen meta verileri izlediği için veritabanında tutarlılık sağlar.

İyi tasarlanmış bir yedekleme stratejisi, yedekleme türlerine ek olarak aşağıdaki gibi hususları da dikkate almalıdır:

Yedekleme planı: Performans etkisini azaltmak, sistemin aşırı yüklenmesini önlemek ve kuruluşun belirli Kurtarma Noktası Hedefi (RPO) ve Kurtarma Süresi Hedefi (RTO) gereksinimlerini karşılamak amacıyla veritabanı yedeklemeleri için en uygun sıklığın ve zamanlamanın belirlenmesi.

Veri sıkıştırma: Veri bütünlüğünü ve kalitesini korurken, depolama kaynaklarının kullanımını optimize etmek ve yedekleme işlemleri için gereken süreyi azaltmak için verimli veri sıkıştırma tekniklerinden faydalanma.

Yedekleme şifrelemesi: Tüm yedekleme verilerinin aktarım sırasında ve beklemedeyken güvenli bir şekilde şifrelenmesini sağlayarak hassas ve gizli bilgileri yetkisiz erişime ve olası ihlallere karşı korur.

Yedekleme depolama ve yönetimi: Yedeklemelerin erişilebilir, tanımlanması kolay ve iyi organize edilmiş, aynı zamanda sektör düzenlemelerine ve uyumluluk standartlarına uygun kalmasını sağlamak için uygun depolama konumlarının, yönetim politikalarının ve saklama sürelerinin tanımlanması.

Yedekleme doğrulaması ve testi: Yedekleme işlemlerinin etkinliğini doğrulamak ve acil bir durum veya veri kaybı olayı durumunda kurtarma mekanizmasının güvenilir ve doğru olduğunu garanti etmek için düzenli olarak test etmek ve doğrulamak.

AppMaster no-code platformu, bu hususlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup, bir kuruluşun özel ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine göre sağlam ve kapsamlı bir yedekleme stratejisinin oluşturulmasını ve özelleştirilmesini kolaylaştırır. PostgreSQL gibi ilişkisel veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışan AppMaster platformu, yüksek düzeyde güvenlik ve veri korumayı korurken yedekleme süreçlerinin, depolama yönetiminin ve veri kurtarma prosedürlerinin kolay yapılandırılmasına olanak tanır.

AppMaster, ilişkisel veri tabanı yedekleme yönetiminin yanı sıra, tek satır kod yazmaya gerek kalmadan ilişkisel veritabanlarıyla entegre olabilen web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için uçtan uca bir çözüm sunar. AppMaster görsel BP Tasarımcılarının ve model odaklı mimarisinin gücünden yararlanan kuruluşlar, optimize edilmiş performans, ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği sağlayarak ilişkisel veritabanı sistemleriyle etkileşime giren uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturabilir ve dağıtabilir.

Sonuç olarak, iyi tanımlanmış bir yedekleme stratejisinin yönetilmesi ve uygulanması, ilişkisel veritabanlarını kullanan kuruluşlar için değerli veri varlıklarını korumak ve olası kesintiler karşısında iş sürekliliğini sürdürmek için çok önemlidir. AppMaster no-code platformu, bir kuruluşun benzersiz gereksinimlerine göre uyarlanmış kapsamlı yedekleme stratejilerinin oluşturulmasını, yürütülmesini ve yönetimini desteklemek için iyi bir donanıma sahiptir ve ilişkisel veritabanları ve genel uygulama geliştirme süreciyle kusursuz entegrasyona olanak tanır.