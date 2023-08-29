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Düşük kodlu sürekli dağıtım (CD)

Ağu 29, 2023

Low-code sürekli dağıtım (CD), manuel kodlama ve insan müdahalesi ihtiyacını en aza indirerek yazılım uygulamalarının otomatik olarak oluşturulması, test edilmesi ve yayınlanması sürecini kolaylaştıran gelişmiş bir yazılım geliştirme metodolojisidir. low-code geliştirme platformlarının (LCDP'ler) avantajlarını, daha az zaman ve çabayla zengin özelliklere sahip, güvenilir ve ölçeklenebilir uygulamalar sunmak için sürekli dağıtımın temel ilkeleriyle birleştirir.

AppMaster gibi Low-code geliştirme platformları, geliştiricilere ve geliştirici olmayanlara, görsel, drag-and-drop arayüzünden yararlanarak sağlam, yüksek performanslı uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. Bu, kapsamlı kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırırken uygulama geliştirme sürecinin verimliliğini, üretkenliğini ve maliyet etkinliğini sağlar. Forrester tarafından yürütülen araştırma, LCDP'lerin kullanılmasının uygulama geliştirmeyi 10 kata kadar hızlandırabileceğini, böylece kuruluşların gelişen pazar taleplerine hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına ve rekabette önde kalırken yeni fırsatları yakalamalarına olanak sağladığını öne sürüyor.

Sürekli dağıtım (CD), kod taahhütlerinden üretim sürümlerine kadar tüm yazılım teslim sürecinin otomatikleştirilmesini vurgulayan sürekli entegrasyonun (CI) bir uzantısıdır. CD, hızlı, hatasız uygulama dağıtımına olanak tanıyan otomatik test, sürekli izleme ve gerçek zamanlı geri bildirim mekanizmalarını içerir. Puppet tarafından yürütülen anketlere göre CD'yi başarılı bir şekilde uygulayan kuruluşlar, yazılım güncellemelerini emsallerine göre 200 kata kadar daha hızlı dağıtabiliyor, bu da 24 kat daha düşük değişiklik başarısızlık oranına ve 3 kat daha hızlı pazara sunma süresine yol açıyor.

Low-code sürekli dağıtım, minimum sürtünme ve daha az manuel çaba ile daha hızlı, daha doğru yazılım sürümleri sağlamak için LCDP'lerin ve CD'nin gücünden yararlanır. Öncelikle aşağıdaki temel hususları içerir:

1. Görsel Geliştirme Ortamı: LCDP'ler, geliştiricilerin önceden yapılandırılmış bileşenleri ve şablonları kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel drag-and-drop arayüzü sağlar. Bu, daha hızlı geliştirme döngüleri, daha az hata ve tüm uygulama temas noktalarında tutarlı, sınıfının en iyisi kullanıcı deneyimiyle sonuçlanır.

2. Otomatik Kaynak Kodu Oluşturma: Müşteriler 'Yayınla' düğmesine bastığında, AppMaster ilgili planlara göre uygulamalar (arka uç, web ve mobil) için kaynak kodunu otomatik olarak oluşturur. Bu süreç, manuel kodlama hatalarını ortadan kaldırır ve kalite veya performanstan ödün vermeden kod yürütmeyi hızlandırır.

3. Otomatik Oluşturma ve Testler: Low-code CD, yeni bir taahhüt olduğunda uygulama kodunu otomatik olarak oluşturmak, test etmek ve doğrulamak için CI araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu, her yazılım sürümünün tamamen doğrulanmasını ve hatasız olmasını sağlar, böylece uygulama güvenilirliğini artırır ve sağlam bir DevOps kültürünü destekler.

4. Otomatik Dağıtım: Low-code CD, geliştiricilerin dağıtım hatlarını otomatikleştirerek üretim sürümlerini kolaylaştırmasına olanak tanır; bu, yalnızca insan hatası riskini en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda kuruluşların pazara daha hızlı ulaşmalarına da yardımcı olur. Docker konteynerleri genellikle uygulama paketlemeyi ve buluta veya şirket içi altyapıya dağıtımını kolaylaştırmak için kullanılır.

5. Gerçek Zamanlı İzleme ve Geri Bildirim: Anormallikleri, performans darboğazlarını ve diğer operasyonel sorunları tespit etmek için uygulamalara sürekli izleme ve telemetri mekanizmaları yerleştirilmiştir. Bu sistemlerden gelen geri bildirimler, uygulama kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için kullanılırken aynı zamanda son kullanıcı davranışı ve tercihlerine ilişkin değerli bilgiler sağlar.

6. Denetim Yolları ve Belgeler: AppMaster gibi LCDP'ler, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için havalı (açık API) belgeler dahil olmak üzere kapsamlı belgeleri otomatik olarak oluşturur. Bu, tüm uygulama bileşenlerinin yeterince belgelenmesini sağlayarak geliştiricilerin ve paydaşların değişiklikleri izlemesini ve sorunları gidermesini kolaylaştırır.

Low-code sürekli dağıtım, manuel kodlamayı ortadan kaldırarak, insan hatası olasılığını azaltarak ve tüm yazılım teslim yaşam döngüsünü hızlandırarak kuruluşların yazılım geliştirme ve yayınlama biçimini dönüştürüyor. Küçük işletmeler ve vatandaş geliştiriciler bile, AppMaster gibi en son teknolojilerden yararlanarak, benzersiz hız, ölçek ve maliyet etkinliğiyle kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturabilir ve dağıtabilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
Az kodlu API Az kodlu arayüz Az kodlu başarı metrikleri Az kodlu referanslar Az kodlu topluluk katılımı Az kodlu vitrin Az kodlu yönetişim modeli Düşük Kodlu KOBİ'ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) Düşük kod maliyetleri Düşük kod testi Düşük kod uzmanlığı Düşük kodlu SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) Düşük kodlu alana özel Düşük kodlu geri bildirim döngüsü Düşük kodlu girişimler Düşük kodlu sinerjiler

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