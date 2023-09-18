İlişkisel veritabanları bağlamında bir varlık , gerçek dünyadaki bir öğeyi veya kavramı temsil eden ayrı ve bağımsız bir nesnedir. İlişkisel bir veritabanında varlıklar tablo yapılarının temelini oluşturur ve öncelikle bir sistemin veri modelini tanımlamak için kullanılır. Varlıklar, bir yazılım uygulamasının etki alanı içindeki isimler veya konular olarak düşünülebilir. Bunlar var olan, nitelikleri olan ve diğer varlıklarla ilişkiler içinde olan şeylerdir.

Veritabanı yönetim sistemleri, özellikle Varlık-İlişki (ER) modelini uygulayanlar, verileri tanımlamak, düzenlemek ve işlemek için teknikler sağlar. Bu modelde varlıklar, benzersiz tanımlayıcılara sahip gerçek veri öğelerinin yanı sıra, özelliklerini tanımlayan ilişkili bir dizi özniteliğe karşılık gelir. ER modelinde varlıklar aynı zamanda diğer varlıklarla da ilişkilere sahip olabilir ve bu da karmaşık, birbiriyle ilişkili veri kümelerinin bir veritabanı ortamında temsil edilmesine ve sorgulanmasına olanak tanır.

Varlıklar, arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesini basitleştiren ve hızlandıran AppMaster no-code platformunda oluşturulabilir ve bakımı yapılabilir. Kullanıcılar, varlıkları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayan veri modellerini (veritabanı şeması) görsel olarak oluşturabilir, iyi organize edilmiş, ilişkisel bir veri modelinin üzerine inşa edilmiş tam işlevsel uygulamaları zahmetsizce oluşturabilir.

İlişkisel veritabanlarında varlıklar genellikle bir veya daha fazla tablodaki satırlar halinde temsil edilir. Bir varlık tablosundaki her satır, o varlık türünün benzersiz bir örneğini temsil eder ve tablo içindeki sütunlar, varlığın niteliklerine karşılık gelir. Bu tanımlayıcılar birincil anahtarlar olarak bilinir ve veritabanının bütünlüğünü korumak ve verimli veri manipülasyonunu ve alımını kolaylaştırmak için gereklidir. Tipik bir iş bağlamındaki varlıklara örnek olarak çalışanlar, müşteriler, ürünler ve siparişler verilebilir; bunların tümü bir veritabanı şemasındaki farklı tablolarla temsil edilebilir.

Pratik bir örnek olarak ele alındığında, çevrimiçi bir kitapçı sistemi kitapları, yazarları, yayıncıları, müşterileri ve siparişleri temsil eden varlıklara sahip olabilir. Bu varlıkların her birinin, kitaplar için ISBN, yazarların adı, müşteriler için iletişim bilgileri ve siparişler için sipariş tarihi gibi kendi öznitelikleri kümesi olacaktır. Bu varlıkların birbirleriyle de ilişkileri olabilir. Örneğin, bir kitap bir veya daha fazla yazarla ilişkilendirilebilir ve bir sipariş, tek bir müşteri tarafından satın alınan birden fazla kitabı içerebilir.

İyi tasarlanmış bir ilişkisel veritabanı şeması, bu varlıkları, bunların niteliklerini ve aralarındaki ilişkileri etkili bir şekilde yakalayarak, verileri sorgulama ve işleme görevini önemli ölçüde basitleştirir. AppMaster ile kullanıcılar görsel bir arayüz kullanarak bu varlıkları kolayca temsil edebilir ve yönetebilir, böylece veritabanı tasarımı teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile daha sezgisel ve erişilebilir hale gelir.

Bir veri modeli içindeki varlıklar, karmaşık veri yapılarını daha basit, daha yönetilebilir bileşenlere ayıran, veri bütünlüğünü sağlayan ve fazlalığı en aza indiren bir süreç olan normalleştirme ilkelerine göre tasarlanmalıdır. Veritabanı şemanızın uygun şekilde normalleştirilmesi, daha verimli ve bakımı kolay bir sistemle sonuçlanır. AppMaster platformu, geliştiricilerin ve tasarımcıların varlıkları, nitelikleri ve ilişkileri etkili bir şekilde tanımlamasına, Go programlama dilinde arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesini kullanan web uygulamaları ve Kotlin ve Jetpack Compose ile sunucu odaklı çerçeveleri kullanan mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak bu süreci destekler. Android için ve iOS için SwiftUI.

İlişkisel veritabanınızın ve uygulama sistemlerinizin geliştirilmesi ve yönetimi için AppMaster kullanmanın ek bir yararı da çevik geliştirme metodolojilerini kolaylaştırma yeteneğidir. AppMaster, sunucu endpoints için Swagger (Açık API) belgelerinin yanı sıra veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi belgeleri otomatik olarak oluşturur. Bu da, teknik borç ödemeden bir uygulama içindeki değişikliklerin hızlı bir şekilde yinelenmesine, test edilmesine ve dağıtılmasına olanak tanır.

Sonuç olarak varlıklar, ilişkisel veritabanlarının temel yapı taşlarıdır ve belirli bir alandaki gerçek dünya öğelerini veya kavramlarını temsil eder. AppMaster bu varlıkların tanımlanması, oluşturulması ve bakımı için verimli ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlayarak, veritabanı odaklı uygulamaların tasarımını ve geliştirilmesini her büyüklükteki işletme için daha erişilebilir ve değerli hale getirir. Tek bir geliştirici bile AppMaster gücünden yararlanarak çok çeşitli kullanım durumlarını destekleyen kapsamlı, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir yazılım çözümleri oluşturabilir.